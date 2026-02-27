  1. Realting.com
Русская Европа

Россия, Калининград
Компания «АвангардИнвестПроект», родоначальник холдинга «РусскаЯ ЕвропА», в сентябре 2018 года отметила свое 30-летие. Опыт и компетенции наших специалистов, высокий профессионализм и использование передовых технологий позволили добиться высоких результатов в работе — качественно и в срок построить и ввести в эксплуатацию комфортные жилые дома, которые являются достойным украшением Калининградской области.

В Калининграде впервые в России мы строим «Счастливый город» под названием «РусскаЯ ЕвропА». Команда создаёт среду, которая будет актуальна в течение десятилетий. Это среда с новым уровнем качества жизни по всем параметрам: архитектурным, духовным, социальным, экономическим. Впервые создаётся НЕ СПАЛЬНЫЙ район, с развитыми пешеходными пространствами, с зонами зелени и разнообразной коммерции, как единая экосистема.
Усилиями лучших архитекторов в проекте выражено стремление к совершенству и тонкое чувство стиля, учтены потребности современного активного человека. Комплекс «RусскаЯ ЕвропА» — место для жизни, активного отдыха и развития. Здесь будут возведены объекты высокой социальной значимости не только для района, но и для региона в целом: поликлиника, детский сад, школа, спортивный комплекс, инфраструктура развлечений.

