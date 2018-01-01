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ГК "ФСК"

Россия, ул. Арбат, дом 10, 119002 Москва, Россия
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ГК "ФСК"
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fsk.ru
О застройщике

Группа компаний ФСК — одна из крупнейших строительных компаний России. По версии делового журнала Forbes, входит в топ-10 самых надежных застройщиков страны

Новостройки
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Римский
Римский
Развилка, Россия
Сдача в: 2024
Застройщик: ГК "ФСК"

Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европейского пригорода по мотивам итальянской архитектуры, где изысканная атмосфера сочетается с продуманным городским пространством.

Отличительная особенность квартала — двухуровневая система организации пространства, когда жилые зоны отделены от коммерческой инфраструктуры и дорог.

Верхний уровень — благоустроенные дворы без машин, приватная территория для жителей. Игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, фонтан и благоустроенные зоны для отдыха.

Нижний уровень — коммерческая часть квартала, где предусмотрено все, чтобы не покидать этот «город в городе»: многочисленные кафе, магазины и другие предприятия социально-бытовой инфраструктуры.

Также на нижнем уровне проходят проезды, которые соединяют весь квартал, и расположены парковки.

Внешний вид ЖК «Римский» полностью соответствует его названию. Концепция 3 очереди продолжает архитектурный ансамбль первых очередей проекта и поддерживает атмосферу итальянского флера. Теплые солнечные фасады под старину, спокойные оттенки цветов,

колоритная европейская палитра красок, круглые или эркерные окна, разноуровневая застройка — все это будто переносит вас в настоящую Италию.

Центральная, типично римская, площадь с фонтаном-стеллой, прогулочный променад, выложенный брусчаткой, декоративный пешеходный мост дополняют концепцию проекта и, создавая атмосферу спокойствия, побуждают к неспешным прогулкам.

Жилой квартал «Римский» — настоящее воплощение мечты о европейском стиле жизни.

  • 2 километрах от МКАД по Каширскому или Бесединскому шоссе

  • 4 детских сада, школа и 2 медицинских центра

  • Игровые и спортивные площадки для детей и взрослых

  • Огороженная территория, дворы без машин

  • Подземный паркинг и кладовые помещения

  • Более 100 вариантов планировок квартир Конструктор отделки

Sky Garden
Sky Garden
Москва, Россия
Сдача в: 2025
Застройщик: ГК "ФСК"

Новый проект бизнес-класса в районе Покровское-Стрешнево, в котором все преимущества современной городской жизни мирно уживаются с огромным парком во дворе и десятком природных локаций вокруг.

Фасады подчеркивают величие неба своими взмывающими вверх башнями с богатым теплым бронзовым отливом, из окон которых открываются невероятные виды на всю Москву. Собственный парк площадью 3,85 га с центральной площадью, декоративным прудом, сухим фонтаном, детскими и спортивными хабами создает ощущение, что Вы живете в природном оазисе.

  • 15 мин. пешком до м. Тушинская

  • В окружении парков и рек

  • Закрытая и охраняемая территория

  • Свой парк 3,85 га и благоустроенная набережная

  • Своя инфраструктура для отдыха, работы и занятий спортом

  • Проект, поддерживающий экологию и здоровый образ жизни

Движение. Тушино
Движение. Тушино
Москва, Россия
Сдача в: 2022
Застройщик: ГК "ФСК"

Движение – есть жизнь,
а жизнь есть движение.
- Гиппократ.

Жить в движении, это значит постоянно встречать новое, расти, меняться, достигать целей и ставить новые. А еще это означает быть молодым душой и телом и не знать скуки.

Апарт-комплекс «Движение.Тушино» подходит именно таким людям, молодым, активным. Найти свою нишу, чтобы оставаться в ней навсегда, — это пока не для них. Мощный внутренний драйв словно подталкивает их вперед.

Таким по душе жизнь в движении.

  • Большой выбор планировочных решений

  • 3-5 минут пешком до метро Спартак и Тушинская

  • Огороженная охраняемая территория

  • Подземный паркинг и кладовые

  • Развитая инфраструктура района

  • Возможность свободной планировки

ROTTERDAM
ROTTERDAM
Москва, Россия
Сдача в: 2024
Застройщик: ГК "ФСК"

ROTTERDAM – это жилой комплекс бизнес-класса, в котором находят отражение все основные жизненные ценности современной Европы.

Мобильность, здоровый образ жизни, идеальный баланс между работой и личной жизнью, индивидуальность и неповторимость образов и решений – ключевые ценности европейского стиля жизни, заложенные в новый проект ФСК на Нагатинской набережной.

Московский ROTTERDAM, как и европейский, не боится экспериментировать с архитектурой. На берегу Нагатинской набережной появятся пять футуристических корпусов. Уникальные здания станут украшением района и местом силы для резидентов жилого комплекса.

Истинные поклонники голландской культуры могут взять велосипед и отправиться на изучение парков в окружении жилого комплекса или бесконечного веломаршрута вдоль Москва-реки. Все это дарит свободу выбора и передвижения, а также создает возможности для поддержания здорового образа жизни.

Проект расположен на набережной Москва-реки всего в 5 минутах от станции метро «Нагатинская». В окружении проекта - парки, торговые и деловые центры, школы и детские сады, а также большой спортивный кластер и многое другое.

Архитектор
Архитектор
Москва, Россия
Сдача в: 2023
Застройщик: ГК "ФСК"

Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окружением. Его превосходное расположение позволяет свободно распоряжаться собственным временем и не упускать важное. В его стенах размещена обширная инфраструктура: коворкинг, лаундж-зона, оборудованная детская комната, зона для встречи гостей.

Дом расположен на пересечении улиц Обручева и Академика Волгина в престижном Юго-Западе столицы. Особая культурно-интеллектуальная среда этого района формировалась благодаря экологии в окружении парков, развитой транспортной и инфраструктурной среде, высокой концентрации хороших школ, развивающих центров, ВУЗов мирового масштаба. Оригинальная современная архитектура трех башен, сочетание роскошных отделочных материалов, медные панели – все это заставляет остановиться в восхищении. Причудливая игра линий, заложенная в фасадах, продолжается в интерьерах центрального лобби. Это – великолепное сердце дома, откуда можно попасть в один из 3х корпусов, в ресторан и в кофейню, в коворкинг, пройти во внутренний двор, не снимая тапочек.

Концепция закрытого двухуровневого двора принадлежит архитектурному бюро «Утро». 2 уровня отличаются характером и предназначены для того, чтобы вдохновлять жителей на разный досуг. Дети резвятся на нижнем уровне, взрослые наслаждаются тишиной на верхнем. Для детей - гигантская песочница и игровое оборудование, созданное совместно с психологами. К услугам взрослых зона для воркаута, занятий йогой, шезлонги и качели, где приятно расслабиться с чашечкой кофе.

ЖК «Архитектор» станет «чистым листом», на котором можно построить план новой, лучшей жизни. И в этом плане будет предусмотрено всё, чтобы он сбылся.

  • Жилой комплекс бизнес-класса

  • Яркая архитектурная концепция от бюро «Инград проект»

  • 64 типа авторских планировок

  • Дизайнерская отделка, система «Умная квартира»

  • Двухуровневый двор без машин с зонами для спорта, игр детей и отдыха взрослых

  • Коворкинг, лаундж-зона, ресторан, фитнес-зона для жителей, не выходя на улицу

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Наши агенты в России
Наталия Школьняк
Наталия Школьняк
5 570 объектов
Другие застройщики
DNM TURKREALT

Наша компания работает на рынке недвижимости уже 13 лет. За это время мы стали многопрофильной компанией и организовали деятельность сразу по нескольким направлениям. 

В их числе:

- продажа первичной и вторичной недвижимости;

- экспертная оценка недвижимости;

- продажа земельных участков под застройку домов, вилл и т.д.;

- сдача недвижимого имущества наших клиентов (квартиры, виллы, гостиницы) в аренду с коммерческим арендным договором, а также управление данным имуществом;

- полное юридическое сопровождение по всем операциям с недвижимостью для клиентов компании;

- помощь в получении услуг адвоката, переводчика, предоставление автомобиля с водителем, содействие в аренде автомобиля, обустройстве приобретенной недвижимости;

- строительство;

- инвестирование;

- помощь в открытии собственного бизнеса;

- юридическое оформление сделок, получение разрешений на проектное развитие.

 

 

Русская Европа

Компания «АвангардИнвестПроект», родоначальник холдинга «РусскаЯ ЕвропА», в сентябре 2018 года отметила свое 30-летие. Опыт и компетенции наших специалистов, высокий профессионализм и использование передовых технологий позволили добиться высоких результатов в работе — качественно и в срок построить и ввести в эксплуатацию комфортные жилые дома, которые являются достойным украшением Калининградской области.

В Калининграде впервые в России мы строим «Счастливый город» под названием «РусскаЯ ЕвропА». Команда создаёт среду, которая будет актуальна в течение десятилетий. Это среда с новым уровнем качества жизни по всем параметрам: архитектурным, духовным, социальным, экономическим. Впервые создаётся НЕ СПАЛЬНЫЙ район, с развитыми пешеходными пространствами, с зонами зелени и разнообразной коммерции, как единая экосистема. Усилиями лучших архитекторов в проекте выражено стремление к совершенству и тонкое чувство стиля, учтены потребности современного активного человека. Комплекс «RусскаЯ ЕвропА» — место для жизни, активного отдыха и развития. Здесь будут возведены объекты высокой социальной значимости не только для района, но и для региона в целом: поликлиника, детский сад, школа, спортивный комплекс, инфраструктура развлечений.

Группа компаний «А101»

Наша компания начала свою историю в 1992 году, когда мы были небольшим агентством, занимавшимся куплей-продажей и обменом недвижимости. 

В 2000 году мы начали осуществлять собственные девелоперские проекты в Москве, в 2001 году вышли со строительством жилья и на региональные рынки страны.

За эти годы мы многого достигли - стали одним из крупнейших застройщиков Новой Москвы. Наша компания владеет землей площадью около 2500 Га по Калужскому шоссе, образуя практически единую границу с лесами и водоемами. Мы строим объекты недвижимости и реализуем крупнейший в России градостроительный Проект «А101» в Новой Москве, представляющий собой объединение разных по архитектурному исполнению жилых районов с единой концепцией «лучшее со всего мира».

Сегодня «А101» входит в Промышленно-финансовую группу «САФМАР» — российский многоотраслевой конгломерат. В его структуру входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, сети ритейла, строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимости, логистические центры, отели, медийные ресурсы: радиостанции и телеканалы.

Наша команда – это люди с большим знанием дела и настоящие профессионалы. Мы всегда нацелены на результат, каждый день делаем свою работу лучше, ценим вклад друг друга в общее дело, честно подходим к решению любых вопросов, и самое главное, работаем сообща.

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