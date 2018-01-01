Развилка, Россия

Сдача в: 2024

Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европейского пригорода по мотивам итальянской архитектуры, где изысканная атмосфера сочетается с продуманным городским пространством.

Отличительная особенность квартала — двухуровневая система организации пространства, когда жилые зоны отделены от коммерческой инфраструктуры и дорог.

Верхний уровень — благоустроенные дворы без машин, приватная территория для жителей. Игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, фонтан и благоустроенные зоны для отдыха.

Нижний уровень — коммерческая часть квартала, где предусмотрено все, чтобы не покидать этот «город в городе»: многочисленные кафе, магазины и другие предприятия социально-бытовой инфраструктуры.

Также на нижнем уровне проходят проезды, которые соединяют весь квартал, и расположены парковки.

Внешний вид ЖК «Римский» полностью соответствует его названию. Концепция 3 очереди продолжает архитектурный ансамбль первых очередей проекта и поддерживает атмосферу итальянского флера. Теплые солнечные фасады под старину, спокойные оттенки цветов,

колоритная европейская палитра красок, круглые или эркерные окна, разноуровневая застройка — все это будто переносит вас в настоящую Италию.

Центральная, типично римская, площадь с фонтаном-стеллой, прогулочный променад, выложенный брусчаткой, декоративный пешеходный мост дополняют концепцию проекта и, создавая атмосферу спокойствия, побуждают к неспешным прогулкам.

Жилой квартал «Римский» — настоящее воплощение мечты о европейском стиле жизни.