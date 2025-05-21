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Коттеджный посёлок Негород Заневский

посёлок имени Свердлова, Россия
от
$279,966
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6
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22882
ID новостройки на Realting
In CRM: 4487
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Всеволожский район
  • Город
    Sverdlovskoe gorodskoe poselenie
  • Город
    посёлок имени Свердлова

О комплексе

«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга.
Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста.
«Негород Заневский» возводится в формате комплексной застройки с единым дизайн-кодом. Проект создан в коллаборации со строительной компанией Fin Stroy Panel с домовладениями по финской сборно-монолитной технологии.

Все сети коммуникаций (электричество, центральный водопровод и газопровод) проложены подземным способом.
Территория «Негород Заневский» огорожена и находится под охраной, построено здание администрации и отдел продаж, а также въездная группа и большая досуговая зона с детской и спортивной площадками.
Проект благоустройства восточной части будет включать дополнительные общественные пространства для жителей.

ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка

ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок №68. Кадастровый номер участка: 47:07:0605002:431

Местонахождение на карте

посёлок имени Свердлова, Россия

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Коттеджный посёлок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$279,966
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