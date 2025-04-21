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Жилой комплекс ЖК «Римский»

Развилка, Россия
от
$93,762
02.05.2025
$93,309
28.04.2025
$92,811
25.04.2025
$102,001
23.04.2025
$100,651
22.04.2025
$102,001
22.04.2025
$83,703
16.04.2025
$102,001
14.04.2025
$79,890
12.04.2025
$98,731
11.04.2025
$97,790
07.04.2025
$100,390
05.04.2025
$102,001
05.04.2025
$100,861
04.04.2025
$95,525
02.04.2025
$79,224
02.04.2025
$98,846
31.03.2025
$102,001
31.03.2025
$136,450
27.03.2025
$112,125
26.03.2025
$123,123
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5814
ID новостройки на Realting
In CRM: 00253
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 02.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Район
    Ленинский городской округ
  • Город
    Развилка

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Расположение комплекса: Архитекторы позаботились, чтобы красота и комфорт стали частью повседневной жизни жителя Римского квартала. Входные группы индивидуальны, однако в дизайне каждой угадывается итальянская любовь к декоративности и качественным отделочным материалам. Мы заботимся о свободном пространстве в вашей квартире, поэтому наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! На нижнем уровне комплекса проходят проезды, соединяющие весь квартал и расположены парковки. Дизайн подземных парковок с белоснежными колоннами вызывает ассоциации с историческим культурным слоем романской эпохи. Поэтому даже здесь вас не будет покидать ощущение особого места. Кладовые помещения находятся в каждой секции, доступ к ним осуществляется на современном лифте МЭЛ с пониженным уровнем шума. Бурная жизнь соседей больше не сможет нарушить ваш покой, а к вам никто не постучит, если вы захотите прибавить громкость в любимом музыкальном треке или Ваши дети захотят устроить ночную пробежку! Живите только по своим правилам. Транспортная доступность: Всего 2 км от МКАД, 15 минут на транспорте до метро «Домодедовская» и «Марьино» Внутренняя инфраструктура: Жителей Римского квартала отличает неспешность. В самом деле, зачем спешить, если все необходимое в шаговой доступности? Школа и детские садики расположены внутри квартала. Это значительно экономит время по утрам и позволяет спокойно насладиться завтраком даже в будни. Разнообразные кафе станут традиционным местом семейных бранчей по выходным или вечерних посиделок с друзьями.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 27.7 – 46.9
Цена за м², USD 2,743 – 3,848
Цена квартиры, USD 93,309 – 163,355
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 45.2 – 74.0
Цена за м², USD 2,305 – 4,382
Цена квартиры, USD 120,745 – 250,399
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 76.0 – 92.2
Цена за м², USD 2,381 – 3,168
Цена квартиры, USD 193,868 – 283,329
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 97.4 – 114.6
Цена за м², USD 2,283 – 2,649
Цена квартиры, USD 237,407 – 282,161

Местонахождение на карте

Развилка, Россия

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Жилой комплекс ЖК «Римский»
Развилка, Россия
от
$93,762
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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