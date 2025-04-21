Жилой комплекс ЖК «Римский»

Расположение комплекса: Архитекторы позаботились, чтобы красота и комфорт стали частью повседневной жизни жителя Римского квартала. Входные группы индивидуальны, однако в дизайне каждой угадывается итальянская любовь к декоративности и качественным отделочным материалам. Мы заботимся о свободном пространстве в вашей квартире, поэтому наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! На нижнем уровне комплекса проходят проезды, соединяющие весь квартал и расположены парковки. Дизайн подземных парковок с белоснежными колоннами вызывает ассоциации с историческим культурным слоем романской эпохи. Поэтому даже здесь вас не будет покидать ощущение особого места. Кладовые помещения находятся в каждой секции, доступ к ним осуществляется на современном лифте МЭЛ с пониженным уровнем шума. Бурная жизнь соседей больше не сможет нарушить ваш покой, а к вам никто не постучит, если вы захотите прибавить громкость в любимом музыкальном треке или Ваши дети захотят устроить ночную пробежку! Живите только по своим правилам. Транспортная доступность: Всего 2 км от МКАД, 15 минут на транспорте до метро «Домодедовская» и «Марьино» Внутренняя инфраструктура: Жителей Римского квартала отличает неспешность. В самом деле, зачем спешить, если все необходимое в шаговой доступности? Школа и детские садики расположены внутри квартала. Это значительно экономит время по утрам и позволяет спокойно насладиться завтраком даже в будни. Разнообразные кафе станут традиционным местом семейных бранчей по выходным или вечерних посиделок с друзьями.