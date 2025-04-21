Жилой комплекс ЖК «Римский»

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Расположение комплекса:
Архитекторы позаботились, чтобы красота и комфорт стали частью повседневной жизни жителя Римского квартала. Входные группы индивидуальны, однако в дизайне каждой угадывается итальянская любовь к декоративности и качественным отделочным материалам. Мы заботимся о свободном пространстве в вашей квартире, поэтому наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! На нижнем уровне комплекса проходят проезды, соединяющие весь квартал и расположены парковки. Дизайн подземных парковок с белоснежными колоннами вызывает ассоциации с историческим культурным слоем романской эпохи. Поэтому даже здесь вас не будет покидать ощущение особого места. Кладовые помещения находятся в каждой секции, доступ к ним осуществляется на современном лифте МЭЛ с пониженным уровнем шума. Бурная жизнь соседей больше не сможет нарушить ваш покой, а к вам никто не постучит, если вы захотите прибавить громкость в любимом музыкальном треке или Ваши дети захотят устроить ночную пробежку! Живите только по своим правилам.
Транспортная доступность:
Всего 2 км от МКАД, 15 минут на транспорте до метро «Домодедовская» и «Марьино»
Внутренняя инфраструктура:
Жителей Римского квартала отличает неспешность. В самом деле, зачем спешить, если все необходимое в шаговой доступности? Школа и детские садики расположены внутри квартала. Это значительно экономит время по утрам и позволяет спокойно насладиться завтраком даже в будни. Разнообразные кафе станут традиционным местом семейных бранчей по выходным или вечерних посиделок с друзьями.
Расположение комплекса:
Для создания гармоничного пространства в проекте собрана вся необходимая инфраструктура, начиная от закрытых дворов с детскими площадками и зонами отдыха, тренажерного спортивного зала с мини-саунами и детской комнаты, до благоустроенной набережной, где разместится б…
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