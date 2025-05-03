Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Долгосрочная аренда
  4. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в России

Москва
141
Санкт-Петербург
3
Калининград
21
Центральный федеральный округ
159
Показать больше
Коммерческое помещение Удалить
Очистить
192 объекта найдено
Коммерческое помещение 72 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 72 м²
Москва, Россия
Площадь 72 м²
Этаж 4/12
Идеальное пространство для вашего бизнеса! Аренда офиса на 4 этаже, всего в нескольких минут…
$3,157
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 45 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 45 м²
Калининград, Россия
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
Предлагаем в аренду помещение свободного назначения в центре города на Ленинском проспекте !…
$532
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 160 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 160 м²
Москва, Россия
Площадь 160 м²
Этаж 1/15
Cобственник Сдается помещениe 164 м2 в нoвoм ЖK на Юго-Западе Москвы. Пoмещeние paсположен…
$5,974
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 48 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 48 м²
Москва, Россия
Площадь 48 м²
Этаж 2/3
Просторный офис на аренду на втором этаже с отличным расположением возле метро Тульская! Пло…
$2,004
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 100 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 100 м²
Москва, Россия
Площадь 100 м²
Этаж 14/28
Аренда офиса на 14 этаже в деловом центре возле метро Водный стадион! Вам нужен офис, котор…
$4,007
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 289 м² в район Коммунарка, Россия
Коммерческое помещение 289 м²
район Коммунарка, Россия
Площадь 289 м²
Этаж 1/15
Street Retail в Новой Москве – готовый бизнес в сердце перспективного района!» Помещение сво…
$8,780
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 181 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 181 м²
Москва, Россия
Площадь 181 м²
Этаж 2
Товарищество Рябовской Мануфактуры предлагает в аренду новый офис с завершенной отделкой. •…
$9,143
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 76 м² в район Коммунарка, Россия
Коммерческое помещение 76 м²
район Коммунарка, Россия
Площадь 76 м²
Этаж 1/15
Прекрасная возможность арендовать помещение свободного назначения на первом этаже площадью 7…
$2,304
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 62 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 62 м²
Москва, Россия
Площадь 62 м²
Этаж 1/12
Сдам  помещение под ретейл 61.5 м2 в новом бизнес-парке класса А. Лот расположен в бизнес-п…
$3,461
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 150 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 150 м²
Калининград, Россия
Площадь 150 м²
Этаж 1/16
Помещение свободного назначения (open space) с отдельным входом. Большим количеством окон. П…
$115,208
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 282 м² в район Коммунарка, Россия
Коммерческое помещение 282 м²
район Коммунарка, Россия
Площадь 282 м²
Этаж 1/15
Сдается в аренду помещение свободного назначения на 1 этаже с площадью 282.00 кв.м. рядом с …
$8,561
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 50 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 50 м²
Москва, Россия
Площадь 50 м²
Этаж 5/13
Сдам в аренду офис 50.1 м2 в престижном Обручевском районе.  Расположен в концептуальном би…
$1,876
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 156 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 156 м²
Москва, Россия
Площадь 156 м²
Этаж 9/12
Вдохновляющий офис на аренду! Хотите создать свой идеальный офис в самом центре города? У …
$9,107
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 200 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 200 м²
Москва, Россия
Площадь 200 м²
Этаж -1/7
Офис 200 м2 в БЦ Цветной 30 - современное пространство для работы, в центре Москвы рядом с м…
$7,286
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 71 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 71 м²
Москва, Россия
Площадь 71 м²
Этаж 6/12
Идеальное пространство для вашего бизнеса! Аренда офиса на 4 этаже, всего в нескольких минут…
$3,279
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 70 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 70 м²
Москва, Россия
Площадь 70 м²
Этаж 1/15
Cобственник Сдается помещениe 70 м2 в нoвoм ЖK “Пpoкшино. Жк на югo-зaпaде Moсквы, рaйoн …
$2,186
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 156 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 156 м²
Москва, Россия
Площадь 156 м²
Этаж 2/5
Идеальное предложение для вашего бизнеса - аренда офиса на 2 этаже площадью 156 квадратных м…
$2,429
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 486 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 486 м²
Москва, Россия
Площадь 486 м²
Этаж 1/4
Прекрасное предложение для аренды офиса на первом этаже недалеко от метро Краснопресненская!…
$27,060
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 195 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 195 м²
Москва, Россия
Площадь 195 м²
Этаж 3/5
Офис 195 м² - аренда в БЦ класса В. Идеальное сочетание локации, планировки и условий аренды…
$11,840
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 052 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 1 052 м²
Москва, Россия
Площадь 1 052 м²
Этаж 4/13
Год арендных каникул для новых арендаторов! Офис 1051.7м2 в престижном Обручевском районе​​​…
$35,657
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 600 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 600 м²
Москва, Россия
Площадь 600 м²
Этаж 2/2
Cдaeтcя помещение 600 кв.м. в тoргoвом цeнтре. Bыcота потoлкoв 5 мeтров. Кpacивыe витpажныe …
$8,743
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 482 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 482 м²
Калининград, Россия
Площадь 482 м²
Этаж 1/21
Большое торговое помещение или клиентская зона, 177 кв.м. Более 10 кабинетов, 4 санузла, сто…
$4,018
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 74 м² в район Коммунарка, Россия
Коммерческое помещение 74 м²
район Коммунарка, Россия
Площадь 74 м²
Этаж 1/15
Предлагаем аренду помещения свободного назначения на 1 этаже площадью 73.70 кв.м. с отдельны…
$2,186
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 304 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 304 м²
Москва, Россия
Площадь 304 м²
Этаж 1/5
Офис 303,9 м² - аренда в БЦ класса В. Идеальное сочетание локации, планировки и условий арен…
$16,914
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 959 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 959 м²
Москва, Россия
Площадь 959 м²
Этаж 1/4
Здание постройки начала ХХ века. АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА, БЕЗ каких либо комиссий . В шагов…
$349,380
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 600 м² в Низино, Россия
Коммерческое помещение 600 м²
Низино, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Уникальное предложение СТО в поселке рядом с Петергофом Низино! Полностью готовые помещения …
$3,643
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 50 м² в Rumancevo, Россия
Коммерческое помещение 50 м²
Rumancevo, Россия
Площадь 50 м²
Этаж 1/24
- Помещение 50 кв.м. - Первый этаж - 2 отдельных входа - Все городские коммуникации - Мокрые…
$3,036
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 486 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 486 м²
Москва, Россия
Площадь 486 м²
Этаж 3/6
Место расположения БЦ Трехгорка Центральный округ Москвы Адрес: Рочдельская улица 15 стр 1 …
$27,060
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 182 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 182 м²
Москва, Россия
Площадь 182 м²
Этаж 1
В аренду предлагается торговая площадь (ритейл) на Тверской Адрес: Тверская 20 Метро Тверска…
$7,286
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 64 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 64 м²
Москва, Россия
Площадь 64 м²
Этаж 13/17
$3,279
в месяц
Оставить заявку