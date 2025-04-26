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Продажа новостроек в Развилке

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Жилой комплекс ЖК «Римский»
Жилой комплекс ЖК «Римский»
Развилка, Россия
от
$101,695
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
Площадь 28–115 м²
158 объектов недвижимости 158
Расположение комплекса: Архитекторы позаботились, чтобы красота и комфорт стали частью повседневной жизни жителя Римского квартала. Входные группы индивидуальны, однако в дизайне каждой угадывается итальянская любовь к декоративности и качественным отделочным материалам. Мы заботимся о своб…
Застройщик
ГК "ФСК"
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