О застройщике

Мы строим коттеджные посёлки уже 16 лет и понимаем, как важно, чтобы весь путь к жизни за городом был прост и наполнен только приятными моментами. Поэтому мы будем рядом и готовы помогать вам при выборе посёлка по душе, строительстве дома и жизни в нём. Основная сфера наших интересов – Всеволожский район с его развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью, также имеются интересные предложения в Пушкинском, Приозерском, Выборгском, Тосненском районах и Псковской области. Большинство наших масштабных проектов реализуется в непосредственной близости от КАД, а значит, в минимальной удаленности от города. Наличие коммуникаций, внутренних дорог и благоприятная окружающая среда – обязательное условие в предлагаемых поселках. Выбор за вами, а мы постараемся учесть все ваши пожелания.