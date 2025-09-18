  1. Realting.com
ФАКТ. Коттеджные поселки

Россия, Северо-Западный федеральный округ
;
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2008
На платформе
1 год
Языки общения
Русский
Веб-сайт
clck.ru/3Cjtqd
О застройщике

Мы строим коттеджные посёлки уже 16 лет и понимаем, как важно, чтобы весь путь к жизни за городом был прост и наполнен только приятными моментами. Поэтому мы будем рядом и готовы помогать вам при выборе посёлка по душе, строительстве дома и жизни в нём. Основная сфера наших интересов – Всеволожский район с его развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью, также имеются интересные предложения в Пушкинском, Приозерском, Выборгском, Тосненском районах и Псковской области. Большинство наших масштабных проектов реализуется в непосредственной близости от КАД, а значит, в минимальной удаленности от города. Наличие коммуникаций, внутренних дорог и благоприятная окружающая среда – обязательное условие в предлагаемых поселках. Выбор за вами, а мы постараемся учесть все ваши пожелания.

Услуги
  • Продажа загородной недвижимости
  • Продажа коммерческой недвижимости

 

Время работы
Понедельник
09:30 - 20:00
Вторник
09:30 - 20:00
Среда
09:30 - 20:00
Четверг
09:30 - 20:00
Пятница
09:30 - 20:00
Суббота
09:30 - 20:00
Воскресенье
09:30 - 20:00
Новостройки
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$18,008
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$19,331
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$19,170
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,272
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$33,882
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Наши агенты в России
