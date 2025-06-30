  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Leskolovskoe selskoe poselenie
  4. Коттеджный посёлок

Коттеджный посёлок

Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$312,148
;
25
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23205
ID новостройки на Realting
In CRM: 2232
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Всеволожский район
  • Город
    Leskolovskoe selskoe poselenie

О комплексе

Участок №95. Кадастровый номер участка: 47:07:0154001:925

Местонахождение на карте

Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$116,263
Коттеджный поселок Хрустальная Гавань
Громовское сельское поселение, Россия
от
$191,928
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$16,396
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$31,559
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$81,371
Вы просматриваете
Коттеджный посёлок
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$312,148
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$28,731
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$32,448
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$33,765
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в России
Материнский капитал в 2025 году: суммы выплат и правила покупки жилья
30.06.2025
Материнский капитал в 2025 году: суммы выплат и правила покупки жилья
Когда и почему отключают горячую воду: что нужно знать и как комфортно перенести этот период
21.05.2025
Когда и почему отключают горячую воду: что нужно знать и как комфортно перенести этот период
Имущественный налоговый вычет в России в 2025 году: кто может получить и как оформить
21.04.2025
Имущественный налоговый вычет в России в 2025 году: кто может получить и как оформить
Куда инвестировать в 2025? Ответы на MIPIF в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
16.04.2025
Куда инвестировать в 2025? Ответы на MIPIF в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
От Заполярья до субтропиков: как живут люди в 10 разных городах России
15.04.2025
От Заполярья до субтропиков: как живут люди в 10 разных городах России
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве!
04.04.2025
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве!
В каких регионах России дешевеет недвижимость? Обзор рынка апартаментов
28.03.2025
В каких регионах России дешевеет недвижимость? Обзор рынка апартаментов
Закон о тишине в регионах России: что это и как работает
20.03.2025
Закон о тишине в регионах России: что это и как работает
Показать все публикации