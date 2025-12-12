  1. Realting.com
  Россия
  Токсовское городское поселение

Новостройки в Токсовском городском поселении, Россия

Коттеджный поселок Левада
Токсовское городское поселение, Россия
$44,108
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин …
ФАКТ. Коттеджные поселки
