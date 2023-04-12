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Купить дом в Валенсии, Испания

l Alfas del Pi
501
la Vila Joiosa Villajoyosa
99
Pilar de la Horadada
231
Аликанте
92
Altea
309
Rojales
295
Сан-Мигель-де-Салинас
198
Гуардамар
55
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7 206 объектов найдено
Дуплекс 2 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 172,000
Дуплекс в Пуэбло Центро. Площадь дома 70 кв. м. Участок 120 кв. м. - 3 комнаты. …
Вилла 3 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 215,000
Вилла с участком. Площадь дома 167 кв. м., участок 434 кв. м. 3 спальни. 2 ванные к…
Шале 3 спальнив Торревьеха, Испания
Шале 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 275,000
Шале с участком в Ciudad Quesada. Площадь дома 100 кв. м., участок 500 кв. м. 3 спальн…
Шале 2 спальнив Торревьеха, Испания
Шале 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м²
€ 168,000
Независимое шале рядом с полем для гольфа Algorfa. Красивая вилла рядом с полем для гольф…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 79,000
Хорошее бунгало в Торретас. Большой участок. Бунгало площадью 70 кв. м. В доме 2 сп…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 61 м²
€ 195,000
Бунгало в современном стиле на верхнем этаже с видом на зеленые зоны. Всего в 300 метрах …
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 80 кв. м. 3 спальни. 2 ванные комнаты. Садовая терраса …
Бунгало 3 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 165,000
Бунгало в Урбанизации La Siesta в 15 минутах езды от центра Торревьехи. Продается прекрас…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 220,000
Красивое бунгало на первом этаже в одной из лучших урбанизаций Ориуэла Коста, напротив бульв…
Бунгало 1 спальняв Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 99,000
Полностью отремонтированное бунгало в современном стиле на первом этаже без соседей сверху. …
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 450,000
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
Дуплекс 3 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м²
€ 169,520
Просторный угловой дуплекс. Площадь 86 кв. м. Земельный участок 41 кв. м. 3 спальни…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Бунгало 3 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Бунгало 1 спальняв Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 72,000
Продается солнечное бунгало площадью 59 кв. м., 1 спальня, мини-кухня, ванная комната, праче…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 122,000
Aguas Nuevas. Угловое бунгало на южную сторону в Альтос-де-ла-Баия. Дом 65 кв. м., с 2…
Вилла 2 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 231,000
Вилла в Дайя-Вьеха. 2 спальни. 2 ванные комнаты. Южная сторона. 85 кв. м. Пол…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 222 м² Количество этажей 2
€ 1,290,000
Представляем новую комфортабельную виллу в красивом современном жилом комплексе от застройщи…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 789,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 1,175,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Таунхаус 3 спальнив Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 139 м² Количество этажей 3
€ 435,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальнив Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 188 м² Количество этажей 2
€ 675,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Дом 5 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат 4 ванных комнат 287 м² Количество этажей 1
€ 750,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 5 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 538 м² Количество этажей 2
€ 765,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м² Количество этажей 2
€ 395,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на море и горы в La Nucia. Вилла площадью 114 кв.…
Дом 2 спальнив la Nucia, Испания
Дом 2 спальни
la Nucia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 185,000
Представляем уютную виллу с видом на море и горы в La Nucia.Город La Nucia - небольшой город…
Вилла 3 спальнив el Palomar, Испания
Вилла 3 спальни
el Palomar, Испания
3 ванных комнат
€ 945,000
Эта эксклюзивная дизайнерская вилла, идеально сочетающаяся с окрестностями, очень удачно рас…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 368,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС МОНТЕСИНОСЖилой комплекс из 12 новых вилл в Лос Монтесинос, Ла Херрада.Кра…
Бунгало 1 спальняв Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 52 м²
€ 69,900
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Rosaleda-los frutales. Общая площадь 52.00 м2, состо…
Вилла 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 195,000
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 92.00 м2, участок 160 м2, дом…

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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