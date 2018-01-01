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MONTELUX

Mediteranska broj 2
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MONTELUX
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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English, Русский, Српски
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Веб-сайт
egileva.com
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Описание

Evgenia Gileva Real Estate & Consulting Agency - real estate agency in Montenegro, we provide the following services: Sale of real estate, Rental and property management, Legalization of real estate, Opening a company, Assistance in obtaining a residence permit.

Услуги

Sale of real estate

Rental and property management

Legalization of real estate

Opening a company

Assistance in obtaining a residence permit

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Мы предлагаем показать ваш объект в удобном формате для ваших покупателей и партнеров, используя современные IT-решения.

KaraTau

Раушан Валеев — ваш личный риелтор в Черногории. Моя специализация — недвижимость на Приморье Черногории, от Херцег-Нови до Бара.

 

Купля-продажа, аренда, управление вашей жилой недвижимостью. Удаленные сделки с недвижимостью в Черногории. Буду полезен при покупке объекта по вашим критериям, сдаче в аренду приобретенной недвижимости.

Опыт сопровождения инвестиционных проектов на территории Черногории.

 

Сотрудничество со мной убережет от нецелевых расходов и возможных ошибок при выборе объекта и работе с ним.

Предпочитаю комплексное сопровождение Покупателя от подбора объекта до заселения в его новые владения и адаптации в новых условиях в новой стране. Помогаю решать задачи и вопросы своего клиента в Черногории.

 

Если Вы задумались о покупке недвижимости Черногории, не стесняйтесь связаться со мной в WhatsApp / Viber: или Telegram

При знакомстве — получите 30-минутную консультацию о переезде в Черногорию и жизни в стране в подарок.

3 BRD CONSULTING DOO
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EA Properties — агентство недвижимости в Черногрри работающее по всей территории страны, с особым вниманием к туристическим регионам. Работая с нами, покупатель получает достоверную презентацию в процессе выбора и полное содействие при пеговорах и последующем оформлением сделки. Наши советы подкреплены десятилетним опытом в рынке недвижимости Черногории и ясным намерением предоставить клиенту услугу исключительного качества. Мы предлагаем индивидуальные туры клиентам чтобы им помочь почувствовать и выбрать дом подходящий их образу Средиземноморской жизни, и успешно инвестировать в одном из самых быстро-развивающихся туристических рынков Европы. Исполнительный директор компании Иван Барада — рускоговорящи риэлтор, который имеет колосальный опыт на рынке недвижимости Чергогории, особенно в элитном сегменте.
Master Finance
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Master Finance — частный черногорский инвестиционный фонд, специализирующийся на управлении капиталом. Он был основан в 2015 году итальянской командой. Штаб-квартира и офисы фонда представлены в Тивате (Черногория) и Риме (Италия). Master Finance удовлетворит все потребности в управлении капиталом и финансами. Фонд предоставляет личного консультанта для инвестиционных советов, переговоров, управления активами, кредита и, в частности, трастовых операций.

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