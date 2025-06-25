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Best Adriatic Property

Черногория, Бар
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Српски
Об агентстве

О компании

Наша компания специализируется на продаже жилой недвижимости, предлагая клиентам полный спектр услуг — от подбора объектов до юридического сопровождения сделок. Мы работаем как с местными покупателями, так и с иностранными инвесторами, помогая каждому найти оптимальное решение для жизни, отдыха или бизнеса.

Наши приоритеты — это прозрачность, профессионализм и индивидуальный подход. Мы тщательно проверяем каждый объект, предоставляем полную информацию, сопровождаем на всех этапах покупки и помогаем с легализацией документов и получением ВНЖ.

Среди наших предложений — квартиры, дома, участки, виллы в самых привлекательных регионах. Благодаря глубокому знанию рынка и широкой базе актуальных объектов, мы подбираем лучшие варианты под бюджет и цели клиента.

Почему выбирают нас:

  • Профессиональная команда с многолетним опытом

  • Актуальные и проверенные объекты

  • Поддержка на всех этапах сделки

  • Помощь с ВНЖ 

Откройте для себя новые возможности с надежным партнёром на рынке недвижимости!

Услуги

🏡 Best Adriatic Property Montenegro предлагает:

🌟 Широкий выбор недвижимости по всей Черногории, чтобы найти идеальный дом или инвестиционный объект.

🤝 Полное сопровождение сделки от начала до конца, обеспечивая ваше спокойствие и безопасность.

🔑 Предложения недвижимости напрямую от собственников, обеспечивая прозрачность и лучшие условия для клиентов.

🏢 Услуги по управлению недвижимостью, гарантируя профессиональное обслуживание вашей собственности.

🏠 Помощь в подборе идеального варианта для долгосрочной аренды, чтобы ваш дом стал уютным убежищем или выгодным инвестиционным объектом.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 19:04
(UTC+2:00, Europe/Belgrade)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
Выходной
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English, Русский, Српски
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