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Property Finders Montenegro

10A Maricka, Kuti, Zelenika, Herceg Novi
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Property Finders Montenegro
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
propertyfinders.me
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Описание

Property Finders Montenegro: Мы профессиональные эмигранты команды со страстью к недвижимости и дизайну, расположенные в прекрасном Герцег-Нови, Черногория.

Мы предлагаем нашим клиентам индивидуальный и индивидуальный опыт работы с недвижимостью, который поможет им найти идеальную недвижимость для своих нужд.

Команда усердно работает над тем, чтобы наши клиенты получали недвижимость и услуги высочайшего качества и чтобы их потребности в недвижимости удовлетворялись и превышались.

Наша страсть заключается в новом строительстве, но мы любим всю недвижимость и перечисляем все свойства, которые мы считаем отличным качеством, отличной возможностью или большим потенциалом.

Хотя мы все еще учимся черногорскому / сербскому языку, мы более чем рады общаться с вами по телефону, электронной почте, через видео или через какое приложение.

Мы любим Черногорию и ее людей и очень рады назвать ее нашим домом.

Если вы влюбились в один из наших списков или у вас есть более конкретные требования, свяжитесь с нами. Наша команда скаутов по недвижимости любит охоту, чтобы найти вам идеальный дом.

Мы понимаем рынок и понимаем законность черногорской недвижимости. Мы здесь, чтобы помочь вам и защитить ваши интересы. На относительно нерегулируемом рынке недвижимости мы будем вашим гидом и будем помогать вам на каждом этапе пути.

Свяжитесь сейчас и позвольте нам помочь вам найти дом вашей мечты в Черногории.

Мы работаем на комиссионной основе и оплачиваем продавцом, а не покупателем. Все, что вам нужно сделать, это мечтать о вашем новом доме в Черногории, а мы позаботимся обо всем остальном.

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BŪREAU. Montenegro | HOT PROPERTY
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BŪREAU. Montenegro | Hot property - агентство недвижимости, специализирующееся на продаже недорогих квартир в Черногории. HOT PROPERTY - отдельное направление в работе агентства недвижимости BŪREAU. Montenegro. Мы занимаемся созданием и подбором эксклюзивных ценовых предложений на квартиры в Черногории. Все квартиры, предлагаемые нами, имеют цену в 2-3 раза ниже рыночной по определенным причинам. В большинстве своем это наши собственные девелоперские проекты с низкой себестоимостью, которые мы создаем благодаря нашей глубокой экспертизе в рынке и сильным компетенциям наших партнеров, великолепно решающих юридические и строительные вопросы. Так же мы работаем со срочными продажами, банковскими и аукционными объектами, а так же инвестициями в проекты наших застройщиков-партнеров. Наша методика является инновационной для рынка недвижимости Черногории! Изучите предлагаемые нами возможности купить квартиру в Черногории недорого и убедитесь в этом сами!

Dream Estates Montenegro
507 объектов

Если Вы ищете недвижимость или дом для продажи в Черногории, команда Dream Estates и наш консультативный отдел предоставят Вам всю информацию, поддержку и рекомендации, необходимые для принятия эффективного решения о покупке недвижимости.

Недвижимость в Черногории была нашей страстью и нашим ежедневным бизнесом уже более 15 лет. Мы завершили более 500 продаж и привлекли миллиарды евро инвестиций в страну. Мы делаем все возможное, чтобы предложить Вам самый широкий выбор недвижимости в Черногории.

Наше имя является синонимом доверия и опыта, когда дело доходит до опыта в сфере недвижимости.

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Агентство Monte-Life - 10 лет на рынке недвижимости в Черногории. У нас обширная база объектов по всей Черногории - студии, дома, апартаменты класса люкс, отели, эксклюзивные виллы, инвестиционные проекты, участки под строительство. Мы сопровождаем наших клиентов на каждом этапе сделки, оформление документов, получение ВНЖ. Черногория – эта страна с огромным потенциалом, покупая недвижимость в этой стране, вы не только инвестируете ваш капитал, но и получаете стабильный доход от аренды. Мы будем рады видеть вас в числе наших клиентов!
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Мы работаем на рынке недвижимости Черногории с 2012 года.

Находимся в городе Будва.

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