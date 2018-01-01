Описание

Property Finders Montenegro: Мы профессиональные эмигранты команды со страстью к недвижимости и дизайну, расположенные в прекрасном Герцег-Нови, Черногория.

Мы предлагаем нашим клиентам индивидуальный и индивидуальный опыт работы с недвижимостью, который поможет им найти идеальную недвижимость для своих нужд.

Команда усердно работает над тем, чтобы наши клиенты получали недвижимость и услуги высочайшего качества и чтобы их потребности в недвижимости удовлетворялись и превышались.

Наша страсть заключается в новом строительстве, но мы любим всю недвижимость и перечисляем все свойства, которые мы считаем отличным качеством, отличной возможностью или большим потенциалом.

Хотя мы все еще учимся черногорскому / сербскому языку, мы более чем рады общаться с вами по телефону, электронной почте, через видео или через какое приложение.

Мы любим Черногорию и ее людей и очень рады назвать ее нашим домом.

Если вы влюбились в один из наших списков или у вас есть более конкретные требования, свяжитесь с нами. Наша команда скаутов по недвижимости любит охоту, чтобы найти вам идеальный дом.

Мы понимаем рынок и понимаем законность черногорской недвижимости. Мы здесь, чтобы помочь вам и защитить ваши интересы. На относительно нерегулируемом рынке недвижимости мы будем вашим гидом и будем помогать вам на каждом этапе пути.

Свяжитесь сейчас и позвольте нам помочь вам найти дом вашей мечты в Черногории.

Мы работаем на комиссионной основе и оплачиваем продавцом, а не покупателем. Все, что вам нужно сделать, это мечтать о вашем новом доме в Черногории, а мы позаботимся обо всем остальном.