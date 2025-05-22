Adria Estate

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Если вы ищете дом своей мечты, квартиру, коммерческую недвижимость или землю для реализации инвестиционных проектов в Черногории, то вы на нужном месте. Adria Stone предлагает своим клиентам широкий выбор недвижимости, профессиональные брокерские и консалтинговые услуги. Наши преимущества: И…
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Компания RеdFеniks – международное агентство недвижимости в Турциис 2003 года. Имеет большой опыт работы с российскими и украинскими покупателями. Наше агентство недвижимости известно не только в Турции,но и на Северном Кипре, в Черногории, Испании и Италии. Мы неоднократные участники многих…
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Наше агентство уже более 15 лет на Черногорском рынке.
Когда к нам обращаются люди, желающие купить жильё в Черногории или решить другие вопросы, связанные с покупкой недвижимости, мы ставим для себя задачу не только помочь выбрать лучший дом или квартиру, идеально оформить документы и макс…