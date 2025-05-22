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Adria Estate

Черногория,
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 19:09
(UTC+2:00, Europe/Podgorica)
Понедельник
Выходной
Вторник
09:00 - 21:00
Среда
09:00 - 21:00
Четверг
09:00 - 21:00
Пятница
09:00 - 21:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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English, Русский, Crnogorski
Red Feniks Montenegro
Черногория, Будва
Год основания компании 2009
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1885 Коммерческая недвижимость 196
Компания RеdFеniks – международное агентство недвижимости в Турциис 2003 года. Имеет большой опыт работы с российскими и украинскими покупателями. Наше агентство недвижимости известно не только в Турции,но и на Северном Кипре, в Черногории, Испании и Италии. Мы неоднократные участники многих…
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Property.solution.mne
Черногория, Херцег-Нови
Год основания компании 2012
Новостройки 1 Жилая недвижимость 9 Долгосрочная аренда 3 Земельные участки 3
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Galeo D.O.O.
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Год основания компании 2007
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Наше агентство уже более 15 лет на Черногорском рынке. Когда к нам обращаются люди, желающие купить жильё в Черногории или решить другие вопросы, связанные с покупкой недвижимости, мы ставим для себя задачу не только помочь выбрать лучший дом или квартиру, идеально оформить документы и макс…
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