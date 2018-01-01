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Galeo D.O.O.

Черногория, 22 Novembra b.b., d. 17, Budva, Montenegro
;
Galeo D.O.O.
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2007
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Српски
Веб-сайт
Веб-сайт
kolibelina.ru
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Описание
Наше агентство уже более 15 лет на Черногорском рынке. Когда к нам обращаются люди, желающие купить жильё в Черногории или решить другие вопросы, связанные с покупкой недвижимости, мы ставим для себя задачу не только помочь выбрать лучший дом или квартиру, идеально оформить документы и максимально сберечь средства покупателя, но также с искренним вниманием отнестись к его жизненной ситуации, по-настоящему вникнуть в человеческие проблемы. Важно, что объекты, которые можно увидеть на нашем сайте, — это лишь малая часть того, что мы можем предложить Вам. С удовольствием осуществим предварительный подбор вариантов при заочном общении – по телефону, электронной почте или по Скайпу. Обеспечим управление купленной квартирой или домом, что включает в себя оплату счетов, ремонтные работы, помощь при покупке мебели, сдачу в найм, организация уборки и т.д. Подберём и забронируем для Вас подходящую гостиницу или частные апартаменты. Поможем открыть фирму, счёт в банке, оформить все виды страхования. Осуществим письменный и устный синхронный перевод — не только при покупке недвижимости, но и в любой практической ситуации. Дадим исчерпывающую юридическую консультацию по вопросам, связанным с покупкой недвижимости в Черногории. Наши сильные стороны: Высокий профессионализм Честность, порядочность и открытость Уютная, домашняя, атмосфера​ Безупречная репутация Огромная база данных, включающая в себя дома​ квартиры участки земли коммерческую недвижимость
Услуги
- Подбор всех видов недвижимости - Полное сопровождение сделки - Юридические консультации - Управление купленной недвижимостью - Помощь в организации ремонтных и строительных работ - Архитектура и дизайн интерьера - Помощь в адаптации в стране - Устный и письменный перевод - английский, сербский язык
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Агентство недвижимости Status-M находится в самом сердце побережья Адриатики – в курортном городе Будва. Мы знаем всё о специфике функционирования рынка недвижимости в Европе и для своей работы выбрали именно Черногорию – эта страна обладает огромным потенциалом, и мы уверены, что покупка недвижимости здесь окупится в короткие сроки. Своим клиентам мы готовы предоставить полный комплекс услуг по продаже и аренде объектов недвижимости, начиная от подбора вариантов до полного юридического сопровождения сделки — покупки или продажи. Располагаем обширной базой объектов недвижимости по всей Черногории от небольших студий или домиков в горах до апартаментов класса люкс и эксклюзивных вилл с собственным пляжем, а также участков под строительство.
MD Realty
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В компании MD Realty работают профессиональные сотрудники, специализирующиеся в области зарубежной недвижимости. Опыт работы основного состава экспертов на рынке недвижимости Черногории более 8 лет. Благодаря партнерским отношением с крупными строительными организациями Черногории наша компания всегда может предложить большой выбор квартир, домов, вилл в различных регионах Черногории. Спектр предложений разнообразен - от недорогих и массовых до элитных и эксклюзивных, по минимальным ценам строительных компаний. На сегодняшний день мы реализуем объекты недвижимости от основных застройщиков Черногории. Среди наших партнеров более 40 строительных компаний. Наша команда активно сотрудничает со всеми крупными строительными организациями во всех городах и регионах Черногории. Сделки с недвижимостью - это ответственный и важный шаг. Мы выстраиваем долгосрочные отношения и дорожим своей репутацией, поэтому делаем всё возможное, чтобы вы чувствовали себя комфортно на всех этапах сделки и получили полное удовлетворение результатом. Каждый клиент, обратившийся к нам, может быть уверен, что всегда получит индивидуальный подход и максимально квалифицированную консультацию по всем актуальным предложениям недвижимости Черногории. Все самые выгодные предложения по новостройкам и строящимся объектам - только у нас! Наш проект по новостройкам: https://montedevelopers.com

Dream Estates Montenegro
544 объекта

Если Вы ищете недвижимость или дом для продажи в Черногории, команда Dream Estates и наш консультативный отдел предоставят Вам всю информацию, поддержку и рекомендации, необходимые для принятия эффективного решения о покупке недвижимости.

Недвижимость в Черногории была нашей страстью и нашим ежедневным бизнесом уже более 15 лет. Мы завершили более 500 продаж и привлекли миллиарды евро инвестиций в страну. Мы делаем все возможное, чтобы предложить Вам самый широкий выбор недвижимости в Черногории.

Наше имя является синонимом доверия и опыта, когда дело доходит до опыта в сфере недвижимости.

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