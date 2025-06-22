Violet Investment

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Компания Vector Estate Montenegro основана в 2006 году и представляет собой команду профессионалов, опыт каждого сотрудника составляет не менее 7 лет практической работы на территории республики Черногория в области недвижимого имущества, юридических вопросов, туристической индустрии. Ряд пр…
Наше агентство предлагает профессиональное сопровождение на каждом этапе покупки недвижимости в Черногории, гарантируя легкость и юридическую чистоту сделки. От выбора идеального объекта до оформления права собственности — мы обеспечиваем персонализированные консультации, юридическую проверк…
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D.O.O. Montbel — это дружная команда профессионалов. Мы практикуем исключительно индивидуальный подход к каждому клиенту и внушительное количество «бонусов» для каждого из вас.
Мы находимся непосредственно в Черногории и непосредственно на месте осуществляем мониторинг рынка, работаем тол…
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Бренд Sotheby's International Realty, основанный на многовековых традициях и посвященный инновациям, искусно объединяет ценителей жизни с их чаяниями через глобальную сеть уникальных людей с глубокими связями.
В отчете Sotheby's International Realty® «Глобальное благосостояние: новые потр…
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