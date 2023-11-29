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Жильё в Петровац, Черногория

квартиры
138
дома
34
196 объектов найдено
Дом 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Buljarica, Черногория
Дом 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Buljarica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Место: поселок Булярица. Двухэтажный дом 141м2 + участок 288м2. 1 этаж: 2 кухни, 2 спальни,…
€140,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Описание Будванская ривьера, город Петровац. Квартира с двумя спальнями Расстояние до м…
€175,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Petrovac Apartments: New building featuring 1 and 2 bedroom apartments 500m from the beach a…
€98,952
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Petrovac Apartments: New building featuring 1 and 2 bedroom apartments 500m from the beach a…
€62,124
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Дом 4 комнаты в Buljarica, Черногория
Дом 4 комнаты
Buljarica, Черногория
Комнаты 4
Площадь 195 м²
Дом расположен в Булярице, в 1 км от отличного песчаного пляжа. Площадь дома 195 м2 Площадь…
€158,000
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
A4-1616-2. Studio Apartment in PetrovacFor sale studio apartment 23m2 . Located on the groun…
€52,000
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Новый проект в одном из самых популярных городов Будванской Ривьеры, городе Петровац. Предл…
€106,400
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Петровац, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Квартира формата «люкс», в комплексе на территории уникального пляжа Лучица, район Приеворац…
€175,000
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Петровац, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3
Продается 3-комнатная квартира, 74 м2, Петровац, 3 этаж, до моря 700 м2, с мебелью, кухня об…
€163,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 комната в Петровац, Черногория
Квартира 1 комната
Петровац, Черногория
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Квартира расположена в центре Петровца в 300 метрах от моря Площадь 44м2 + 10 м2 собственный…
€123,000
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Продается квартира в городе Петровац, Будванская ривьера. Квартира площадью 38м2 располагае…
€95,000
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Дом 5 спален в Buljarica, Черногория
Дом 5 спален
Buljarica, Черногория
Количество спален 5
Площадь 245 м²
NUM 4733 Two houses with a perfect view of the sea. Both new ones were built: one complete…
€520,000
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Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Квартира с двумя спальнями в Петровац. Площадь квартиры 66 м2. Структура: коридор, две спаль…
€115,000
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Дом 4 комнаты в Buljarica, Черногория
Дом 4 комнаты
Buljarica, Черногория
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Дом расположен в 1,5 км от песчаного пляжа Булярица, на ровном участке Площадь 140 м2 Площад…
€150,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Петровац, Черногория
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Этаж 4/4
Продаётся уникальный дом, построенный по дизайн проекту, в живописном посёлке Режевичи…
€3,50 млн
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 3/4
Пентхаус с кровельной террасой с панорамным видом на море в одном из лучших комплексов…
€350,000
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Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Комнаты 2
Площадь 88 м²
Квартира расположена в Петровце, в 600 метрах от пляжа Лучице Площадь квартиры составляет 88…
€350,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Петровац, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 4/4
Таунхаус в новом комплексе на Будванской ривьере,  в живописном месте Режевичи рядом с…
€550,000
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
ID 950 Продается квартира с двумя спальнями в Петровац Этаж: 2 Количество спален: 2 …
€210,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
А4-1616-1. Studio Apartment in PetrovacFor sale studio apartment 23m2 . Located on the groun…
€52,000
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Квартира с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh в Петровац, Черногория
Квартира с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Петровац, Черногория
Площадь 35 м²
Описание Петровац, центр. Квартира студия Расстояние до моря 250м. Площадь 35 кв.м. Этаж…
€85,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Описание Петровац, центр. Квартира с тремя спальнями в пяти этажном доме Площадь 70 кв.…
€140,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с basseyn, с meblirovana polnostyu в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, с basseyn, с meblirovana polnostyu
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Описание Петровац, центр. Квартира с одной спальней в жилом комплексе с бассейном Расст…
€100,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Петровац, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1
Продаю однокомнатную квартиру 57м2, расположенную над Петровацем, в 500м от моря. В здании е…
€110,000
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Квартира 1 комната в Петровац, Черногория
Квартира 1 комната
Петровац, Черногория
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Новое здание строится в Петровце, в 700 метрах от городского пляжа и пляжа Лучице В продаже …
€62,124
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Квартира 2 спальни с террасой, с basseyn, с lift в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, с basseyn, с lift
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Описание Петровац, центр. Квартира с двумя спальнями в жилом комплексе с бассейном Расс…
€112,000
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Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Петровац, Черногория
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Петровац, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Предлагаем на продажу уютную студию площадью 31 кв метр в Петроваце. Студия оборудована всей…
€85,000
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Петровац, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 46 кв метров в Петроваце. Квартира …
€147,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Петровац, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Отличная возможность приобрести добротную виллу  на холме с великолепным видом на море по до…
€800,000
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Квартира 1 комната в Петровац, Черногория
Квартира 1 комната
Петровац, Черногория
Комнаты 1
Площадь 57 м²
Квартира расположена в 250 метрах от набережной на удобной локации - рядом с пляжем, с видом…
€132,000
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