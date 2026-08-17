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Жилье в Петроваце, Черногория

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188 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
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Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
Уютная квартира с 2 спальнями расположена на 1 черногорском этаже (2-й) в 4-этажном доме. У…
$136,622
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Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$242,296
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Квартира 1 комната в Петровац, Черногория
Квартира 1 комната
Петровац, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Исключительный дуплексный дом площадью 150 м2 на продажу в Петроваце, Будва, предлагающий со…
$323,816
НДС
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 3/4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$254,482
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 4 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 3/4
Предлагаем к продаже квартиру с тремя отдельными спальнями и видом на море в Петровце — одно…
$253,834
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Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Квартира 169 м2 В квартире 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная, кухня Квартира расположена…
$491,471
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MONTBEL D.O.O.
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/5
А4-1881. Две спальни в Петроваце с видом на мореПродается двухкомнатная квартира в Петроваце…
$174,929
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Агентство
Red Feniks Montenegro
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 000 м²
Этаж 1/5
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$186,302
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается уютный и полностью легализованный 2-этажный дом (таунхаус) в Петровце Предлагаем в…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
Эта просторная квартира в курорте Петровац площадью 83 квадратных метра плюс терраса включае…
$196,240
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Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 2
Квартира с двумя спальнями и видом на бассейн в Петровац Предлагается к продаже квартира с …
$209,319
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Квартира 4 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 3
Площадь: 120 м² Планировка: гостиная с кухней и столовой зоной, три спальни, каждая с соб…
Цена по запросу
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 917 м²
Количество этажей 4
Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 метров, до частно…
$4,27 млн
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Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/2
Продаётся дуплекс 94 м² с панорамным видом на море Общие характеристики: Площадь: 94 м² Тип …
$211,420
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/4
Представляем к продаже изумительную квартиру площадью 71 м², расположенную прямо на первой л…
$345,941
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Петровац, центр. Квартиры в центре Петровца, в удобной локации Расстояние до моря 200м. Ви…
$183,862
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Предлагается уютная квартира площадью 43 м² с 1 спальней и просторной меблированной террасой…
$146,023
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Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 366 м²
Этаж 5/5
Роскошная квартира в центре Петроваца. Качественный современный дом с лифтом, облицованный н…
$967,737
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продается квартира в Черногории, в Петровац. До моря около 500 метров. В новом малокварти…
$261,661
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Квартира в Петровац, Черногория
Квартира
Петровац, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2
Представляем вам просторную студию площадью 31 м² плюс терраса 3 м2 с видом на море. Идеальн…
$133,035
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Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/3
Два дуплекса с панорамным видом на Петровац. К продаже предлагается современный и уютный тау…
$359,997
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Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Продается просторная трехэтажная квартира в Петроваце, площадью 104 м2, с потрясающим видом …
$314,739
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Квартира 3 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1
Продается квартира с 3 спальнями в жилом комплексе с бассейном, центр Петроваца Основные хар…
$194,435
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Дом в Петровац, Черногория
Дом
Петровац, Черногория
Площадь 403 м²
Количество этажей 3
Продаётся дом с участком + готовый бизнес в Петроваце! Дом построен по индивидуальному проек…
$592,033
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Квартира 19 спален в Петровац, Черногория
Квартира 19 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 19
Площадь 833 м²
Продажа Инвестиционного Здания с Апартаментами в Петровац: Идеальная Возможность для Постоян…
$790,313
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/6
Продажа квартиры в Петроваце Общая площадь: 85 м² Этаж: 1/6 (есть лифт) Планировка: …
$210,904
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 917 м²
Количество этажей 3
Расположение: Вилла расположена в г. Петровац, первая линия моря, до городского пляжа 80 мет…
$3,25 млн
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Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
| Вид на море | Камин | Балкон в каждой комнате | Парковка | Полностью меблирован | Готов к …
$331,344
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
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Квартира 1 комната в Петровац, Черногория
Квартира 1 комната
Петровац, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 466 м²
Вилла Rustic Pastrovski-Style с бассейном и панорамными видами - Krusevica, Petrovac Располо…
$1,14 млн
НДС
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Этаж 7/7
Предлагается к продаже уникальная квартира на последнем этаже жилого комплекса, общей площад…
$389,760
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