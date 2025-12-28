  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Малые Зондские острова
  4. Новые дома

Новые дома и виллы на Малых Зондских островах, Индонезия

Бали
108
Бадунг
56
Северная Кута
22
Южная Кута
27
Вилла Ubud Dream
Вилла Ubud Dream
Вилла Ubud Dream
Вилла Ubud Dream
Вилла Ubud Dream
Вилла Ubud Dream
Убуд, Индонезия
от
$215,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 70–78 м²
4 объекта недвижимости 4
Ubud Dream – уникальный комплекс из 41 двухуровневых вилл в самом сердце Убуда. Виллы с дизайнерской отделкой и мебелью для уединения или семейного отдыха: 1 спальня – от 78 м² 2 спальни – до 86 м² Рассрочка платежей 30% первоначальный взнос 50% в рассрочку до окончан…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
78.0
255,000
Квартира
70.0 – 78.0
215,000 – 255,000
Застройщик
LOYO & BONDAR
Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Pejeng Kawan, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Таунхаус на Бали в Убуде № 501 2 спальни Бассейн Просторная терраса Площадь: Здание - 132,7 м² Земля - 120 м² Цена: 240 000 $ (1 809 $ за м² ) Доход от сдачи таунхауса в аренду: Выручка в сутки: 180 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 144 $ Выруч…
Агентство
Baliray
Вилла Dream View #4
Вилла Dream View #4
Вилла Dream View #4
Вилла Dream View #4
Вилла Dream View #4
Вилла Dream View #4
Wana Giri, Индонезия
от
$449,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Потрясающая вилла с уникальной локацией. ROI - 11%. Вилла идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций. Доступна рассрочка до 8 месяцев. Вилла в охраняемом спокойном поселке. Комплекс расположен на территории крупнейшего гольф-клуба. Вилла с террасой, три спальни, ч…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Таунхаус ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Таунхаус ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Таунхаус ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Таунхаус ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Таунхаус ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Таунхаус ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Pererenan, Индонезия
от
$381,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 39–383 м²
4 объекта недвижимости 4
Таунхаус с частным садом и бассейном. 30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платежей. Долгосрочная аренда 28+30 лет. Таунхаус с собственным садом, бассейном, зоной отдыха. Ультрасовременный таунхаус, создан с новой и удобной планировкой, шире чем стандартные таунхаусы. Удобс…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Беноа, Индонезия
от
$105,000
Варианты отделки С отделкой
Закрытый комплекс в самой престижной локации Бали - Nusa Dua. Элегантные виллы с одной и двумя спальнями, приватным бассейном расположены в окружении тишины и всего в 700 метрах от океана и пляжа Geger Beach. Комплекс строится на площади 2,36 га, имеет панорамный вид на океан на 270°, …
Агентство
Smart Home
Вилла Village
Вилла Village
Вилла Village
Вилла Village
Вилла Village
Вилла Village
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$175,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные виллы с технологией "умный дом" в сердце Чангу! Высокая доходность от аренды! Доступна рассрочка! Полная отделка под ключ! Премиальные материалы! Чангу – самый востребованный район Бали, где сочетаются тропическая расслабленность и динамич…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Виллы в СПА комплексе под управление Ribas Hotel Group
Вилла Виллы в СПА комплексе под управление Ribas Hotel Group
Вилла Виллы в СПА комплексе под управление Ribas Hotel Group
Вилла Виллы в СПА комплексе под управление Ribas Hotel Group
Вилла Виллы в СПА комплексе под управление Ribas Hotel Group
Убуд, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Новый инвестиционный проект на Бали с гарантированным доходом 8% на 3 года. Финансовые преимущества: Годовая доходность - от 37 059 USD Чистая прибыль в год - от 18 333 USD ROI - 15,1% Капитализация - 22,3% Доходность зафиксирована в договоре. Управление: Ribas Hotel Grou…
Агентство
Smart Home
Вилла AQUAMARINE III
Вилла AQUAMARINE III
Вилла AQUAMARINE III
Вилла AQUAMARINE III
Вилла AQUAMARINE III
Вилла AQUAMARINE III
Чангу, Индонезия
от
$620,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Площадь 263 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла с топовой локацией вблизи от океана. Прогноз окупаемости — 30% после завершения строительства. Объект идеально подходит для постоянного проживания и инвестиций. Первоначальный взнос — 10%. Платеж равными частями в течении 12 месяцев. Вилла включают в себя дизайнерскую отделку …
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Jungle Flower Villas
Вилла Jungle Flower Villas
Вилла Jungle Flower Villas
Вилла Jungle Flower Villas
Вилла Jungle Flower Villas
Вилла Jungle Flower Villas
Убуд, Индонезия
от
$340,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 87–158 м²
2 объекта недвижимости 2
Jungle Flower Villas  — это уникальный комплекс из 10 вилл, расположенный в самом сердце Бали, в Убуде. Этот культурный и духовный центр острова известен своими природными красотами и спокойной атмосферой. Виллы окружены джунглями и утопают в зелени, создавая ощущение полного уединения и гар…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла Виллы в СПА комплексе с гарантированным доходом под управление Ribas Hotel Group.
Вилла Виллы в СПА комплексе с гарантированным доходом под управление Ribas Hotel Group.
Вилла Виллы в СПА комплексе с гарантированным доходом под управление Ribas Hotel Group.
Вилла Виллы в СПА комплексе с гарантированным доходом под управление Ribas Hotel Group.
Вилла Виллы в СПА комплексе с гарантированным доходом под управление Ribas Hotel Group.
Вилла Виллы в СПА комплексе с гарантированным доходом под управление Ribas Hotel Group.
Убуд, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Новый инвестиционный проект на Бали с гарантированным доходом 8% на 3 года. Финансовые преимущества: Годовая доходность - от 37 059 USD Чистая прибыль в год - от 18 333 USD ROI - 15,1% Капитализация - 22,3% Доходность зафиксирована в договоре. Управление: Ribas Hotel Grou…
Агентство
Smart Home
Таунхаус
Таунхаус
Таунхаус
Таунхаус
Таунхаус
Таунхаус
Tibubeneng, Индонезия
от
$210,000
Количество этажей 2
Площадь 75–105 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс SWOI LOFT UMALAS из 40 таунхаусов премиум-класса с отличной внутренней инфраструктурой и легким доступом ко всем основным локациям на Бали. Таунхаусы - от 75 до 108 кв.м. С полностью укомплектованным видом (мебель, встроенная кухня, бытовая техника, сантехника, декор и озеленения…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Унгасан, Индонезия
от
$320,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла в двух минутах от пляжа. Прогнозируемый ROI - 17%. Оплата: 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%. Беспроцентные платежи на 12 месяцев. Идеальный выбор для инвестиций с высокой доходностью! Внутренняя отделка и меблирование входит в стоимость. Близко от комплекса: пляж, а…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Кутух, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa Рассрочка: до 12 месяцев Сдача: декабрь 2024 года ROI: 17% 1. Описание: Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы расположены в нетуристической зон…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла ESCAPE CONCEPT VILLAS
Вилла ESCAPE CONCEPT VILLAS
Вилла ESCAPE CONCEPT VILLAS
Вилла ESCAPE CONCEPT VILLAS
Вилла ESCAPE CONCEPT VILLAS
Вилла ESCAPE CONCEPT VILLAS
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$492,757
Год сдачи 2025
Уникальная возможность инвестировать в полностью меблированную виллу премиум-класса на Бали с высоким потенциалом дохода от аренды! Полностью меблированные виллы "под ключ"! Условия оплаты: первоначальный взнос 10%, рассрочка на 2 года.  Откройте для себя идеальное сочетание роскоши и пра…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла GREEN #2
Вилла GREEN #2
Вилла GREEN #2
Вилла GREEN #2
Вилла GREEN #2
Вилла GREEN #2
Wana Giri, Индонезия
от
$438,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Вилла в нескольких минутах от океана. Вилла в популярном районе с высоким спросом аренды. 2-3 спальни самый востребованный сегмент в аренде. Вилла с современным дизайном и полностью готова к заселению. Все удобства, включая высококачественную мебель, сделают Вашу жизнь комфортной и уютной. И…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Чангу, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 40–337 м²
7 объектов недвижимости 7
Ультрасовременная вилла в новом комплексе с видом на океан. Отличный вариант для инвестиций с высокой доходностью от аренды (ROI 15-18%). Вилла создана для комфортного постоянного проживания с полной отделкой «под ключ». Современная система «умный дом». Лучшая локация в самом популярном р…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
39.7 – 40.0
124,900 – 140,000
Квартира 2 комнаты
111.0
409,000
Вилла
90.2 – 337.0
290,000 – 1,08 млн
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Беноа, Индонезия
от
$168,000
Варианты отделки С отделкой
Закрытый комплекс в самой престижной локации Бали - Nusa Dua. Элегантные виллы с одной и двумя спальнями, приватным бассейном расположены в окружении тишины и всего в 700 метрах от океана и пляжа Geger Beach. Комплекс строится на площади 2,36 га, имеет панорамный вид на океан на 270°, …
Агентство
Smart Home
Вилла LOYO Villas
Вилла LOYO Villas
Вилла LOYO Villas
Вилла LOYO Villas
Вилла LOYO Villas
Вилла LOYO Villas
Убуд, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 80–100 м²
2 объекта недвижимости 2
Продажа вилл в LOYO Villas Ubud, Бали  Продаются роскошные виллы в уникальном комплексе из 5 вилл - LOYO Villas Ubud, расположенном в самом сердце Бали, в Убуде. Это идеальное место для жизни и отдыха в окружении природы и культурных достопримечательностей. 1. Характеристики объекта …
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла Eight Feeels
Вилла Eight Feeels
Вилла Eight Feeels
Вилла Eight Feeels
Вилла Eight Feeels
Вилла Eight Feeels
Kedewatan, Индонезия
от
$260,000
Количество этажей 1
Роскошная вилла в Убуде – стильная инвестиция с доходностью до 15% годовых!  Рост стоимости – 10-15% ежегодно! Доступна рассрочка! Полная меблировка! Современная 2-спальная вилла в элитном комплексе Eight Feeels – это гармония японского минимализма и балийской природы. Идеальный вариан…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла THE PALM GRANDIO’S
Вилла THE PALM GRANDIO’S
Вилла THE PALM GRANDIO’S
Вилла THE PALM GRANDIO’S
Вилла THE PALM GRANDIO’S
Вилла THE PALM GRANDIO’S
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$234,896
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Современные виллы в европейском стиле всего в 10 минутах от моря! Гибкие условия покупки! Доступна рассрочка! THE PALM GRANDIO'S – элитный вилловый комплекс премиум-класса в Паттайе. Проект вдохновлен скандинавским дизайном с акцентом на функциональность и элегантность. Удобства: высо…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Melasti Dream Residence
Вилла Melasti Dream Residence
Вилла Melasti Dream Residence
Вилла Melasti Dream Residence
Вилла Melasti Dream Residence
Вилла Melasti Dream Residence
Унгасан, Индонезия
от
$320,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
3 объекта недвижимости 3
Уникальная возможность приобрести виллу в престижном комплексе Melasti Dream Residence на Бали! Общая информация: - Местоположение: Бали, Букит, район Меласти - Количество вилл: 63 - Доходность (ROI): 17% - Доходность от аренды: 25-30% Описание вилл: Каждая вилла Melasti Dream…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла NEBIUS
Вилла NEBIUS
Вилла NEBIUS
Вилла NEBIUS
Вилла NEBIUS
от
$399,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Вилла вдали от шума, в спокойной локации. Вилла в популярном развивающемся районе Меласти, где средняя заполняемость 3-х спальных вилл при посуточной аренде 67,8%. 3 спальни — самый востребованный сегмент в аренде. Высокий спрос на 2—4-х спальные виллы и отсутствие предложений позволяют конк…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла PULAU VILLAS
Вилла PULAU VILLAS
Вилла PULAU VILLAS
Вилла PULAU VILLAS
Вилла PULAU VILLAS
Вилла PULAU VILLAS
Печату, Индонезия
от
$420,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 200–300 м²
2 объекта недвижимости 2
Премиальная вилла для долгосрочного проживания и инвестиций. Доходность от сдачи в аренду - до 15% в год. Вилла с полной отделкой «под ключ». Собственным бассейном в окружении красивой природы. Преимущества приобретения в увеличении стоимости после завершения строительства до 25%. У…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Таунхаус ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Вилла Таунхаус ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Вилла Таунхаус ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Вилла Таунхаус ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Вилла Таунхаус ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Вилла Таунхаус ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Bukit, Индонезия
от
$210,000
Год сдачи 2026
Комплекс состоит из отельных номеров таунхаусов и вилл, всего 138 юнитов, строится на площади 10.000 м2, из которых 50% зеленая территория, находится в 5 минутах от пляжа, что делает его привлекательным как для жильцов, так и для инвесторов. Близость к океану и удобный доступ к основным о…
Агентство
Smart Home
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Кутух, Индонезия
от
$230,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa Рассрочка: до 12 месяцев Сдача: декабрь 2024 года ROI: 17% 1. Описание: Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы расположены в нетуристической зон…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла Green Village
Вилла Green Village
Вилла Green Village
Вилла Green Village
Вилла Green Village
Вилла Green Village
Беноа, Индонезия
от
$85,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Площадь 34–140 м²
5 объектов недвижимости 5
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным преимуществом: панорамный вид на горизонт и восходящее солнце. Это редкая точка на карте Бали, где каждый день начинается как картина. Комплекс расположен в шаговой доступности от уединенного песча…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла GREEN #1
Вилла GREEN #1
Вилла GREEN #1
Вилла GREEN #1
Вилла GREEN #1
Вилла GREEN #1
Wana Giri, Индонезия
от
$399,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Апартаменты в самом сердце Бали. Рост недвижимости в данном районе, гарантированная высокая доходность. Востребованная аренда. Апартаменты с полностью укомплектованной мебелью. Развитая инфраструктура и удобства: от оригинальных кафе до спа-салонов — все это находится в шаговой доступности. …
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла GREEN DREAM UMALAS
Вилла GREEN DREAM UMALAS
Вилла GREEN DREAM UMALAS
Вилла GREEN DREAM UMALAS
Вилла GREEN DREAM UMALAS
Вилла GREEN DREAM UMALAS
Wana Giri, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Проект для личного проживание или для выгодных инвестиций. Аренда земли на 23 года. Объект имеет прекрасные перспективы для роста стоимости и сможет приносить доход от аренды в высокий туристический сезон. Пространство создано с красивым дизайном интерьера и с современной мебелью. Расположен…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
от
$169,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Беноа, Индонезия
от
$90,000
Год сдачи 2027
Пресейл курортных вилл от 90 000 USD с общими и приватными бассейнами и видом на океан, от крупного застройщика с 9-летним опытом работы на Бали. Проект расположен в Нуса-Дуа - самая дорогая и элитная локация на Бали, 8 минут до пляжа Нуса-Дуа, 15 минут до пляжа Melasti, 30 минут до аэроп…
Агентство
Smart Home
Вилла GARDEN VILLA
Вилла GARDEN VILLA
Вилла GARDEN VILLA
Вилла GARDEN VILLA
Вилла GARDEN VILLA
Вилла GARDEN VILLA
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$330,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 124 м²
1 объект недвижимости 1
Потрясающая вилла с видом на джунгли и рисовые поля. Доступна беспроцентная рассрочка до 19%. Рентабельность от сдачи в аренду - 20%. Вилла полностью меблирована и с дизайнерской отделкой. Уникальное расположение в окружении природы. Здесь можно погрузиться в Балийское спокойствие и на…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Кутух, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 97–125 м²
2 объекта недвижимости 2
Pandawa Hills  Виллы и апартаменты с уникальнымприродным ландшафтом на берегу океана ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ Полное юридическое сопровождение Внутренняя отделка и мебелирование Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи Проектирование и разработка дизайн прое…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла Garuda
Вилла Garuda
Вилла Garuda
Вилла Garuda
Вилла Garuda
Вилла Garuda
Wana Giri, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Инвестируйте в уникальный проект на Бали, который сочетает в себе премиальный сервис и гармонию с природой! Доступна рассрочка! Гарантированная доходность 10% годовых! Удобства: рестораны, бары, коворкинг, спа, комплекс бассейнов, высокоскоростной интернет, фитнес-центр, уютные зоны отдых…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла XO Canggu
Вилла XO Canggu
Вилла XO Canggu
Вилла XO Canggu
Вилла XO Canggu
Вилла XO Canggu
Чангу, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и н…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Таунхаус View apartments
Таунхаус View apartments
Таунхаус View apartments
Таунхаус View apartments
Таунхаус View apartments
Таунхаус View apartments
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$109,000
Количество этажей 2
Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные таунхаусы с технологией "умный дом" в сердце Чангу! Высокая доходность от аренды! Доступна рассрочка! Полная отделка под ключ! Премиальные материалы! Чангу – самый востребованный район Бали, где сочетаются тропическая расслабленность и дин…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Беноа, Индонезия
от
$90,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Пресейл курортных вилл от 90 000 USD с общими и приватными бассейнами и видом на океан, от крупного застройщика с 9-летним опытом работы на Бали. Проект расположен в Нуса-Дуа - самая дорогая и элитная локация на Бали, 8 минут до пляжа Нуса-Дуа, 15 минут до пляжа Melasti, 30 минут до аэроп…
Агентство
Smart Home
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Печату, Индонезия
от
$303,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Элитные виллы на Бали (Улувату) – инвестиция в райский отдых и стабильный доход! Полная меблировка! Гибкая рассрочка! Рост стоимости 10-15% в год! Проект Dreamland предлагает стильные 1-3 спальные виллы с частными бассейнами, панорамными окнами и продуманной архитектурой. Современные в…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Премиальный комплекс вилл Noah на острове Sumba | Indonesia.
Вилла Премиальный комплекс вилл Noah на острове Sumba | Indonesia.
Вилла Премиальный комплекс вилл Noah на острове Sumba | Indonesia.
Вилла Премиальный комплекс вилл Noah на острове Sumba | Indonesia.
Вилла Премиальный комплекс вилл Noah на острове Sumba | Indonesia.
Вилла Премиальный комплекс вилл Noah на острове Sumba | Indonesia.
Sumba Barat, Индонезия
от
$395,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Премиальный комплекс вилл Noah на острове Сумба | Индонезия. Комплекс расположен в уникальном месте на острове Сумба, где поражает своей первозданной красотой и спокойствием. Это остров, где нет суеты, холмы покрыты саваннами, а побережье окаймлено девственными пляжами. Самолеты из Бал…
Агентство
Smart Home
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$188,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Площадь 50–87 м²
15 объектов недвижимости 15
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции!1. ОбъектыАпартаменты с одной спальней:- Площадь дома: 30,3 м2- Холлвей: 3,7 м2- Ванная комната: 3,4 м2- Спальня: 9,0 м2- Гостиная: 8,3 м2- Балкон: 5,9 м2Двухкомнатные квартиры:- Площадь дома: 45 м2- Х…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Вилла
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Кутух, Индонезия
от
$300,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Сдача объекта: февраль 2026 Размер комплекса: 10 соток Срок аренды земли: 30 лет Преимущества комплекса: Комплекс доступен во фрихолд Rooftop на крыше комплекса с кинотеатром и рестораном Популярная локация (5 минут до океана, туристический район) Ликвидный дизайн Cв…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла Serenity Village
Вилла Serenity Village
Вилла Serenity Village
Вилла Serenity Village
Вилла Serenity Village
Вилла Serenity Village
Чангу, Индонезия
от
$570,000
Количество этажей 2
Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные виллы с технологией "умный дом" в сердце Чангу! Высокая доходность: 8-12% годовых! Доступна рассрочка! Полная отделка под ключ! Премиальные материалы! Приватные виллы с видом на океан! Чангу – самый востребованный район Бали, где сочетают…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Премиальный комплекс вилл Noah на острове Sumba | Indonesia.
Вилла Премиальный комплекс вилл Noah на острове Sumba | Indonesia.
Вилла Премиальный комплекс вилл Noah на острове Sumba | Indonesia.
Вилла Премиальный комплекс вилл Noah на острове Sumba | Indonesia.
Вилла Премиальный комплекс вилл Noah на острове Sumba | Indonesia.
Вилла Премиальный комплекс вилл Noah на острове Sumba | Indonesia.
Desa Matawai Amahu, Индонезия
от
$395,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Премиальный комплекс вилл Noah на острове Сумба | Индонезия. Комплекс расположен в уникальном месте на острове Сумба, где поражает своей первозданной красотой и спокойствием. Это остров, где нет суеты, холмы покрыты саваннами, а побережье окаймлено девственными пляжами. Самолеты из Бал…
Агентство
Smart Home
Вилла Cube VIlla
Вилла Cube VIlla
Вилла Cube VIlla
Вилла Cube VIlla
Вилла Cube VIlla
Вилла Cube VIlla
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$400,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с панорамным видом на природу и высококачественной отделкой на Бали! CONCRETE CUBE VILLA - это современный проект, создающий уникальные ценности для Клиента, вилла объединила в себе экологичные дизайнерские решения, энергоэффективными м…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Onsider
Вилла Onsider
Вилла Onsider
Вилла Onsider
Вилла Onsider
Вилла Onsider
Печату, Индонезия
от
$360,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла на Бали – идеальная инвестиция с доходностью до 15% годовых!  Доступна рассрочка! Полная меблировка! Современная 3-спальная вилла Onsider в престижном районе Улувату – это не просто дом, а выгодное вложение с высокой ликвидностью. Просторные помещения, приватный бассе…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
от
$169,900
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Кутух, Индонезия
от
$545,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Просторная вилла с частным бассейном. ROI — 15,8%. Беспроцентная рассрочка с первоначальным взносом 30%. Вилла полностью меблирована. Инфраструктура: Пляж Pandawa в 5 минутах езды; Пляжный клуб Roosterfish 5 минут на машине; Местный рынок 6 минут на машине; Новая дорога Нуса Дуа…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Чангу, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла  Первая линия у океана Океанический бассейн 3 спальни Панорамный вид Площадь: Здание - 213 м² Цена: 290 000 Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сб…
Агентство
Baliray
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Унгасан, Индонезия
от
$135,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Вилла  1 спальня Бассейн 10 минут до пляжа Площадь: Площадь виллы - 48 м² Площадь земли - 100 м² Цена: 135 000 $ (2 813 $ за м²) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 225 $ Загрузка - 69 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 155,25 $ Выручка с учетом заг…
Агентство
Baliray
Вилла Вилла на Бали в Денпасаре № 304
Вилла Вилла на Бали в Денпасаре № 304
Вилла Вилла на Бали в Денпасаре № 304
Вилла Вилла на Бали в Денпасаре № 304
Вилла Вилла на Бали в Денпасаре № 304
от
$99,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Вилла Просторный бассейн 2 спальни Площадь: Здание - 75 м² Цена: 99 000 $ (1 320 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 125 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 100 $ Выручка в год с учетом загрузки объекта - 36 000 $ Прибыль с уч…
Агентство
Baliray
Вилла UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Вилла UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Вилла UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Вилла UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Вилла UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Wana Giri, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла для инвестиций с видом на джунгли и реку Доходность от аренды: до 14,6% годовых при загрузке 80% Вилла с архитектурой в балийском стиле. Высокие потолки, бассейн, лаунж-зона. Срок сдачи: Январь 2025 Виллы UBUD GREEN VIEW VILLAGE расположены в районе Pejeng (Педженг), Убуд. Комплекс нах…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла BALIWOOD
Вилла BALIWOOD
Вилла BALIWOOD
Вилла BALIWOOD
Вилла BALIWOOD
Вилла BALIWOOD
Wana Giri, Индонезия
от
$700,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Площадь 235–310 м²
2 объекта недвижимости 2
Просторная вилла с отделкой «под ключ». Инвестиционная привлекательность на Бали: ROI 11-20% (310кв). ROI 8-14%. (260 кв) ROI 13-24% (332 кв) Вилла с современным дизайном интерьера. В каждой спальне собственная ванная комната. Удобства на территории: - Лаунж зона с бассейном; - Са…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла STETSYUK DEVELOPMENT
Вилла STETSYUK DEVELOPMENT
Вилла STETSYUK DEVELOPMENT
Вилла STETSYUK DEVELOPMENT
Вилла STETSYUK DEVELOPMENT
Вилла STETSYUK DEVELOPMENT
Tegalinggah, Индонезия
от
$225,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла с частным бассейном. Рассрочка на 9 месяц. Первоначальный взнос 50%. Вилла с мебелью премиального качества. Современный дизайн. Главные преимущества жилого комплекса STETSYUK DEVELOPMENT в его коммерческой зоне, более 1000 квадратный метров. Здесь большая заполняемость при пос…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Вилла возле океана
Вилла Вилла возле океана
Вилла Вилла возле океана
Вилла Вилла возле океана
Вилла Вилла возле океана
Вилла Вилла возле океана
Bukit, Индонезия
от
$437,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла Личный бассейн Живописная терраса 3 спальни 1 гостиная Площадь: Площадь участка - 300 м² Здание - 125 м² Цена: 437 500 $ (3 500 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расх…
Агентство
Baliray
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$99,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда вилл с 2 спальнями, представляющая виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Его превосходное расположение на территории нашего курорта, всего в двух шагах от бассейна и пляжа, делает его отличным выбором для проживания. Тщательно отобранные материалы, в том …
Застройщик
Arya Properties
Вилла Комплекс AQUAMARINE 1, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 1, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 1, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 1, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 1, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 1, Чангу
Чангу, Индонезия
от
$595,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 263–358 м²
4 объекта недвижимости 4
Коплекс вилл Aquamarine 1 состоит из 17ти просторных 3-4спальных вилл и располагается в сердце туристической жизни, ультрапопулярном районе Чангу, Бали. Виллы находятся на закрытой территории, под круглосуточной охраной. Расстояние до океана всего 2 минуты на транспорте или 7 минут пешком. …
Застройщик
BREIG Property Investments
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Печату, Индонезия
от
$300,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Премиальный таунхаус вблизи от океана с красивым видом на закат. Рост стоимости аренды увеличивается на 10—15% каждый год. Таунхаус с удобной планировкой, частным бассейном и террасой. Высокие потолки 3.6 метров, создают ощущение неповторимого пространства. Мебель, оборудованная кухня,…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Чангу, Индонезия
от
$575,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 280–348 м²
4 объекта недвижимости 4
Коплекс вилл Aquamarine 2 состоит из 7 просторных 3-4спальных вилл и располагается в сердце туристической жизни, ультрапопулярном районе Чангу, Бали.  Расстояние до океана всего 4 минуты на транспорте. Вокруг располагаются популярнейшие клубы, рестораны и спа. У каждой виллы есть эксплуа…
Застройщик
BREIG Property Investments
Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Убуд, Индонезия
от
$330,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла 2 этажа 2 спальни Бассейн Терраса Просторная гостиная Площадь: Здание - 183,5 м² Земля - 220 м² Цена: 365 000 $ (1 989 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 250 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 200 $ Выручка с уче…
Агентство
Baliray
Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
Унгасан, Индонезия
от
$259,000
Год сдачи 2023
Sky Stars Ocean View - это комплекс люксовых вилл в современном стиле, который популярен у туристов высокого достатка. Мы строим современные дизайнерские виллы с дорогой и качественной отделкой с использованием мрамора, надежных отделочных материалов, дорогой и удобной мебелью. У к…
Застройщик
Samahita Group
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Убуд, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Таунхаус 2 спальни Бассейн Просторная терраса Площадь: Здание - 132,7 м² Земля - 120 м² Цена: 240 000 $ (1 809 $ за м² ) Доход от сдачи таунхауса в аренду: Выручка в сутки: 180 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 144 $ Выручка с учетом загрузки о…
Агентство
Baliray
Таунхаус PERERENAN GATE
Таунхаус PERERENAN GATE
Таунхаус PERERENAN GATE
Таунхаус PERERENAN GATE
Таунхаус PERERENAN GATE
Таунхаус PERERENAN GATE
Pererenan, Индонезия
от
$129,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Таунхаус с высокой окупаемостью. Таунхаус PERERENAN GATE с пассивным доходом от посуточной аренды. Доход от сдачи в аренду от 20% годовых. Перепродажи от 30%. Полностью меблированный таунхаус. С красивым садом, бассейном и террасой. Инфраструктура: - Пляж ""Pererenan"" в 10 мину…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Беноа, Индонезия
от
$450,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 117–159 м²
2 объекта недвижимости 2
Вилла в 80 метрах от пляжа. Преимущества: доходность до 15% в год. Удобства: - Собственный бассейн с гидромассажем; - Система «умный дом»; - Домашний кинотеатр; - Винный шкаф; - Кладовка; - Стиральная машина; - Бытовая техника Bosch и аналоги; - Сантехника Grohe, Villeroy & B…
Агентство
Foreign Real Estate
Вилла VILLA HARMONY
Вилла VILLA HARMONY
Вилла VILLA HARMONY
Вилла VILLA HARMONY
Вилла VILLA HARMONY
Вилла VILLA HARMONY
Kedewatan, Индонезия
от
$395,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 401 м²
1 объект недвижимости 1
Меблированная вилла в Балийском стиле. Вилла в окружении природы,в 5-ти минутах от пляжа Бату-Белиг. Готова к заселению. Инфраструктура: - Открытый бассейн; - Номер для некурящих; - Бесплатный вай-фай; - Кондиционер; - Ежедневная уборка; - Терраса; - Сад; - Прачечная. Распол…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Чангу, Индонезия
Цена по запросу
Год сдачи 2021
Площадь 350 м²
1 объект недвижимости 1
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строитель…
Застройщик
Ilot Property Baly
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$289,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 41–193 м²
4 объекта недвижимости 4
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м. Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0 – 68.9
119,000 – 199,000
Вилла
193.4
309,000
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Jimbaran, Индонезия
от
$345,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла в 100 метрах от пляжа Джимбаран. ROI - 13.3%. Окупаемость за 7.5 лет. Архитектура виллы продумана до малейших деталей для комфортного проживания. Также вилла полностью меблирована с ванной комнатой в каждой спальне и собственным бассейном. Параллельно со строительством вилл на…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$159,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда вилл Glamp с 3 спальнями, представляющая виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Его превосходное расположение на территории нашего курорта, всего в двух шагах от бассейна и пляжа, делает его отличным выбором для проживания. Тщательно отобранные материалы, …
Застройщик
Arya Properties
Вилла JUNGLE FLOWER VILLAS I
Вилла JUNGLE FLOWER VILLAS I
Вилла JUNGLE FLOWER VILLAS I
Вилла JUNGLE FLOWER VILLAS I
Вилла JUNGLE FLOWER VILLAS I
Вилла JUNGLE FLOWER VILLAS I
Убуд, Индонезия
от
$350,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 200 м²
1 объект недвижимости 1
Семейная вилла с большой территорией. Прогнозируемый ROI - 17%. Концепция комплекса включает в себя: - Система “безопасный дом” - Управляющая компания с опытом работы с детьми - Игровая зона для детей на каждой вилле - Детское меню и игровая комната в ресторане при вилле - В пешей…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла DREAM VIEW #1
Вилла DREAM VIEW #1
Вилла DREAM VIEW #1
Вилла DREAM VIEW #1
Вилла DREAM VIEW #1
Вилла DREAM VIEW #1
Wana Giri, Индонезия
от
$410,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Вилла в уютном и спокойном районе. Доходность до 15,8%. Вилла с красивым панорамным видом на зеленые леса и океан. Комплекс вилл расположен на территории гольф-клуба, всего в минуте захватывающего пляжа Дримленд. Расположение виллы на охраняемой территории, где умиротворение и …
Агентство
DDA Real Estate