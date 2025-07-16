Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.

Пресейл курортных вилл от 90 000 USD с общими и приватными бассейнами и видом на океан, от крупного застройщика с 9-летним опытом работы на Бали.

Проект расположен в Нуса-Дуа - самая дорогая и элитная локация на Бали, 8 минут до пляжа Нуса-Дуа, 15 минут до пляжа Melasti, 30 минут до аэропорта.

Комплекс строится на площади 1,5 га, имеет панорамный вид на океан на 270°,даже при появлении новой застройки благодаря возвышенности обзор останется полностью открытым

Каскадный формат комплекса (террасы), вид на океан из каждой виллы - единственные подобный проект на всей Нуса-Дуа!

Типы вилл:

Кондо-вилла с общим бассейном - 90 000 USD

⁠Спальня: 15 м2

Ванная комната: 5 м2

Терраса: 4 м2

Общая площадь: 24 м2

Кондо-вилла с кухней и общим бассейном - 120 000 USD

Спальня: 15 м2

Ванная комната: 5 м2

⁠Кухня: 7 м2

Терраса: 4 м2

Общая площадь: 31 м2

Кондо-вилла с частным бассейном - 95 000 USD

⁠Спальня: 15 м2

Ванная комната: 5 м2

Бассейн с террасой: 13 м2

⁠Общая площадь: 33 м2

Кондо-вилла с кухней и частным бассейном - 125 000 USD

⁠Спальня: 15 м2

Ванная комната: 5 м2

⁠Кухня: 7 м2

⁠Бассейн с террасой: 13 м2

Общая площадь: 40 м2



Инфраструктура комплекса:

Общий бассейн

Ресторан и Бар

Тренажёрный зал

Коворкинг

SPA / сауна

Детская игровая комната

Отдельный общий бассейн

Общий руфтоп

Гольф-кары (бесплатный трансфер до пляжей, торговых центров, гольф-полей и т.д.)

Юридические детали: