Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.

Пресейл курортных вилл от 90 000 USD с общими и приватными бассейнами и видом на океан, от крупного застройщика с 9-летним опытом работы на Бали.
Проект расположен в Нуса-Дуа - самая дорогая и элитная локация на Бали, 8 минут до пляжа Нуса-Дуа, 15 минут до пляжа Melasti, 30 минут до аэропорта.
Комплекс строится на площади 1,5 га, имеет панорамный вид на океан на 270°,даже при появлении новой застройки благодаря возвышенности обзор останется полностью открытым
Каскадный формат комплекса (террасы), вид на океан из каждой виллы - единственные подобный проект на всей Нуса-Дуа!
Типы вилл:
Кондо-вилла с общим бассейном - 90 000 USD
Кондо-вилла с кухней и общим бассейном - 120 000 USD
Кондо-вилла с частным бассейном - 95 000 USD
Кондо-вилла с кухней и частным бассейном - 125 000 USD
Инфраструктура комплекса:
Юридические детали: