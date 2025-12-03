  1. Realting.com
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Беноа, Индонезия
от
$168,000
Варианты отделки С отделкой
Закрытый комплекс в самой престижной локации Бали - Nusa Dua. Элегантные виллы с одной и двумя спальнями, приватным бассейном расположены в окружении тишины и всего в 700 метрах от океана и пляжа Geger Beach. Комплекс строится на площади 2,36 га, имеет панорамный вид на океан на 270°, …
Агентство
Smart Home
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Показать все Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Беноа, Индонезия
от
$105,000
Варианты отделки С отделкой
Закрытый комплекс в самой престижной локации Бали - Nusa Dua. Элегантные виллы с одной и двумя спальнями, приватным бассейном расположены в окружении тишины и всего в 700 метрах от океана и пляжа Geger Beach. Комплекс строится на площади 2,36 га, имеет панорамный вид на океан на 270°, …
Агентство
Smart Home
Вилла Serenity Village
Вилла Serenity Village
Вилла Serenity Village
Вилла Serenity Village
Вилла Serenity Village
Показать все Вилла Serenity Village
Вилла Serenity Village
Чангу, Индонезия
от
$570,000
Количество этажей 2
Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные виллы с технологией "умный дом" в сердце Чангу! Высокая доходность: 8-12% годовых! Доступна рассрочка! Полная отделка под ключ! Премиальные материалы! Приватные виллы с видом на океан! Чангу – самый востребованный район Бали, где сочетают…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$309,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м. Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с …
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Вилла на первой береговой линии
Вилла Вилла на первой береговой линии
Вилла Вилла на первой береговой линии
Вилла Вилла на первой береговой линии
Вилла Вилла на первой береговой линии
Показать все Вилла Вилла на первой береговой линии
Вилла Вилла на первой береговой линии
Беноа, Индонезия
от
$357,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Вилла  Система "Умный дом" 2 этажа 1 спальня Площадь: Площадь виллы - 117 м² Земли - 150 м² Цена: 357 000 $ ( 3 057 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нот…
Агентство
Baliray
Таунхаус BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Таунхаус BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Таунхаус BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Таунхаус BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Таунхаус BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Показать все Таунхаус BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Таунхаус BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Pererenan, Индонезия
от
$280,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 108 м²
1 объект недвижимости 1
Новые виллы BERAWA OCEAN TOWNHOUSES в популярном районе Берава, в 350 метрах от океана. Ультрасовременные виллы, из двух этажей с двумя спальнями и студией (108 кв.м). Интерьер, продуманный до малейших деталей. Индивидуально можно выбрать из четырех вариантов. Также включена современная т…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Показать все Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Кутух, Индонезия
от
$300,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Сдача объекта: февраль 2026 Размер комплекса: 10 соток Срок аренды земли: 30 лет Преимущества комплекса: Комплекс доступен во фрихолд Rooftop на крыше комплекса с кинотеатром и рестораном Популярная локация (5 минут до океана, туристический район) Ликвидный дизайн Cв…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла AQUAMARINE III
Вилла AQUAMARINE III
Вилла AQUAMARINE III
Вилла AQUAMARINE III
Вилла AQUAMARINE III
Показать все Вилла AQUAMARINE III
Вилла AQUAMARINE III
Чангу, Индонезия
от
$620,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Площадь 263 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла с топовой локацией вблизи от океана. Прогноз окупаемости — 30% после завершения строительства. Объект идеально подходит для постоянного проживания и инвестиций. Первоначальный взнос — 10%. Платеж равными частями в течении 12 месяцев. Вилла включают в себя дизайнерскую отделку …
Агентство
DDA Real Estate
Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Показать все Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Кутух, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa Рассрочка: до 12 месяцев Сдача: декабрь 2024 года ROI: 17% 1. Описание: Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы расположены в нетуристической зон…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Показать все Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Чангу, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла  Первая линия у океана Океанический бассейн 3 спальни Панорамный вид Площадь: Здание - 213 м² Цена: 290 000 Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сб…
Агентство
Baliray
Таунхаус
Таунхаус
Таунхаус
Таунхаус
Таунхаус
Показать все Таунхаус
Таунхаус
Tibubeneng, Индонезия
от
$210,000
Количество этажей 2
Площадь 75–105 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс SWOI LOFT UMALAS из 40 таунхаусов премиум-класса с отличной внутренней инфраструктурой и легким доступом ко всем основным локациям на Бали. Таунхаусы - от 75 до 108 кв.м. С полностью укомплектованным видом (мебель, встроенная кухня, бытовая техника, сантехника, декор и озеленения…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла GARDEN VILLA
Вилла GARDEN VILLA
Вилла GARDEN VILLA
Вилла GARDEN VILLA
Вилла GARDEN VILLA
Показать все Вилла GARDEN VILLA
Вилла GARDEN VILLA
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$330,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 124 м²
1 объект недвижимости 1
Потрясающая вилла с видом на джунгли и рисовые поля. Доступна беспроцентная рассрочка до 19%. Рентабельность от сдачи в аренду - 20%. Вилла полностью меблирована и с дизайнерской отделкой. Уникальное расположение в окружении природы. Здесь можно погрузиться в Балийское спокойствие и на…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Показать все Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$289,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 41–193 м²
4 объекта недвижимости 4
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м. Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0 – 68.9
119,000 – 199,000
Вилла
193.4
309,000
Агентство
DDA Real Estate
Вилла BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Вилла BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Вилла BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Вилла BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Вилла BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Показать все Вилла BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Вилла BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Печату, Индонезия
от
$214,327
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 57–192 м²
2 объекта недвижимости 2
Вилла с частным бассейном. Современная вилла в популярном районе Бингин. На вилле можно создать индивидуальный дизайн интерьера и ландшафтный дизайн. Оплата - 100%. Две виллы расположены рудом друг с другом и имеют дверь во двор между собой, можно использовать или арендовать вместе,…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Показать все Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Беноа, Индонезия
от
$450,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 117–159 м²
2 объекта недвижимости 2
Вилла в 80 метрах от пляжа. Преимущества: доходность до 15% в год. Удобства: - Собственный бассейн с гидромассажем; - Система «умный дом»; - Домашний кинотеатр; - Винный шкаф; - Кладовка; - Стиральная машина; - Бытовая техника Bosch и аналоги; - Сантехника Grohe, Villeroy & B…
Агентство
DDA Real Estate
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Показать все Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Чангу, Индонезия
от
$225,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Таунхаус  Бассейн 2 спальни Развитая инфраструктура комплекса  Система умный дом Площадь: Здания- 76 м² Земли - 50 м² Цена: 225 000 $ (2 960 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Загрузка - 85% Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год- 130 $ ( 40 332 $) Приб…
Агентство
Baliray
Вилла Madura Villa Resort
Вилла Madura Villa Resort
Вилла Madura Villa Resort
Чангу, Индонезия
Цена по запросу
Год сдачи 2021
Площадь 200 м²
1 объект недвижимости 1
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строитель…
Застройщик
Ilot Property Baly
Вилла Вилла на Бали
Вилла Вилла на Бали
Чангу, Индонезия
от
$575,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла 2 этажа на вилле 3 спальни Бассейн Вместительная гостиная Руфтоп Площадь: Земля - 237 м² Здание - 280,15 м² Цена: 575 000 $ (2 053 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Загрузка - 85% Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 390 $ ( 120 997 в г…
Агентство
Baliray
Вилла PULAU VILLAS
Вилла PULAU VILLAS
Вилла PULAU VILLAS
Вилла PULAU VILLAS
Вилла PULAU VILLAS
Показать все Вилла PULAU VILLAS
Вилла PULAU VILLAS
Печату, Индонезия
от
$420,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 200–300 м²
2 объекта недвижимости 2
Премиальная вилла для долгосрочного проживания и инвестиций. Доходность от сдачи в аренду - до 15% в год. Вилла с полной отделкой «под ключ». Собственным бассейном в окружении красивой природы. Преимущества приобретения в увеличении стоимости после завершения строительства до 25%. У…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Показать все Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Кутух, Индонезия
от
$545,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Просторная вилла с частным бассейном. ROI — 15,8%. Беспроцентная рассрочка с первоначальным взносом 30%. Вилла полностью меблирована. Инфраструктура: Пляж Pandawa в 5 минутах езды; Пляжный клуб Roosterfish 5 минут на машине; Местный рынок 6 минут на машине; Новая дорога Нуса Дуа…
Агентство
DDA Real Estate
Таунхаус PERERENAN GATE
Таунхаус PERERENAN GATE
Таунхаус PERERENAN GATE
Таунхаус PERERENAN GATE
Таунхаус PERERENAN GATE
Показать все Таунхаус PERERENAN GATE
Таунхаус PERERENAN GATE
Pererenan, Индонезия
от
$129,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Таунхаус с высокой окупаемостью. Таунхаус PERERENAN GATE с пассивным доходом от посуточной аренды. Доход от сдачи в аренду от 20% годовых. Перепродажи от 30%. Полностью меблированный таунхаус. С красивым садом, бассейном и террасой. Инфраструктура: - Пляж ""Pererenan"" в 10 мину…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Показать все Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$188,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Площадь 50–87 м²
15 объектов недвижимости 15
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции!1. ОбъектыАпартаменты с одной спальней:- Площадь дома: 30,3 м2- Холлвей: 3,7 м2- Ванная комната: 3,4 м2- Спальня: 9,0 м2- Гостиная: 8,3 м2- Балкон: 5,9 м2Двухкомнатные квартиры:- Площадь дома: 45 м2- Х…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Вилла
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла Green Village
Вилла Green Village
Вилла Green Village
Вилла Green Village
Вилла Green Village
Показать все Вилла Green Village
Вилла Green Village
Беноа, Индонезия
от
$85,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Площадь 34–140 м²
5 объектов недвижимости 5
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным преимуществом: панорамный вид на горизонт и восходящее солнце. Это редкая точка на карте Бали, где каждый день начинается как картина. Комплекс расположен в шаговой доступности от уединенного песча…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Показать все Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Кутух, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 97–125 м²
2 объекта недвижимости 2
Pandawa Hills  Виллы и апартаменты с уникальнымприродным ландшафтом на берегу океана ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ Полное юридическое сопровождение Внутренняя отделка и мебелирование Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи Проектирование и разработка дизайн прое…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Показать все Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Унгасан, Индонезия
от
$135,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Вилла  1 спальня Бассейн 10 минут до пляжа Площадь: Площадь виллы - 48 м² Площадь земли - 100 м² Цена: 135 000 $ (2 813 $ за м²) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 225 $ Загрузка - 69 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 155,25 $ Выручка с учетом заг…
Агентство
Baliray
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Показать все Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Унгасан, Индонезия
от
$320,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла в двух минутах от пляжа. Прогнозируемый ROI - 17%. Оплата: 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%. Беспроцентные платежи на 12 месяцев. Идеальный выбор для инвестиций с высокой доходностью! Внутренняя отделка и меблирование входит в стоимость. Близко от комплекса: пляж, а…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
Унгасан, Индонезия
от
$259,000
Год сдачи 2023
Sky Stars Ocean View - это комплекс люксовых вилл в современном стиле, который популярен у туристов высокого достатка. Мы строим современные дизайнерские виллы с дорогой и качественной отделкой с использованием мрамора, надежных отделочных материалов, дорогой и удобной мебелью. У к…
Застройщик
Samahita Group
Таунхаус ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Таунхаус ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Таунхаус ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Таунхаус ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Таунхаус ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Показать все Таунхаус ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Таунхаус ECOVERSE RESORT & RESIDENCES
Pererenan, Индонезия
от
$381,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 39–383 м²
4 объекта недвижимости 4
Таунхаус с частным садом и бассейном. 30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платежей. Долгосрочная аренда 28+30 лет. Таунхаус с собственным садом, бассейном, зоной отдыха. Ультрасовременный таунхаус, создан с новой и удобной планировкой, шире чем стандартные таунхаусы. Удобс…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла XO Canggu
Вилла XO Canggu
Вилла XO Canggu
Вилла XO Canggu
Вилла XO Canggu
Показать все Вилла XO Canggu
Вилла XO Canggu
Чангу, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и н…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Унгасан, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 116 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла с видом на океан для инвестиций или постоянного проживания на прекрасном острове Бали. Средняя доходность по рынку 15%. Доходность от сдачи в аренду до 22%. Полностью меблированная вилла с удобствами в районе Букит. Условия оплаты: 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%, беспроц…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Показать все Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Чангу, Индонезия
от
$575,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 280–348 м²
4 объекта недвижимости 4
Коплекс вилл Aquamarine 2 состоит из 7 просторных 3-4спальных вилл и располагается в сердце туристической жизни, ультрапопулярном районе Чангу, Бали.  Расстояние до океана всего 4 минуты на транспорте. Вокруг располагаются популярнейшие клубы, рестораны и спа. У каждой виллы есть эксплуа…
Застройщик
BREIG Property Investments
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Показать все Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Чангу, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 40–337 м²
7 объектов недвижимости 7
Ультрасовременная вилла в новом комплексе с видом на океан. Отличный вариант для инвестиций с высокой доходностью от аренды (ROI 15-18%). Вилла создана для комфортного постоянного проживания с полной отделкой «под ключ». Современная система «умный дом». Лучшая локация в самом популярном р…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
39.7 – 40.0
124,900 – 140,000
Квартира 2 комнаты
111.0
409,000
Вилла
90.2 – 337.0
290,000 – 1,08 млн
Агентство
DDA Real Estate
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Показать все Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Jimbaran, Индонезия
от
$345,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла в 100 метрах от пляжа Джимбаран. ROI - 13.3%. Окупаемость за 7.5 лет. Архитектура виллы продумана до малейших деталей для комфортного проживания. Также вилла полностью меблирована с ванной комнатой в каждой спальне и собственным бассейном. Параллельно со строительством вилл на…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Комплекс AQUAMARINE 1, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 1, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 1, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 1, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 1, Чангу
Показать все Вилла Комплекс AQUAMARINE 1, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 1, Чангу
Чангу, Индонезия
от
$595,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 263–358 м²
4 объекта недвижимости 4
Коплекс вилл Aquamarine 1 состоит из 17ти просторных 3-4спальных вилл и располагается в сердце туристической жизни, ультрапопулярном районе Чангу, Бали. Виллы находятся на закрытой территории, под круглосуточной охраной. Расстояние до океана всего 2 минуты на транспорте или 7 минут пешком. …
Застройщик
BREIG Property Investments
Вилла Melasti Dream Residence
Вилла Melasti Dream Residence
Вилла Melasti Dream Residence
Вилла Melasti Dream Residence
Вилла Melasti Dream Residence
Показать все Вилла Melasti Dream Residence
Вилла Melasti Dream Residence
Унгасан, Индонезия
от
$320,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
3 объекта недвижимости 3
Уникальная возможность приобрести виллу в престижном комплексе Melasti Dream Residence на Бали! Общая информация: - Местоположение: Бали, Букит, район Меласти - Количество вилл: 63 - Доходность (ROI): 17% - Доходность от аренды: 25-30% Описание вилл: Каждая вилла Melasti Dream…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Таунхаус Таунхаус на Бали в Умаласе с бассейном
Таунхаус Таунхаус на Бали в Умаласе с бассейном
Таунхаус Таунхаус на Бали в Умаласе с бассейном
Таунхаус Таунхаус на Бали в Умаласе с бассейном
Таунхаус Таунхаус на Бали в Умаласе с бассейном
Таунхаус Таунхаус на Бали в Умаласе с бассейном
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$260,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Таунхаус Приватный бассейн 2 кабинета 2 спальни Вид на зелёные пейзажи Площадь: Здание - 112 м² Цена: 260 000 $ (2 321 $ за м2) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 166,8 $ Загрузка - 90 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 150 $ Выручка в год с учет…
Агентство
Baliray
Таунхаус Таунхаус с высокой окупаемостью.
Таунхаус Таунхаус с высокой окупаемостью.
Таунхаус Таунхаус с высокой окупаемостью.
Таунхаус Таунхаус с высокой окупаемостью.
Таунхаус Таунхаус с высокой окупаемостью.
Показать все Таунхаус Таунхаус с высокой окупаемостью.
Таунхаус Таунхаус с высокой окупаемостью.
Pererenan, Индонезия
от
$119,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Таунхаус с высокой окупаемостью. Таунхаус с пассивным доходом от посуточной аренды. Доход от сдачи в аренду от 20% годовых. Перепродажи от 30%. Полностью меблированный таунхаус. С красивым садом, бассейном и террасой. Инфраструктура: - Пляж "Pererenan" в 10 минутах. - Рестораны "L…
Агентство
DDA Real Estate
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Показать все Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Печату, Индонезия
от
$300,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Премиальный таунхаус вблизи от океана с красивым видом на закат. Рост стоимости аренды увеличивается на 10—15% каждый год. Таунхаус с удобной планировкой, частным бассейном и террасой. Высокие потолки 3.6 метров, создают ощущение неповторимого пространства. Мебель, оборудованная кухня,…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла SUOM
Вилла SUOM
Вилла SUOM
Вилла SUOM
Вилла SUOM
Показать все Вилла SUOM
Вилла SUOM
Семиньяк, Индонезия
от
$260,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 71–154 м²
4 объекта недвижимости 4
Виллы в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Виллы с планировкой студия с одной или двумя спальнями (80,7 - 154,1) с полной отделкой и мебелью под ключ согласно дизайн-проекту. С большими панорамными окнами. В виллах доступна терраса с бассейном, водопадом, пространст…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
71.0
220,000
Вилла
87.2 – 154.1
260,000 – 320,000
Агентство
DDA Real Estate
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Показать все Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Кутух, Индонезия
от
$230,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa Рассрочка: до 12 месяцев Сдача: декабрь 2024 года ROI: 17% 1. Описание: Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы расположены в нетуристической зон…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Таунхаус SWOI BERAWA
Таунхаус SWOI BERAWA
Таунхаус SWOI BERAWA
Таунхаус SWOI BERAWA
Таунхаус SWOI BERAWA
Показать все Таунхаус SWOI BERAWA
Таунхаус SWOI BERAWA
Чангу, Индонезия
от
$330,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 35–115 м²
2 объекта недвижимости 2
SWOI BERAWA - жилой комплекс из 10 таунхаусов в популярном районе Чангу. Таунхаусы с двумя спальнями (105 кв.м), с дизайнерским ремонтом и мебелью. Также в каждом доме установлена современная система «умный дом». Таунхаус обладает индивидуальным открытым бассейном, где вы сможете уединить…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
35.3
150,000
Таунхаус
115.0
330,000
Агентство
DDA Real Estate
Таунхаус Комплекс OASIS 3, 300м до океана
Таунхаус Комплекс OASIS 3, 300м до океана
Таунхаус Комплекс OASIS 3, 300м до океана
Таунхаус Комплекс OASIS 3, 300м до океана
Таунхаус Комплекс OASIS 3, 300м до океана
Показать все Таунхаус Комплекс OASIS 3, 300м до океана
Таунхаус Комплекс OASIS 3, 300м до океана
Tibubeneng, Индонезия
от
$320,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 112 м²
1 объект недвижимости 1
Ваш идеальный арендный бизнес на Бали! Комплекс таунхаусов и апартаментов Oasis 3 имеет всего 22 апартамента и 12 таунхаусов. На 5м этаже здания апартаментов гостей ждет инфинити бассейн с видом на 360 градусов зонами отдыха и бара. Комплекс располагается всего в 300 метрах от океана, в поп…
Застройщик
BREIG Property Investments
Вилла SKY RESIDENCE
Вилла SKY RESIDENCE
Вилла SKY RESIDENCE
Вилла SKY RESIDENCE
Вилла SKY RESIDENCE
Показать все Вилла SKY RESIDENCE
Вилла SKY RESIDENCE
Kerobokan, Индонезия
от
$390,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 183–239 м²
2 объекта недвижимости 2
Эксклюзивная вилла с гарантированной доходностью. Среднегодовая доходность от недвижимости — 8-12%. Вилла спроектирована по самым современным архитектурным решениям, создана с дизайном интерьера и на каждой вилле есть собственный бассейн. Ультрасовременные виллы на острове Бали со…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла RIVER VILLA
Вилла RIVER VILLA
Вилла RIVER VILLA
Вилла RIVER VILLA
Вилла RIVER VILLA
Показать все Вилла RIVER VILLA
Вилла RIVER VILLA
Cemagi, Индонезия
от
$1,85 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 465 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальная вилла с видом на океан и бассейном на крыше. Рентабельность от сдачи в аренду — 20%. Условия оплаты: бронирование - 1%, депозит - 10%, балансовый платеж - 90% Полностью оборудованная вилла с современным дизайном и удобствами. Дом сдан и готов к заселению. Расположение в с…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$169,900
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Чангу, Индонезия
Цена по запросу
Год сдачи 2021
Площадь 350 м²
1 объект недвижимости 1
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строитель…
Застройщик
Ilot Property Baly
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Показать все Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Беноа, Индонезия
от
$90,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Пресейл курортных вилл от 90 000 USD с общими и приватными бассейнами и видом на океан, от крупного застройщика с 9-летним опытом работы на Бали. Проект расположен в Нуса-Дуа - самая дорогая и элитная локация на Бали, 8 минут до пляжа Нуса-Дуа, 15 минут до пляжа Melasti, 30 минут до аэроп…
Агентство
Smart Home
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Показать все Вилла
Вилла
Печату, Индонезия
от
$265,709
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 130 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальная вилла с видом на океан. Вилла с инвестиционной привлекательностью, обеспечивающие доходность от аренды 8-10% в год. Дизайн интерьера и ландшафтный дизайн могут быть индивидуальными. На территории собственный бассейн. Преимущества: срок аренды - 27 лет + продление на 23…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла UMALAS OASIS
Вилла UMALAS OASIS
Вилла UMALAS OASIS
Вилла UMALAS OASIS
Вилла UMALAS OASIS
Показать все Вилла UMALAS OASIS
Вилла UMALAS OASIS
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$243,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Вилла в лучшем районе острова Умалас. Просторная вилла создана с дизайном интерьера и полностью меблирована. Личный бассейн на территории. Roi 22.07%. Leasehold гарантированного продления. 30 лет + 25 лет. Жилой комплекс состоит из 4-х роскошных таунхаусов и одной виллы. Здесь можно…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$169,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
Вилла RED SUNSET
Вилла RED SUNSET
Вилла RED SUNSET
Вилла RED SUNSET
Вилла RED SUNSET
Показать все Вилла RED SUNSET
Вилла RED SUNSET
Чангу, Индонезия
от
$820,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 263 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальная вилла в пяти минутах от океана. Окупаемость объекта - 7,4 лет. ROI - 10-17%. Вилла полностью меблирована с дизайнерской светлой отделкой. На территории собственный сад и бассейн. Вилла полностью готова к заселению. На крыше можно насладиться красивым закатом и устраивать …
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Onsider
Вилла Onsider
Вилла Onsider
Вилла Onsider
Вилла Onsider
Показать все Вилла Onsider
Вилла Onsider
Печату, Индонезия
от
$360,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла на Бали – идеальная инвестиция с доходностью до 15% годовых!  Доступна рассрочка! Полная меблировка! Современная 3-спальная вилла Onsider в престижном районе Улувату – это не просто дом, а выгодное вложение с высокой ликвидностью. Просторные помещения, приватный бассе…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Показать все Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Беноа, Индонезия
от
$90,000
Год сдачи 2027
Пресейл курортных вилл от 90 000 USD с общими и приватными бассейнами и видом на океан, от крупного застройщика с 9-летним опытом работы на Бали. Проект расположен в Нуса-Дуа - самая дорогая и элитная локация на Бали, 8 минут до пляжа Нуса-Дуа, 15 минут до пляжа Melasti, 30 минут до аэроп…
Агентство
Smart Home
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Показать все Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Печату, Индонезия
от
$303,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Элитные виллы на Бали (Улувату) – инвестиция в райский отдых и стабильный доход! Полная меблировка! Гибкая рассрочка! Рост стоимости 10-15% в год! Проект Dreamland предлагает стильные 1-3 спальные виллы с частными бассейнами, панорамными окнами и продуманной архитектурой. Современные в…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла THE SEIS VILLAS
Вилла THE SEIS VILLAS
Вилла THE SEIS VILLAS
Вилла THE SEIS VILLAS
Вилла THE SEIS VILLAS
Показать все Вилла THE SEIS VILLAS
Вилла THE SEIS VILLAS
Чангу, Индонезия
от
$700,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 307–378 м²
3 объекта недвижимости 3
Эксклюзивная вилла в процветающем районе Чангу. Рентабельность от сдачи в аренду: 13-20%. Повышение стоимости земли до 15% в год. Лизхолд на 30 лет. Вилла построена из высококачественных материалов. Полная отделка «под ключ» , меблирована. Преимущества виллы в топовой локации. Удобс…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла 5 STORIES
Вилла 5 STORIES
Вилла 5 STORIES
Вилла 5 STORIES
Вилла 5 STORIES
Показать все Вилла 5 STORIES
Вилла 5 STORIES
Легиан, Индонезия
от
$400,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Жилой комплекс 5 STORIES построен из пяти вилл, расположенных в идеальном районе Переренане, в 800 метрах от пляжа. Современная 3-комнатная вилла с просторной гостиной зоной и кухней с панорамными окнами. Особенность виллы - в просторной террасе рядом с частным бассейном, откуда открывает…
Агентство
DDA Real Estate
