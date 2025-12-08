  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Убуд
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Убуде, Индонезия

Вилла GOLDEN PEARL
Вилла GOLDEN PEARL
Вилла GOLDEN PEARL
Вилла GOLDEN PEARL
Вилла GOLDEN PEARL
Вилла GOLDEN PEARL
Убуд, Индонезия
от
$441,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 96–507 м²
4 объекта недвижимости 4
Уникальная вилла в прекрасном Убуде. Рентабельность виллы от сдачи в аренду до 15%. Первоначальный взнос — 30%. Уютная вилла с дизайнерским современным ремонтом и мебелью. На территории собственный бассейн. Виллы варьируются различными планировками и площадью. Убуд является местом, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
96.0
285,000
Вилла
180.7 – 507.3
500,000 – 1,14 млн
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Вилла на Бали в Убуде № 283
Вилла Вилла на Бали в Убуде № 283
Вилла Вилла на Бали в Убуде № 283
Вилла Вилла на Бали в Убуде № 283
Вилла Вилла на Бали в Убуде № 283
Вилла Вилла на Бали в Убуде № 283
Убуд, Индонезия
от
$329,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Вилла 3 спальни Развитая инфраструктура района Вид на рисовые поля Бассейн Площадь: Здание - 230 м² Цена: 329 000 $ ( 1 430 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 260 $ Загрузка - 80% Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 208 $ Выручка в год с уч…
Агентство
Baliray
Вилла Ubud Dream
Вилла Ubud Dream
Вилла Ubud Dream
Вилла Ubud Dream
Вилла Ubud Dream
Вилла Ubud Dream
Убуд, Индонезия
от
$215,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 70–78 м²
4 объекта недвижимости 4
Ubud Dream – уникальный комплекс из 41 двухуровневых вилл в самом сердце Убуда. Виллы с дизайнерской отделкой и мебелью для уединения или семейного отдыха: 1 спальня – от 78 м² 2 спальни – до 86 м² Рассрочка платежей 30% первоначальный взнос 50% в рассрочку до окончан…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
78.0
255,000
Квартира
70.0 – 78.0
215,000 – 255,000
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла THE TWINS
Вилла THE TWINS
Вилла THE TWINS
Вилла THE TWINS
Вилла THE TWINS
Вилла THE TWINS
Убуд, Индонезия
от
$350,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 247–263 м²
2 объекта недвижимости 2
Вилла с панорамным видом на джунгли и закат. ROI – 17%, окупаемость за 6 лет. Ежегодный пассивный доход от посуточной аренды. Каждая вилла обладает собственным бассейном. Дизайн интерьера выполнен в Балийском стиле из высококачественных материалов. Вилла THE TWINS расположены на …
Агентство
DDA Real Estate
Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Убуд, Индонезия
от
$330,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла 2 этажа 2 спальни Бассейн Терраса Просторная гостиная Площадь: Здание - 183,5 м² Земля - 220 м² Цена: 365 000 $ (1 989 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 250 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 200 $ Выручка с уче…
Агентство
Baliray
Вилла JUNGLE FLOWER VILLAS I
Вилла JUNGLE FLOWER VILLAS I
Вилла JUNGLE FLOWER VILLAS I
Вилла JUNGLE FLOWER VILLAS I
Вилла JUNGLE FLOWER VILLAS I
Вилла JUNGLE FLOWER VILLAS I
Убуд, Индонезия
от
$350,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 200 м²
1 объект недвижимости 1
Семейная вилла с большой территорией. Прогнозируемый ROI - 17%. Концепция комплекса включает в себя: - Система “безопасный дом” - Управляющая компания с опытом работы с детьми - Игровая зона для детей на каждой вилле - Детское меню и игровая комната в ресторане при вилле - В пешей…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Убуд, Индонезия
от
$150,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла 1 спальня 2 этажа Мини сад Гостевой туалет Гардеробная Площадь: Земля - 135 м² Здание - 87 м² Цена: 150 000 $ (1 724 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 120 $ Загрузка - 80 % Выручка с учетом загрузки объекта в год - 34 560 $ Прибы…
Агентство
Baliray
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Убуд, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла 2 спальни 2 этажа Инфинити бассейн   Площадь: Площадь виллы - 117 м² Площадь участка - 190 м²   Цена: 240 000 $ (2 051 $ за м² )   Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 367 $ Загрузка - 59 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 216,5…
Агентство
Baliray
Вилла Виллы в СПА комплексе под управление Ribas Hotel Group
Вилла Виллы в СПА комплексе под управление Ribas Hotel Group
Вилла Виллы в СПА комплексе под управление Ribas Hotel Group
Вилла Виллы в СПА комплексе под управление Ribas Hotel Group
Вилла Виллы в СПА комплексе под управление Ribas Hotel Group
Вилла Виллы в СПА комплексе под управление Ribas Hotel Group
Убуд, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Новый инвестиционный проект на Бали с гарантированным доходом 8% на 3 года. Финансовые преимущества: Годовая доходность - от 37 059 USD Чистая прибыль в год - от 18 333 USD ROI - 15,1% Капитализация - 22,3% Доходность зафиксирована в договоре. Управление: Ribas Hotel Grou…
Агентство
Smart Home
Вилла GREEN HAVEN
Вилла GREEN HAVEN
Вилла GREEN HAVEN
Вилла GREEN HAVEN
Вилла GREEN HAVEN
Вилла GREEN HAVEN
Убуд, Индонезия
от
$209,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Видовая вилла в районе Убуд. Окупаемость виллы за 5,5 - 8 лет. Комплекс вилл уже сдается в аренду более года. Доходность на текущий момент составляет около 15% годовых, заполняемость более 85%. Лизхолд - 29 лет. Вилла создана в красивых светлых тонах, вблизи от развлечений, магазино…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Виллы в СПА комплексе с гарантированным доходом под управление Ribas Hotel Group.
Вилла Виллы в СПА комплексе с гарантированным доходом под управление Ribas Hotel Group.
Вилла Виллы в СПА комплексе с гарантированным доходом под управление Ribas Hotel Group.
Вилла Виллы в СПА комплексе с гарантированным доходом под управление Ribas Hotel Group.
Вилла Виллы в СПА комплексе с гарантированным доходом под управление Ribas Hotel Group.
Вилла Виллы в СПА комплексе с гарантированным доходом под управление Ribas Hotel Group.
Убуд, Индонезия
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Новый инвестиционный проект на Бали с гарантированным доходом 8% на 3 года. Финансовые преимущества: Годовая доходность - от 37 059 USD Чистая прибыль в год - от 18 333 USD ROI - 15,1% Капитализация - 22,3% Доходность зафиксирована в договоре. Управление: Ribas Hotel Grou…
Агентство
Smart Home
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Убуд, Индонезия
от
$108,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Вилла 1 этаж Терраса Бассейн 1 спальня Площадь: Здание - 40 м² Цена: 108 000 $ (2 942 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с …
Агентство
Baliray
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Убуд, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Таунхаус 2 спальни Бассейн Просторная терраса Площадь: Здание - 132,7 м² Земля - 120 м² Цена: 240 000 $ (1 809 $ за м² ) Доход от сдачи таунхауса в аренду: Выручка в сутки: 180 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 144 $ Выручка с учетом загрузки о…
Агентство
Baliray
Вилла LOYO Villas
Вилла LOYO Villas
Вилла LOYO Villas
Вилла LOYO Villas
Вилла LOYO Villas
Вилла LOYO Villas
Убуд, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 80–100 м²
2 объекта недвижимости 2
Продажа вилл в LOYO Villas Ubud, Бали  Продаются роскошные виллы в уникальном комплексе из 5 вилл - LOYO Villas Ubud, расположенном в самом сердце Бали, в Убуде. Это идеальное место для жизни и отдыха в окружении природы и культурных достопримечательностей. 1. Характеристики объекта …
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла Вилла в Убуде с видом на рисовые терассы
Вилла Вилла в Убуде с видом на рисовые терассы
Вилла Вилла в Убуде с видом на рисовые терассы
Вилла Вилла в Убуде с видом на рисовые терассы
Вилла Вилла в Убуде с видом на рисовые терассы
Вилла Вилла в Убуде с видом на рисовые терассы
Убуд, Индонезия
от
$299,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Вилла 2 спальни Бассейн 60 м² Терраса 84 м² Сад Паркинг Площадь: Здание - 150 м² Земля - 530 м² Цена: 320 000 $ (2 133 $ за м²) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 285 $ Загрузка - 85 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 242 $ Выручка с учетом заг…
Агентство
Baliray
Вилла THE CUBE
Вилла THE CUBE
Вилла THE CUBE
Вилла THE CUBE
Вилла THE CUBE
Вилла THE CUBE
Убуд, Индонезия
от
$350,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 240 м²
1 объект недвижимости 1
Двухэтажная вилла с панорамным видом и бассейном. ROI – 18,1%., окупаемость за 5,5 лет. Пассивная окупаемость от сдачи в аренду. Современная вилла с удобствами для комфортной жизни и отдыха, в районе Убуд. Также вилла имеет инвестиционную привлекательность. В данном районе постоянный…
Агентство
DDA Real Estate
