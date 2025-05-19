Вилла Serenity Village

Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные виллы с технологией "умный дом" в сердце Чангу!

Высокая доходность: 8-12% годовых!

Доступна рассрочка!

Полная отделка под ключ! Премиальные материалы!

Приватные виллы с видом на океан!

Чангу – самый востребованный район Бали, где сочетаются тропическая расслабленность и динамичная жизнь цифровых кочевников. ADVA – это не просто жилье, а продуманное пространство для комфортной жизни и выгодных инвестиций.

Удобства: полная автоматизация управления освещением, климат-контролем и безопасностью через мобильное приложение, собственный бассейн, современный фитнес-центр, зоны для коворкинга и йоги, охраняемая территория с видеонаблюдением, энергоэффективные решения для экономии расходов.

Премиальное расположение:

Виллы расположены в одном из самых популярных и престижных районов Бали, рядом с пляжами, ресторанами, магазинами и другими удобствами. Отличное место для жизни и отдыха!

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.