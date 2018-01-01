с видом на рисовые терассы

Вилла
Площадь:
Земля - 135 м²
Здание - 87 м²
Цена: 150 000 $ (1 724 $ за м² )
Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 120 $
Загрузка - 80 %
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 34 560 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 25 920 $ (17,28 %)
Окупаемость - 5 - 6 лет
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью: leasehold 20 лет + продление
Срок окончания строительства: октябрь 2024 года