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с видом на рисовые терассы

Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€138,951
;
11
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О комплексе

Вилла

  • 1 спальня
  • 2 этажа
  • Мини сад
  • Гостевой туалет
  • Гардеробная


Площадь:
Земля - 135 м²
Здание - 87 м²

Цена: 150 000 $ (1 724 $ за м² )

Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 120 $
Загрузка - 80 %
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 34 560 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 25 920 $ (17,28 %)
Окупаемость - 5 - 6 лет

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия владения недвижимостью: 
Вид владения землей и недвижимостью: leasehold 20 лет + продление
Срок окончания строительства: октябрь 2024 года

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Bangkiang Sidem, Индонезия

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с видом на рисовые терассы
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€138,951
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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