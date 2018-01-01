с видом на рисовые терассы

Bangkiang Sidem, Индонезия

от €305,692

Сдача в: 2024

Вилла 2 этажа 2 спальни Бассейн Терраса Просторная гостиная Площадь: Здание - 183,5 м² Земля - 220 м² Цена: 365 000 $ (1 989 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 250 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 200 $ Выручка с учетом загрузки объекта в год - 73 000 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 50 616 $ (13,9 %) Окупаемость - 7,2 года Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 365 000 $ Цена продажи: 440 400 $ Прибыль: 75 400 $ (21 %) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: 2 квартал 2024 год Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет