Вилла Таунхаус ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.

Комплекс состоит из отельных номеров таунхаусов и вилл, всего 138 юнитов, строится на площади 10.000 м2, из которых 50% зеленая территория, находится в 5 минутах от пляжа, что делает его привлекательным как для жильцов, так и для инвесторов.

Близость к океану и удобный доступ к основным объектам инфраструктуры делают этот проект желанным на рынке недвижимости.

Наш комплекс cтанет частью большой международной отельной сети Ramada Encore.

Цена:

Вилла с 1 спальней - 80 м2 от 210.000 USD

Вилла с 2 спальнями - 138 м2 от 253.000 USD

Leasehold 50 лет + приоритетное продление.

Для инвесторов:

Перепродажа: Получайте прибыль до 30%

Аренда: Обеспечьте стабильный доход до 18%



План оплаты:

Первый взнос 25%

Без% рассрочка до конца строительства

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.



Инфраструктура:

2 бассейна с видом на океан

SPA центр

2 ресторана и Бар

Прогулочные зоны

Гриль зона

Кинотеатр

Детский образовательный лагерь

И многое другое

Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.