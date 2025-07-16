Вилла Таунхаус ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.

Комплекс состоит из отельных номеров таунхаусов и вилл, всего 138 юнитов, строится на площади 10.000 м2, из которых 50% зеленая территория, находится в 5 минутах от пляжа, что делает его привлекательным как для жильцов, так и для инвесторов.
Близость к океану и удобный доступ к основным объектам инфраструктуры делают этот проект желанным на рынке недвижимости.
Наш комплекс cтанет частью большой международной отельной сети Ramada Encore.
Цена:
Leasehold 50 лет + приоритетное продление.
Для инвесторов:
Перепродажа: Получайте прибыль до 30%
Аренда: Обеспечьте стабильный доход до 18%
План оплаты:
Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.
Инфраструктура:
Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.