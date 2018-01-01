  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Вилла на Бали в Убуде № 283

Вилла на Бали в Убуде № 283

Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€301,031
;
9
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Вилла

  • 3 спальни
  • Развитая инфраструктура района
  • Вид на рисовые поля
  • Бассейн


Площадь:
Здание - 230 м²

Цена: 329 000 $ ( 1 430 $ за м²)

Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 260 $
Загрузка - 80%
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 208 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 74 880 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 66 643 $ (20%)
Окупаемость - 6,5 лет

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия оплаты и владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 24 года + продление
Окончание строительства: 3 квартал 2024

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
1
Местонахождение новостройки
Bangkiang Sidem, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттеджный поселок Happiness Ubud виллы и таунхаусы
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€82,349
Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Индонезия
от
€228,747
Вилла ASAI VILLAGE
Wana Giri, Индонезия
от
€690,815
Вилла UMALAS PREMIER PROJECT
Wana Giri, Индонезия
от
€237,897
Вилла Tanah Barak
Canggu, Индонезия
от
€329,395
Вы просматриваете
Вилла на Бали в Убуде № 283
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€301,031
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Вилла BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Вилла BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Wana Giri, Индонезия
от
€274,496
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Новые виллы BERAWA OCEAN TOWNHOUSES в популярном районе Берава, в 350 метрах от океана. Ультрасовременные виллы, из двух этажей с двумя спальнями и студией (108 кв.м.). Интерьер, продуманный до малейших деталей. Индивидуально можно выбрать из четырех вариантов. Также включена современная техника, мебель, посуда и текстиль. Здесь открывается панорамный вид из окна на живописную природу Бали. Лучшая инвестиция с минимальным первоначальным взносом 25%. Гарантия годового дохода - 13-20%. В пешей доступности социальная инфраструктура: кафе, рестораны, супермаркеты, клубы, бары. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам на Бали!  Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла Tanah Barak
Вилла Tanah Barak
Canggu, Индонезия
от
€329,395
Сдача в: 2024
Tanah Barak - инвестиционно -привлекательныйй проект! Шикарная локация! Таnah Вагак находится в районе с высоким ростом цен на недвижимость! Дневная ставка: +10% в год Заполняемость: +16% в год Выручка: +25% в год Комплекс вилл расположен в Чангу, в 5 минутах езды от пляжа, в 1 минуте ходьбы от Fitness Plus и Enso Sushi, в 2 минутах ходьбы от спа- салона Аmo, в 10 минутах ходьбы от кафе Revolver, Doppio и множества ресторанов, супермаркетов, магазинов органических продуктов. Наши виллы созданы в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности и строительства. Мы предоставляем: гарантию на структуру, гидроизоляцию, антитермитную обработку и общие дефекты. Круглосуточная охрана и служба консьержей обеспечат безопасное и комфортное проживание. Красивый руфтоп с полностью функционирующей кухней и просторной гостиной. Дизайнерская мебель была изготовлена на заказ специально для вилл. Идеально подходит для бизнеса и для жизни! Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!
Вилла в Чангу 500 м до океана с видом на вулкан
Вилла в Чангу 500 м до океана с видом на вулкан
Canggu, Индонезия
от
€210,447
Сдача в: 2024
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Современная дизайнерская вилла в самом популярном районе острове Бали - Чангу 🇮🇩 🔑 Полностью комплектуется мебелью, техникой и декором в соответствии с дизайн-проектом, а также растениями в саду  📐 На первом этаже кухня, гостиная, санузел и бассейн с террасой, на втором - две спальни с собственными санузлами. На крыше - дополнительное пространство rooftop, с шикарным видом, закрытое от ветра и лишнего солнца. Земля в долгосрочной аренде на 29 лет с продлением, прописанным в договоре. 💯 Вилла с гарантированным видом на рисовые поля и вулкан Батур Свяжитесь по WhatsApp  🏗 Проект российской команды инженеров, дизайнеров и строителей с большим опытом и богатым портфолио. Виллы строятся в соответствии с ГОСТами - на порядок качественнее местных застройщиков.  🤵 Есть управляющая компания, которая может взять на себя управление и обслуживание гостей, включая консьерж-сервис. Все это позволит сдавать виллу в аренду по хорошей цене или получать прибыль. Можно выбрать уже строящуюся виллу или в новом проекте на предпродаже по самой выгодной цене (экономия 40%).  Звоните или пишите, чтобы уточнить любые интересующие вас вопросы. Для инвестиций - от 1 млн.долларов специальные условия 🔥 Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.
Realting.com
Перейти