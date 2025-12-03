  1. Realting.com
Вилла SUOM
Вилла SUOM
Вилла SUOM
Вилла SUOM
Вилла SUOM
Вилла SUOM
Семиньяк, Индонезия
от
$260,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 71–154 м²
4 объекта недвижимости 4
Виллы в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Виллы с планировкой студия с одной или двумя спальнями (80,7 - 154,1) с полной отделкой и мебелью под ключ согласно дизайн-проекту. С большими панорамными окнами. В виллах доступна терраса с бассейном, водопадом, пространст…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
71.0
220,000
Вилла
87.2 – 154.1
260,000 – 320,000
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Вилла 5 STORIES
Вилла 5 STORIES
Вилла 5 STORIES
Вилла 5 STORIES
Вилла 5 STORIES
Вилла 5 STORIES
Легиан, Индонезия
от
$400,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Жилой комплекс 5 STORIES построен из пяти вилл, расположенных в идеальном районе Переренане, в 800 метрах от пляжа. Современная 3-комнатная вилла с просторной гостиной зоной и кухней с панорамными окнами. Особенность виллы - в просторной террасе рядом с частным бассейном, откуда открывает…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
