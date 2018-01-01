Вилла на Бали

Вилла
Площадь:
Земля - 237 м²
Здание - 280,15 м²
Цена: 575 000 $ (2 053 $ за м² )
Доход от сдачи виллы в аренду:
Загрузка - 85%
Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 390 $ ( 120 997 в год $)
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 104 057 $ (14%)
Окупаемость - 5,3 года
Доход от покупки и продажи виллы:
Цена покупки:
575 000 $
Цена продажи:
777 000 $
Прибыль:
202 000 $ (35%)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 29 лет
Окончание строительства: август 2024