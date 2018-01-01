Вилла на Бали

Wana Giri, Индонезия

от €139,078

Сдача в: 2025

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Семейные виллы на потрясающем острове Бали в культурной и развивающей столице с живописной природой Убуда. Виллы находятся в окружении тропических джунглей, на большой территории 8 000 кв.м. Здесь есть все необходимое для развития вашего ребенка: от творческих студий до олимпийского бассейна и теннисного корта. Виллы сдаются с полным готовым дизайнерским ремонтом и мебелью. На каждой вилле есть собственный бассейн. Прирост стоимости в ближайшие 3-4 года на 30%. Идеально для проживания или сдачи в аренду с годовым доходом 15%. Комплекс обладает очень богатой инфраструктурой для детей и взрослых: - Танцевальные, вокальные, художественные студии. - Рестораны, кафе, фитнес, йога, студия красоты, коворкинг. - Теннисный корт, бассейн, баскетбольная площадка, волейбол. Район очень развит социальной инфраструктурой и образовательными учреждениями. Виллы пользуются спросом посуточной аренды. В месяц заработок составляет около 2500$. Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.