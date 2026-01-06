  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Карангасем
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Карангасем, Индонезия

Карангасем
6
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Таунхаус ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Вилла Таунхаус ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Вилла Таунхаус ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Вилла Таунхаус ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Вилла Таунхаус ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Показать все Вилла Таунхаус ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Вилла Таунхаус ПРЕМИУМ КЛАССА в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.
Bukit, Индонезия
от
$210,000
Год сдачи 2026
Комплекс состоит из отельных номеров таунхаусов и вилл, всего 138 юнитов, строится на площади 10.000 м2, из которых 50% зеленая территория, находится в 5 минутах от пляжа, что делает его привлекательным как для жильцов, так и для инвесторов. Близость к океану и удобный доступ к основным о…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Вилла возле океана
Вилла Вилла возле океана
Вилла Вилла возле океана
Вилла Вилла возле океана
Вилла Вилла возле океана
Показать все Вилла Вилла возле океана
Вилла Вилла возле океана
Bukit, Индонезия
от
$437,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла Личный бассейн Живописная терраса 3 спальни 1 гостиная Площадь: Площадь участка - 300 м² Здание - 125 м² Цена: 437 500 $ (3 500 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расх…
Агентство
Baliray
Оставить заявку
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Показать все Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Bukit, Индонезия
от
$190,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
2 объекта недвижимости 2
Вилла в двух минутах от пляжа. Прогнозируемый ROI - 17%. Оплата: 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%. Беспроцентные платежи на 12 месяцев. Объект для инвестиций с высокой доходностью! Гарантированный рост цены! Комплекс MELASTI DREAM RESIDENCE с современной архитектурой. Внутрен…
Агентство
Foreign Real Estate
Оставить заявку
OneOne
Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Первоклассные двухуровневые дома c руфтопом площадью 140 м2 и 165 м2. Дома полностью укомплектованы премиальной техникой, сантехникой и другими инновационными комплектующими уровня 5ти - звездочных отелей TOWNHOUSE ULUWATU — это первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим ви…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Bukit, Индонезия
от
$490,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла Индивидуальный бассейн Вид на океан 1 спальня Площадь: Площадь участка - 250 м² Здание - 100 м² Цена: 490 000 $ (4 900 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и нал…
Агентство
Baliray
Оставить заявку
Вилла NEAT HOUSE GWK
Вилла NEAT HOUSE GWK
Вилла NEAT HOUSE GWK
Вилла NEAT HOUSE GWK
Вилла NEAT HOUSE GWK
Показать все Вилла NEAT HOUSE GWK
Вилла NEAT HOUSE GWK
Bukit, Индонезия
от
$135,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 120 м²
1 объект недвижимости 1
Эксклюзивная вилла с панорамными окнами. Доходность от аренды, гарантированный рост цены. Вилла NEAT HOUSE GWK с современным дизайном, частным бассейном в окружении зеленых насаждений. Вся мебель и техника включена в стоимость. Потолки 6 метров. Натуральный камень в отделке стен. До…
Агентство
Foreign Real Estate
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти