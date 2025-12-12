  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Денпасар
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Денпасаре, Индонезия

квартиры
5
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Вилла на Бали в Денпасаре № 304
Вилла Вилла на Бали в Денпасаре № 304
Вилла Вилла на Бали в Денпасаре № 304
Вилла Вилла на Бали в Денпасаре № 304
Вилла Вилла на Бали в Денпасаре № 304
Денпасар, Индонезия
от
$99,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Вилла Просторный бассейн 2 спальни Площадь: Здание - 75 м² Цена: 99 000 $ (1 320 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 125 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 100 $ Выручка в год с учетом загрузки объекта - 36 000 $ Прибыль с уч…
Агентство
Baliray
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти