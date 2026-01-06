  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Булеленг
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Булеленге, Индонезия

Вилла NEBIUS
Вилла NEBIUS
Вилла NEBIUS
Вилла NEBIUS
Вилла NEBIUS
Wana Giri, Индонезия
от
$399,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Вилла вдали от шума, в спокойной локации. Вилла в популярном развивающемся районе Меласти, где средняя заполняемость 3-х спальных вилл при посуточной аренде 67,8%. 3 спальни — самый востребованный сегмент в аренде. Высокий спрос на 2—4-х спальные виллы и отсутствие предложений позволяют конк…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла GREEN DREAM UMALAS
Вилла GREEN DREAM UMALAS
Вилла GREEN DREAM UMALAS
Вилла GREEN DREAM UMALAS
Вилла GREEN DREAM UMALAS
Вилла GREEN DREAM UMALAS
Wana Giri, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Проект для личного проживание или для выгодных инвестиций. Аренда земли на 23 года. Объект имеет прекрасные перспективы для роста стоимости и сможет приносить доход от аренды в высокий туристический сезон. Пространство создано с красивым дизайном интерьера и с современной мебелью. Расположен…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла GREEN #2
Вилла GREEN #2
Вилла GREEN #2
Вилла GREEN #2
Вилла GREEN #2
Вилла GREEN #2
Wana Giri, Индонезия
от
$438,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Вилла в нескольких минутах от океана. Вилла в популярном районе с высоким спросом аренды. 2-3 спальни самый востребованный сегмент в аренде. Вилла с современным дизайном и полностью готова к заселению. Все удобства, включая высококачественную мебель, сделают Вашу жизнь комфортной и уютной. И…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Garuda
Вилла Garuda
Вилла Garuda
Вилла Garuda
Вилла Garuda
Вилла Garuda
Wana Giri, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Инвестируйте в уникальный проект на Бали, который сочетает в себе премиальный сервис и гармонию с природой! Доступна рассрочка! Гарантированная доходность 10% годовых! Удобства: рестораны, бары, коворкинг, спа, комплекс бассейнов, высокоскоростной интернет, фитнес-центр, уютные зоны отдых…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Dream View #4
Вилла Dream View #4
Вилла Dream View #4
Вилла Dream View #4
Вилла Dream View #4
Вилла Dream View #4
Wana Giri, Индонезия
от
$449,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Потрясающая вилла с уникальной локацией. ROI - 11%. Вилла идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций. Доступна рассрочка до 8 месяцев. Вилла в охраняемом спокойном поселке. Комплекс расположен на территории крупнейшего гольф-клуба. Вилла с террасой, три спальни, ч…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла GREEN #1
Вилла GREEN #1
Вилла GREEN #1
Вилла GREEN #1
Вилла GREEN #1
Вилла GREEN #1
Wana Giri, Индонезия
от
$399,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Апартаменты в самом сердце Бали. Рост недвижимости в данном районе, гарантированная высокая доходность. Востребованная аренда. Апартаменты с полностью укомплектованной мебелью. Развитая инфраструктура и удобства: от оригинальных кафе до спа-салонов — все это находится в шаговой доступности. …
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла DREAM VIEW #1
Вилла DREAM VIEW #1
Вилла DREAM VIEW #1
Вилла DREAM VIEW #1
Вилла DREAM VIEW #1
Вилла DREAM VIEW #1
Wana Giri, Индонезия
от
$410,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Вилла в уютном и спокойном районе. Доходность до 15,8%. Вилла с красивым панорамным видом на зеленые леса и океан. Комплекс вилл расположен на территории гольф-клуба, всего в минуте захватывающего пляжа Дримленд. Расположение виллы на охраняемой территории, где умиротворение и …
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Вилла UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Вилла UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Вилла UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Вилла UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Вилла UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Вилла UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Wana Giri, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла для инвестиций с видом на джунгли и реку Доходность от аренды: до 14,6% годовых при загрузке 80% Вилла с архитектурой в балийском стиле. Высокие потолки, бассейн, лаунж-зона. Срок сдачи: Январь 2025 Виллы UBUD GREEN VIEW VILLAGE расположены в районе Pejeng (Педженг), Убуд. Комплекс нах…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла NYANG NYANG RESIDENCE
Вилла NYANG NYANG RESIDENCE
Вилла NYANG NYANG RESIDENCE
Вилла NYANG NYANG RESIDENCE
Вилла NYANG NYANG RESIDENCE
Вилла NYANG NYANG RESIDENCE
Wana Giri, Индонезия
от
$230,321
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Роскошная вилла от надежного застройщика. Вилла расположена в 600 метрах от моря. Каждая вилла NYANG NYANG RESIDENCE обладает частным бассейном и просторной террасой, где жители могут расслабиться, наслаждаться солнцем и уединением. Это создает идеальные условия для отдыха и развлечени…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Pandawa Hills Villas
Вилла Pandawa Hills Villas
Вилла Pandawa Hills Villas
Вилла Pandawa Hills Villas
Вилла Pandawa Hills Villas
Вилла Pandawa Hills Villas
Wana Giri, Индонезия
от
$210,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Виллы в комплексе Pandawa Hills Villas с уникальным природным ландшафтом на берегу океана. ROI с аренды апартаментов в год: 14.3% Оплата 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%. Срок сдачи: Февраль, 2026. Основные особенности: - Уникальный ландшафт; - Ресторан - Кинотеатр - Вид на…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла AZORA VILLAS
Вилла AZORA VILLAS
Вилла AZORA VILLAS
Вилла AZORA VILLAS
Вилла AZORA VILLAS
Вилла AZORA VILLAS
Wana Giri, Индонезия
от
$315,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Уютная вилла с садом и бассейном. ROI 16,45% - окупаемость 6,5 лет. 85% заполняемость района. Беспроцентная рассрочка. Вилла AZORA VILLAS расположена в спокойном и тихом месте на Бали, в самом востребованном районе Чангу. Всего 10 минут от океана. Виллы охраняются. В окружении …
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла BALIWOOD
Вилла BALIWOOD
Вилла BALIWOOD
Вилла BALIWOOD
Вилла BALIWOOD
Вилла BALIWOOD
Wana Giri, Индонезия
от
$700,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Площадь 235–310 м²
2 объекта недвижимости 2
Просторная вилла с отделкой «под ключ». Инвестиционная привлекательность на Бали: ROI 11-20% (310кв). ROI 8-14%. (260 кв) ROI 13-24% (332 кв) Вилла с современным дизайном интерьера. В каждой спальне собственная ванная комната. Удобства на территории: - Лаунж зона с бассейном; - Са…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
