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Вилла на Бали в Денпасаре № 304

Денпасар, Индонезия
от
€90,584
;
4
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О комплексе

Вилла

  • Просторный бассейн
  • 2 спальни


Площадь:
Здание - 75 м²

Цена: 99 000 $ (1 320 $ за м²)

Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 125 $
Загрузка - 80 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 100 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 36 000 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 32 040 $ (32 %)
Окупаемость - 3 года

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 20 лет
Окончание строительства: ноябрь 2023
 

Район: Денпасар

Количество спален: 2 спальни

Уникальная локация: Город

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Денпасар, Индонезия

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Вилла на Бали в Денпасаре № 304
Денпасар, Индонезия
от
€90,584
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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