Новые дома и виллы в Kecamatan Kata Hamu Lingu, Индонезия

Вилла Премиальный комплекс вилл Noah на острове Sumba | Indonesia.
Desa Matawai Amahu, Индонезия
от
$395,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Премиальный комплекс вилл Noah на острове Сумба | Индонезия. Комплекс расположен в уникальном месте на острове Сумба, где поражает своей первозданной красотой и спокойствием. Это остров, где нет суеты, холмы покрыты саваннами, а побережье окаймлено девственными пляжами. Самолеты из Бал…
