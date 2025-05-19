Таунхаус View apartments

Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные таунхаусы с технологией "умный дом" в сердце Чангу!

Высокая доходность от аренды!

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Чангу – самый востребованный район Бали, где сочетаются тропическая расслабленность и динамичная жизнь цифровых кочевников. ADVA – это не просто жилье, а продуманное пространство для комфортной жизни и выгодных инвестиций.

Удобства: полная автоматизация управления освещением, климат-контролем и безопасностью через мобильное приложение, 2 бассейна (крытый и открытый с зоной отдыха), современный фитнес-центр, зоны для коворкинга и йоги, охраняемая территория с видеонаблюдением, энергоэффективные решения для экономии расходов.

Премиальное расположение:

Расположение в Чангу, одном из самых популярных и развивающихся районов Бали, дает удобный доступ к океанским пляжам, кафе, ресторанам, магазинам и развлекательным заведениям. Этот район привлекает как туристов, так и постоянных жителей, что делает недвижимость привлекательной для аренды.

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* Стоимость может меняться в зависимости от курса.