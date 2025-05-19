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Таунхаус View apartments

Малые Зондские острова, Индонезия
от
$109,000
;
7
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Адрес Адрес
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ID: 26107
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Дополнительно

  • Дом сдан

О комплексе

Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные таунхаусы с технологией "умный дом" в сердце Чангу!
Высокая доходность от аренды!
Доступна рассрочка!
Полная отделка под ключ! Премиальные материалы!

Чангу – самый востребованный район Бали, где сочетаются тропическая расслабленность и динамичная жизнь цифровых кочевников. ADVA – это не просто жилье, а продуманное пространство для комфортной жизни и выгодных инвестиций.

Удобства: полная автоматизация управления освещением, климат-контролем и безопасностью через мобильное приложение, 2 бассейна (крытый и открытый с зоной отдыха), современный фитнес-центр, зоны для коворкинга и йоги, охраняемая территория с видеонаблюдением, энергоэффективные решения для экономии расходов.

Премиальное расположение:
Расположение в Чангу, одном из самых популярных и развивающихся районов Бали, дает удобный доступ к океанским пляжам, кафе, ресторанам, магазинам и развлекательным заведениям. Этот район привлекает как туристов, так и постоянных жителей, что делает недвижимость привлекательной для аренды.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Малые Зондские острова, Индонезия

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Таунхаус View apartments
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$109,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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