Вилла Serenity Village
Чангу, Индонезия
от
$570,000
Количество этажей 2
Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные виллы с технологией "умный дом" в сердце Чангу! Высокая доходность: 8-12% годовых! Доступна рассрочка! Полная отделка под ключ! Премиальные материалы! Приватные виллы с видом на океан! Чангу – самый востребованный район Бали, где сочетают…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Чангу, Индонезия
от
$309,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м. Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с …
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла AQUAMARINE III
Чангу, Индонезия
от
$620,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Площадь 263 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла с топовой локацией вблизи от океана. Прогноз окупаемости — 30% после завершения строительства. Объект идеально подходит для постоянного проживания и инвестиций. Первоначальный взнос — 10%. Платеж равными частями в течении 12 месяцев. Вилла включают в себя дизайнерскую отделку …
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла с видом на океан
Чангу, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла  Первая линия у океана Океанический бассейн 3 спальни Панорамный вид Площадь: Здание - 213 м² Цена: 290 000 Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сб…
Агентство
Baliray
Оставить заявку
Вилла Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$289,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 41–193 м²
4 объекта недвижимости 4
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м. Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0 – 68.9
119,000 – 199,000
Вилла
193.4
309,000
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Чангу, Индонезия
от
$225,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Таунхаус  Бассейн 2 спальни Развитая инфраструктура комплекса  Система умный дом Площадь: Здания- 76 м² Земли - 50 м² Цена: 225 000 $ (2 960 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Загрузка - 85% Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год- 130 $ ( 40 332 $) Приб…
Агентство
Baliray
Оставить заявку
Вилла Madura Villa Resort
Вилла Madura Villa Resort
Вилла Madura Villa Resort
Чангу, Индонезия
Цена по запросу
Год сдачи 2021
Площадь 200 м²
1 объект недвижимости 1
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строитель…
Застройщик
Ilot Property Baly
Оставить заявку
Вилла Вилла на Бали
Вилла Вилла на Бали
Чангу, Индонезия
от
$575,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла 2 этажа на вилле 3 спальни Бассейн Вместительная гостиная Руфтоп Площадь: Земля - 237 м² Здание - 280,15 м² Цена: 575 000 $ (2 053 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Загрузка - 85% Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 390 $ ( 120 997 в г…
Агентство
Baliray
Оставить заявку
Вилла XO Canggu
Чангу, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и н…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Оставить заявку
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Показать все Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Вилла Комплекс AQUAMARINE 2, Чангу
Чангу, Индонезия
от
$575,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 280–348 м²
4 объекта недвижимости 4
Коплекс вилл Aquamarine 2 состоит из 7 просторных 3-4спальных вилл и располагается в сердце туристической жизни, ультрапопулярном районе Чангу, Бали.  Расстояние до океана всего 4 минуты на транспорте. Вокруг располагаются популярнейшие клубы, рестораны и спа. У каждой виллы есть эксплуа…
Застройщик
BREIG Property Investments
Оставить заявку
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Чангу, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 40–337 м²
7 объектов недвижимости 7
Ультрасовременная вилла в новом комплексе с видом на океан. Отличный вариант для инвестиций с высокой доходностью от аренды (ROI 15-18%). Вилла создана для комфортного постоянного проживания с полной отделкой «под ключ». Современная система «умный дом». Лучшая локация в самом популярном р…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
39.7 – 40.0
124,900 – 140,000
Квартира 2 комнаты
111.0
409,000
Вилла
90.2 – 337.0
290,000 – 1,08 млн
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Комплекс AQUAMARINE 1, Чангу
Чангу, Индонезия
от
$595,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 263–358 м²
4 объекта недвижимости 4
Коплекс вилл Aquamarine 1 состоит из 17ти просторных 3-4спальных вилл и располагается в сердце туристической жизни, ультрапопулярном районе Чангу, Бали. Виллы находятся на закрытой территории, под круглосуточной охраной. Расстояние до океана всего 2 минуты на транспорте или 7 минут пешком. …
Застройщик
BREIG Property Investments
Оставить заявку
Таунхаус SWOI BERAWA
Чангу, Индонезия
от
$330,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 35–115 м²
2 объекта недвижимости 2
SWOI BERAWA - жилой комплекс из 10 таунхаусов в популярном районе Чангу. Таунхаусы с двумя спальнями (105 кв.м), с дизайнерским ремонтом и мебелью. Также в каждом доме установлена современная система «умный дом». Таунхаус обладает индивидуальным открытым бассейном, где вы сможете уединить…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
35.3
150,000
Таунхаус
115.0
330,000
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Чангу, Индонезия
Цена по запросу
Год сдачи 2021
Площадь 350 м²
1 объект недвижимости 1
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строитель…
Застройщик
Ilot Property Baly
Оставить заявку
Вилла RED SUNSET
Чангу, Индонезия
от
$820,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 263 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальная вилла в пяти минутах от океана. Окупаемость объекта - 7,4 лет. ROI - 10-17%. Вилла полностью меблирована с дизайнерской светлой отделкой. На территории собственный сад и бассейн. Вилла полностью готова к заселению. На крыше можно насладиться красивым закатом и устраивать …
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла THE SEIS VILLAS
Чангу, Индонезия
от
$700,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 307–378 м²
3 объекта недвижимости 3
Эксклюзивная вилла в процветающем районе Чангу. Рентабельность от сдачи в аренду: 13-20%. Повышение стоимости земли до 15% в год. Лизхолд на 30 лет. Вилла построена из высококачественных материалов. Полная отделка «под ключ» , меблирована. Преимущества виллы в топовой локации. Удобс…
Агентство
DDA Real Estate
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
