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Вилла Garuda

Wana Giri, Индонезия
от
$240,000
13.05.2025
$240,000
12.12.2024
$168,000
;
9
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22528
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Булеленг
  • Деревня
    Wana Giri

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Инвестируйте в уникальный проект на Бали, который сочетает в себе премиальный сервис и гармонию с природой!
Доступна рассрочка!
Гарантированная доходность 10% годовых!
Удобства: рестораны, бары, коворкинг, спа, комплекс бассейнов, высокоскоростной интернет, фитнес-центр, уютные зоны отдыха, детский центр.
Расположение:
- в шаговой доступности образовательные центры, кафе, торговые комплексы, медицинские учреждения;
- пол часа езды до пляжа Pantai;
- международный аэропорт в 35 км от комплекса.
Пишите или звоните, ответим на все Ваши вопросы!

Местонахождение на карте

Wana Giri, Индонезия

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Вилла Garuda
Wana Giri, Индонезия
от
$240,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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