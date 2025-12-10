  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Западная Нуса-Тенгара
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Западной Нуса-Тенгара, Индонезия

Lombok Timur
3
Jerowaru
3
tanjung skuie
3
Матарам
1
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой
Вилла Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой
Вилла Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой
Вилла Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой
Вилла Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой
Вилла Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой
Вилла Вилла на Бали в Буките с бассейном и террасой
Lingk Bukit Ngandang, Индонезия
от
$150,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла  2 этажа 2 спальни 10 минут до пляжа Площадь: Площадь виллы - 95 м² Земли - 100 м² Цена: 150 000 $ (1 579 $ за м²) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 200 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 160 $ Выручка с учетом загрузки объек…
Агентство
Baliray
Оставить заявку
Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Показать все Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$159,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда вилл Glamp с 3 спальнями, представляющая виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Его превосходное расположение на территории нашего курорта, всего в двух шагах от бассейна и пляжа, делает его отличным выбором для проживания. Тщательно отобранные материалы, …
Застройщик
Arya Properties
Оставить заявку
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Показать все Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$99,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда вилл с 2 спальнями, представляющая виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Его превосходное расположение на территории нашего курорта, всего в двух шагах от бассейна и пляжа, делает его отличным выбором для проживания. Тщательно отобранные материалы, в том …
Застройщик
Arya Properties
Оставить заявку
OneOne
Вилла Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Вилла Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Вилла Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Вилла Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Вилла Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Вилла Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Вилла Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$69,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда Виллы Glamp с 1 спальней, представляющие виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Его превосходное расположение на территории нашего курорта, всего в двух шагах от бассейна и пляжа, делает его отличным выбором для проживания. Тщательно отобранные материалы, …
Застройщик
Arya Properties
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти