Новые дома и виллы в Jerowaru, Индонезия

tanjung skuie
3
Вилла Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$69,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда Виллы Glamp с 1 спальней, представляющие виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Его превосходное расположение на территории нашего курорта, всего в двух шагах от бассейна и пляжа, делает его отличным выбором для проживания. Тщательно отобранные материалы, …
Застройщик
Arya Properties
Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$159,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда вилл Glamp с 3 спальнями, представляющая виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Его превосходное расположение на территории нашего курорта, всего в двух шагах от бассейна и пляжа, делает его отличным выбором для проживания. Тщательно отобранные материалы, …
Застройщик
Arya Properties
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$99,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда вилл с 2 спальнями, представляющая виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Его превосходное расположение на территории нашего курорта, всего в двух шагах от бассейна и пляжа, делает его отличным выбором для проживания. Тщательно отобранные материалы, в том …
Застройщик
Arya Properties
