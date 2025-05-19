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Вилла Виллы в СПА комплексе под управление Ribas Hotel Group

Убуд, Индонезия
от
$140,000
BTC
1.6652721
ETH
87.2840320
USDT
138 415.8308163
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26362
ID новостройки на Realting
In CRM: 003236
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Новый инвестиционный проект на Бали с гарантированным доходом 8% на 3 года.

Финансовые преимущества:

  • Годовая доходность - от 37 059 USD
  • Чистая прибыль в год - от 18 333 USD
  • ROI - 15,1%
  • Капитализация - 22,3%

Доходность зафиксирована в договоре. Управление: Ribas Hotel Group.

Уникальный комплекс из 16 бутиковых вилл среди тропической природы, в одном из самых престижных уголков Бали.

Убуд - эта часть острова гармонично сочетает природные ландшафты, развитую инфраструктуру и удобную доступность к ключевым достопримечательностям Бали.

Кол-во спален: 1, 2
Площадь: 63 м2 до 116 м2
Меблировка: полная

Вилла с одной спальней 63 м2 - 140.000 USD
Вилла с двумя спальнями 116 м2 - 240.000 USD

Первый взнос - 30%
Без% рассрочка до конца строительства

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.


Инфраструктура:

  • Инфинити-бассейн
  • Ресторан с healthy-меню 
  • СПА
  • Джакузи с водопадом
  • Площадка для занятием йоги
  • Кинотеатр и патио под открытым небом
  • Консьерж-сервис
  • Охрана 24/7

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

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Вилла Виллы в СПА комплексе под управление Ribas Hotel Group
Убуд, Индонезия
от
$140,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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