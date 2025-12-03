  1. Realting.com
Новые дома и виллы в Южной Куте, Индонезия

Нуса-Дуа
9
Джимбаран
1
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Беноа, Индонезия
от
$168,000
Варианты отделки С отделкой
Закрытый комплекс в самой престижной локации Бали - Nusa Dua. Элегантные виллы с одной и двумя спальнями, приватным бассейном расположены в окружении тишины и всего в 700 метрах от океана и пляжа Geger Beach. Комплекс строится на площади 2,36 га, имеет панорамный вид на океан на 270°, …
Агентство
Smart Home
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Показать все Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Вилла Смарт-виллы с бассейном в самом сердце Nusa Dua у Geger Beach.
Беноа, Индонезия
от
$105,000
Варианты отделки С отделкой
Закрытый комплекс в самой престижной локации Бали - Nusa Dua. Элегантные виллы с одной и двумя спальнями, приватным бассейном расположены в окружении тишины и всего в 700 метрах от океана и пляжа Geger Beach. Комплекс строится на площади 2,36 га, имеет панорамный вид на океан на 270°, …
Агентство
Smart Home
Вилла Вилла на первой береговой линии
Вилла Вилла на первой береговой линии
Вилла Вилла на первой береговой линии
Вилла Вилла на первой береговой линии
Вилла Вилла на первой береговой линии
Показать все Вилла Вилла на первой береговой линии
Вилла Вилла на первой береговой линии
Беноа, Индонезия
от
$357,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Вилла  Система "Умный дом" 2 этажа 1 спальня Площадь: Площадь виллы - 117 м² Земли - 150 м² Цена: 357 000 $ ( 3 057 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нот…
Агентство
Baliray
John TaylorJohn Taylor
Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Показать все Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Кутух, Индонезия
от
$300,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Сдача объекта: февраль 2026 Размер комплекса: 10 соток Срок аренды земли: 30 лет Преимущества комплекса: Комплекс доступен во фрихолд Rooftop на крыше комплекса с кинотеатром и рестораном Популярная локация (5 минут до океана, туристический район) Ликвидный дизайн Cв…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Показать все Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Кутух, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa Рассрочка: до 12 месяцев Сдача: декабрь 2024 года ROI: 17% 1. Описание: Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы расположены в нетуристической зон…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Вилла BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Вилла BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Вилла BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Вилла BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Показать все Вилла BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Вилла BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Печату, Индонезия
от
$214,327
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 57–192 м²
2 объекта недвижимости 2
Вилла с частным бассейном. Современная вилла в популярном районе Бингин. На вилле можно создать индивидуальный дизайн интерьера и ландшафтный дизайн. Оплата - 100%. Две виллы расположены рудом друг с другом и имеют дверь во двор между собой, можно использовать или арендовать вместе,…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Показать все Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Беноа, Индонезия
от
$450,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 117–159 м²
2 объекта недвижимости 2
Вилла в 80 метрах от пляжа. Преимущества: доходность до 15% в год. Удобства: - Собственный бассейн с гидромассажем; - Система «умный дом»; - Домашний кинотеатр; - Винный шкаф; - Кладовка; - Стиральная машина; - Бытовая техника Bosch и аналоги; - Сантехника Grohe, Villeroy & B…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла PULAU VILLAS
Вилла PULAU VILLAS
Вилла PULAU VILLAS
Вилла PULAU VILLAS
Вилла PULAU VILLAS
Показать все Вилла PULAU VILLAS
Вилла PULAU VILLAS
Печату, Индонезия
от
$420,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 200–300 м²
2 объекта недвижимости 2
Премиальная вилла для долгосрочного проживания и инвестиций. Доходность от сдачи в аренду - до 15% в год. Вилла с полной отделкой «под ключ». Собственным бассейном в окружении красивой природы. Преимущества приобретения в увеличении стоимости после завершения строительства до 25%. У…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Показать все Вилла ARIN GRIN
Вилла ARIN GRIN
Кутух, Индонезия
от
$545,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Просторная вилла с частным бассейном. ROI — 15,8%. Беспроцентная рассрочка с первоначальным взносом 30%. Вилла полностью меблирована. Инфраструктура: Пляж Pandawa в 5 минутах езды; Пляжный клуб Roosterfish 5 минут на машине; Местный рынок 6 минут на машине; Новая дорога Нуса Дуа…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Показать все Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$188,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Площадь 50–87 м²
15 объектов недвижимости 15
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции!1. ОбъектыАпартаменты с одной спальней:- Площадь дома: 30,3 м2- Холлвей: 3,7 м2- Ванная комната: 3,4 м2- Спальня: 9,0 м2- Гостиная: 8,3 м2- Балкон: 5,9 м2Двухкомнатные квартиры:- Площадь дома: 45 м2- Х…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Вилла
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла Green Village
Вилла Green Village
Вилла Green Village
Вилла Green Village
Вилла Green Village
Показать все Вилла Green Village
Вилла Green Village
Беноа, Индонезия
от
$85,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Площадь 34–140 м²
5 объектов недвижимости 5
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным преимуществом: панорамный вид на горизонт и восходящее солнце. Это редкая точка на карте Бали, где каждый день начинается как картина. Комплекс расположен в шаговой доступности от уединенного песча…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Показать все Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Кутух, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 97–125 м²
2 объекта недвижимости 2
Pandawa Hills  Виллы и апартаменты с уникальнымприродным ландшафтом на берегу океана ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ Полное юридическое сопровождение Внутренняя отделка и мебелирование Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи Проектирование и разработка дизайн прое…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Показать все Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Вилла Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Унгасан, Индонезия
от
$135,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Вилла  1 спальня Бассейн 10 минут до пляжа Площадь: Площадь виллы - 48 м² Площадь земли - 100 м² Цена: 135 000 $ (2 813 $ за м²) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 225 $ Загрузка - 69 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 155,25 $ Выручка с учетом заг…
Агентство
Baliray
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Показать все Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Унгасан, Индонезия
от
$320,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла в двух минутах от пляжа. Прогнозируемый ROI - 17%. Оплата: 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%. Беспроцентные платежи на 12 месяцев. Идеальный выбор для инвестиций с высокой доходностью! Внутренняя отделка и меблирование входит в стоимость. Близко от комплекса: пляж, а…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
Унгасан, Индонезия
от
$259,000
Год сдачи 2023
Sky Stars Ocean View - это комплекс люксовых вилл в современном стиле, который популярен у туристов высокого достатка. Мы строим современные дизайнерские виллы с дорогой и качественной отделкой с использованием мрамора, надежных отделочных материалов, дорогой и удобной мебелью. У к…
Застройщик
Samahita Group
Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Вилла U VILLAS 1
Унгасан, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 116 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла с видом на океан для инвестиций или постоянного проживания на прекрасном острове Бали. Средняя доходность по рынку 15%. Доходность от сдачи в аренду до 22%. Полностью меблированная вилла с удобствами в районе Букит. Условия оплаты: 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%, беспроц…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Показать все Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Jimbaran, Индонезия
от
$345,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла в 100 метрах от пляжа Джимбаран. ROI - 13.3%. Окупаемость за 7.5 лет. Архитектура виллы продумана до малейших деталей для комфортного проживания. Также вилла полностью меблирована с ванной комнатой в каждой спальне и собственным бассейном. Параллельно со строительством вилл на…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Melasti Dream Residence
Вилла Melasti Dream Residence
Вилла Melasti Dream Residence
Вилла Melasti Dream Residence
Вилла Melasti Dream Residence
Показать все Вилла Melasti Dream Residence
Вилла Melasti Dream Residence
Унгасан, Индонезия
от
$320,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
3 объекта недвижимости 3
Уникальная возможность приобрести виллу в престижном комплексе Melasti Dream Residence на Бали! Общая информация: - Местоположение: Бали, Букит, район Меласти - Количество вилл: 63 - Доходность (ROI): 17% - Доходность от аренды: 25-30% Описание вилл: Каждая вилла Melasti Dream…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Показать все Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Таунхаус TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Печату, Индонезия
от
$300,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Премиальный таунхаус вблизи от океана с красивым видом на закат. Рост стоимости аренды увеличивается на 10—15% каждый год. Таунхаус с удобной планировкой, частным бассейном и террасой. Высокие потолки 3.6 метров, создают ощущение неповторимого пространства. Мебель, оборудованная кухня,…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Показать все Вилла U Villas 2
Вилла U Villas 2
Кутух, Индонезия
от
$230,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa Рассрочка: до 12 месяцев Сдача: декабрь 2024 года ROI: 17% 1. Описание: Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы расположены в нетуристической зон…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$169,900
Варианты отделки С отделкой
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Показать все Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Беноа, Индонезия
от
$90,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Пресейл курортных вилл от 90 000 USD с общими и приватными бассейнами и видом на океан, от крупного застройщика с 9-летним опытом работы на Бали. Проект расположен в Нуса-Дуа - самая дорогая и элитная локация на Бали, 8 минут до пляжа Нуса-Дуа, 15 минут до пляжа Melasti, 30 минут до аэроп…
Агентство
Smart Home
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Показать все Вилла
Вилла
Печату, Индонезия
от
$265,709
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 130 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальная вилла с видом на океан. Вилла с инвестиционной привлекательностью, обеспечивающие доходность от аренды 8-10% в год. Дизайн интерьера и ландшафтный дизайн могут быть индивидуальными. На территории собственный бассейн. Преимущества: срок аренды - 27 лет + продление на 23…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$169,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру. Комплекс состоит: Отель который включает 100 ю…
Агентство
Smart Home
Вилла Onsider
Вилла Onsider
Вилла Onsider
Вилла Onsider
Вилла Onsider
Показать все Вилла Onsider
Вилла Onsider
Печату, Индонезия
от
$360,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла на Бали – идеальная инвестиция с доходностью до 15% годовых!  Доступна рассрочка! Полная меблировка! Современная 3-спальная вилла Onsider в престижном районе Улувату – это не просто дом, а выгодное вложение с высокой ликвидностью. Просторные помещения, приватный бассе…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Показать все Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Беноа, Индонезия
от
$90,000
Год сдачи 2027
Пресейл курортных вилл от 90 000 USD с общими и приватными бассейнами и видом на океан, от крупного застройщика с 9-летним опытом работы на Бали. Проект расположен в Нуса-Дуа - самая дорогая и элитная локация на Бали, 8 минут до пляжа Нуса-Дуа, 15 минут до пляжа Melasti, 30 минут до аэроп…
Агентство
Smart Home
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Показать все Вилла Dreamland
Вилла Dreamland
Печату, Индонезия
от
$303,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Элитные виллы на Бали (Улувату) – инвестиция в райский отдых и стабильный доход! Полная меблировка! Гибкая рассрочка! Рост стоимости 10-15% в год! Проект Dreamland предлагает стильные 1-3 спальные виллы с частными бассейнами, панорамными окнами и продуманной архитектурой. Современные в…
Агентство
DDA Real Estate
