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Жильё в Kassandra Municipality, Греция

Kassandra Municipal Unit
652
Pallini Municipal Unit
655
Касандрия
24
1 304 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Kassandra Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Код объекта: HPS5144-МезонетПРОДАЕТСЯвКассандреСаниза€385.000.Этот мезонет площадью 87 кв. м…
$398,883
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Вилла 5 комнат в Палиури, Греция
Вилла 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$626,246
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Gorgeous and stunning home in the thriving seaside town of Kriopigi with 120 sq meters on 3 …
$215,312
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Таунхаус 5 комнат в Каллитеа, Греция
Таунхаус 5 комнат
Каллитеа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$313,123
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Код недвижимости: HPS4219 - Вилла НА ПРОДАЖУ в Pallini Polichrono за € 700.000 . Эта вилла п…
$732,159
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Дом 5 спален в Ханиотис, Греция
Дом 5 спален
Ханиотис, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Код объекта: HPS4443-ДомПРОДАЕТСЯвПаллиниХаниотисза€4.000.000.Этотмеблированныйдомплощадью50…
$4,14 млн
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Дом 3 спальни в Лоутра, Греция
Дом 3 спальни
Лоутра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Комплекс домов расположен недалеко от деревни Лутра на скале к морю. Расположение комплекса …
$353,304
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Дом 4 спальни в Пефкохори, Греция
Дом 4 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Роскошные мезонеты расположены в пригороде популярной туристической деревни Пефкохори в 1000…
$739,037
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Код объекта: HPS4600-ВиллаПРОДАЕТСЯвКассандреСаниза€860.000.Этамебельнаявиллаплощадью260кв.м…
$938,019
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Дом 3 спальни в Полихроно, Греция
Дом 3 спальни
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Дом расположен перед пляжем в полуярной туристической деревне Полихроно. Вокруг дома есть са…
$1,25 млн
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Дом 4 спальни в Палиури, Греция
Дом 4 спальни
Палиури, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Виллы расположены в пригороде деревни Палиури в 2000 метрах от знаменитого пляжа Chrousso. В…
$626,829
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Вилла в Сивири, Греция
Вилла
Сивири, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Tiny home for sale in a quiet location of the town Siviri with 40 sq meters and a gated gard…
$164,708
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Дом 4 спальни в Пефкохори, Греция
Дом 4 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Villa for sale in Greece with an area of 134 m2 on the Halkidiki peninsula (Kassandra, Pefko…
$542,875
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Квартира 2 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$322,850
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Квартира 2 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Очаровательный мезонет площадью 50 кв. м на продажу в престижном месте, предлагающий идеальн…
$153,308
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 228 м²
Код недвижимости: HPS112 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Кассандре Каллитея за € 4 000 000. Это…
$4,16 млн
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Квартира 3 комнаты в Афитос, Греция
Квартира 3 комнаты
Афитос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 64 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$161,883
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Grekodom Development
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Вилла в Афитос, Греция
Вилла
Афитос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Это может быть дом вашей мечты в ХАЛКИДИКИ: построенный в 2008 году, он характеризуется совр…
$472,162
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Таунхаус 3 комнаты в Ханиотис, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Ханиотис, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Продается таунхаус площадью 76 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$303,902
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Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$135,931
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Вилла в Фоурка, Греция
Вилла
Фоурка, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Побалуйте себя великолепием этой исключительной роскошной виллы, предлагающей захватывающий …
$902,836
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Дом 3 спальни в Криопиги, Греция
Дом 3 спальни
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Villa for sale in Greece with an area of 130 m2 on the Halkidiki peninsula. This property is…
$602,591
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Дом 4 спальни в Пефкохори, Греция
Дом 4 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Мезонеты расположены в популярной деревне Пефкохори всего в 100 метрах от пляжа. Есть 2 сосе…
$336,208
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Квартира 1 спальня в Пефкохори, Греция
Квартира 1 спальня
Пефкохори, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Существенный летний дом в праздничном летнем месте, полностью снабженной этой квартирой в 1-…
$229,268
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Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 35 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$102,070
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Код объекта: HPS4827-ВиллаПРОДАЕТСЯвПаллиниПефкохориза€500.000.Этамеблированнаявиллаплощадью…
$518,030
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Вилла 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$704,056
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Дом 2 спальни в Пефкохори, Греция
Дом 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Maisonetta с фантастическим видом на море находится между деревнями Пефкохори и Палиури в 40…
$187,602
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Коттедж 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$437,193
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Представьте, что вы просыпаетесь под нежные звуки щебетания птиц и под золотые лучи солнца, …
$930,164
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Типы недвижимости в Kassandra Municipality

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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