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Жилье в Nea Kallikrateia, Греция

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квартиры
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84 объекта найдено
Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$311,019
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Здание с апартаментами находится в 650 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира рас…
$156,074
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Продается квартира площадью 51 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$183,010
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Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продается таунхаус площадью 55 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$206,624
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 300 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$190,758
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Продается квартира площадью 51 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$177,106
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Расположенный в потрясающем регионе Халкидики, этот отдельный дом в комплексе предлагает рос…
$239,211
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Halkidiki Properties
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Квартира расположена в деревне Калликратия всего в 90 метрах от песчаного пляжа. Квартира ра…
$179,197
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$194,817
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Имущественный код: HPS5269 - Квартира для продажи в Калликратии Неа Калликратия за € 164.175…
$188,941
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Коттедж 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
$295,177
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Grekodom Development
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Дом 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Дом 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 300 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$206,194
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Квартира 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Продается дуплекс площадью 82 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$301,081
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Здание с апартаментами расположено в 650 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира н…
$345,577
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Квартира в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира
Nea Kallikrateia, Греция
Площадь 30 м²
Продается квартира площадью 30 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$106,264
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Grekodom Development
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Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$401,441
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Этаж -1/-1
Добро пожаловать в эту потрясающую набережную, расположенную в красивом районе Халкидики, Гр…
$1,71 млн
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Halkidiki Properties
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Дом 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Дом 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современный комплекс расположен в пригороде деревни Неа Калликратия, в пляжной зоне Миконяти…
$306,313
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Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$514,154
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартира расположена в деревне Калликратия в 400 метрах от песчаного пляжа. Квартира располо…
$222,321
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Дом 3 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Дом 3 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Мезонет расположен в 150 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. В здании есть лифт. Ме…
$287,981
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Продается квартира площадью 49 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$174,745
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 500 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$161,855
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Вилла 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Представляем потрясающий Maisonette в Халкидики, Греция, в настоящее время находится в стади…
$296,166
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Halkidiki Properties
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 300 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$104,050
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Коттедж 4 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
$354,213
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 3 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Расположенный в красивом районе Халкидики, этот просторный мезонет предлагает потрясающий от…
$478,422
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Halkidiki Properties
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Продается квартира площадью 37 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$152,310
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 200 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$213,880
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Квартира 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Продается дуплекс площадью 93 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$312,888
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