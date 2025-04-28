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Жильё в Municipality of Northern Corfu, Греция

Kassopaia Municipal Unit
18
61 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,46 млн
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Коттедж 7 комнат в Аграфи/Аграфой, Греция
Коттедж 7 комнат
Аграфи/Аграфой, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$208,749
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Коттедж 12 комнат в Ахарави, Греция
Коттедж 12 комнат
Ахарави, Греция
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 197 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 197 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
$491,722
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Вилла 1 комната в Ниссаки, Греция
Вилла 1 комната
Ниссаки, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлаем вашему вниманию великолепную виллу на острове Корфу в западной части Греции. Двухур…
$2,89 млн
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Коттедж 3 комнаты в Афионас, Греция
Коттедж 3 комнаты
Афионас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$364,174
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Коттедж 3 комнаты в Авлиоте, Греция
Коттедж 3 комнаты
Авлиоте, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит…
$106,167
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Коттедж 1 комната в Кароусадес, Греция
Коттедж 1 комната
Кароусадес, Греция
Число комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
На острове Корфу в западной части греции,продаются четыре коттеджа ,три из которых по 35кв.м…
$260,936
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Вилла 6 комнат в Агиос - Стефанос, Греция
Вилла 6 комнат
Агиос - Стефанос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 188 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
$1,46 млн
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Коттедж 1 комната в Arillas Magouladon, Греция
Коттедж 1 комната
Arillas Magouladon, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Корфу. Из окон открыв…
$78,228
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Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$422,716
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Вилла 5 комнат в Агиос - Стефанос, Греция
Вилла 5 комнат
Агиос - Стефанос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 153 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,08 млн
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Вилла 4 комнаты в Катаволос, Греция
Вилла 4 комнаты
Катаволос, Греция
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
$2,51 млн
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Вилла 6 комнат в Перитиа, Греция
Вилла 6 комнат
Перитиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$3,24 млн
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Коттедж 3 комнаты в Аграфи/Аграфой, Греция
Коттедж 3 комнаты
Аграфи/Аграфой, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Корфу. Первый этаж со…
$335,265
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Коттедж 1 комната в Ахарави, Греция
Коттедж 1 комната
Ахарави, Греция
Число комнат 1
Площадь 236 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлено 2 дома 136 кв.м и 100 кв.м в деревне Ахарави на севере Корфу. *Дом 136…
$804,636
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Коттедж 5 комнат в Велонадес, Греция
Коттедж 5 комнат
Велонадес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 148 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$103,025
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Таунхаус 1 комната в Lauki, Греция
Таунхаус 1 комната
Lauki, Греция
Число комнат 1
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$136,660
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Коттедж 6 комнат в Сфакера, Греция
Коттедж 6 комнат
Сфакера, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 317 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$498,204
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Коттедж 14 комнат в Кароусадес, Греция
Коттедж 14 комнат
Кароусадес, Греция
Число комнат 14
Площадь 343 м²
Этаж 1/1
Продажа недвижимости на первой линии в районе Сидари.Недвижимость имеет общую площадь 343 кв…
$3,14 млн
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Коттедж 1 комната в Ахарави, Греция
Коттедж 1 комната
Ахарави, Греция
Число комнат 1
Площадь 387 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 387 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$380,966
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Коттедж 5 комнат в Валанио/Валанейо, Греция
Коттедж 5 комнат
Валанио/Валанейо, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 222 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$240,061
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Коттедж 4 комнаты в Ayios Elias, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ayios Elias, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$207,566
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Вилла 1 комната в Ниссаки, Греция
Вилла 1 комната
Ниссаки, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлаем вашему вниманию фантастическую виллу на острове Корфу в западной части Греции. Двух…
$3,09 млн
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Коттедж 1 комната в Калами, Греция
Коттедж 1 комната
Калами, Греция
Число комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$357,261
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Квартира в Агиос - Стефанос, Греция
Квартира
Агиос - Стефанос, Греция
Analysis:   Stylish Loft Apartment in Kallithea – Your Ideal Investment in Athens!     …
Цена по запросу
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Коттедж 5 комнат в Агницини, Греция
Коттедж 5 комнат
Агницини, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$245,861
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Northern Corfu, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Northern Corfu, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
$105,348
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Таунхаус 3 комнаты в Кароусадес, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кароусадес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$187,874
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Коттедж 1 комната в Магоуладес, Греция
Коттедж 1 комната
Магоуладес, Греция
Число комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 73 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебе…
$135,687
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Коттедж 1 комната в Arillas Magouladon, Греция
Коттедж 1 комната
Arillas Magouladon, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из одной кла…
$260,936
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Типы недвижимости в Municipality of Northern Corfu

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Northern Corfu, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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