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43 объекта найдено
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Квартира 1 спальня с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
2
1
62 м²
4/1
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
2
1
62 м²
4/1
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
3
1
72 м²
2/1
Продается квартира площадью 72 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
3
1
72 м²
2/1
Продается квартира площадью 72 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
3
1
72 м²
3/1
Продается квартира площадью 72 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
2
2
67 м²
1/1
Продается дуплекс площадью 67 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€160,000
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
5
3
140 м²
2
Комплекс апартаментов расположен в Неос Мармарас в 150 метрах от моря, недалеко от баров и р…
€198,000
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Квартира 1 спальня с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
2
1
65 м²
1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€150,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
1
1
54 м²
Квартира расположена в центре деревни Neos Marmaras в 150 метрах от моря. Квартира находится…
€113,000
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Студия 1 ванная
Неос-Мармарас, Греция
1
35 м²
1/2
Студия расположена в деревне Неос Мармарас на берегу моря. Студия находится на 2 этаже и сос…
€80,000
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Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
1
78 м²
Мезонет расположен в тихом месте в 5 км от Неос Мармарас, в знаменитом пляжном районе Трипот…
€350,000
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Квартира 1 спальня с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
2
1
48 м²
1
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€155,000
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Квартира 1 спальня с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
2
1
57 м²
2/1
Продается квартира площадью 57 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€75,000
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Квартира 1 спальня с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
2
1
28 м²
1/1
Продается квартира площадью 28 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€75,000
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Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
2
110 м²
Комплекс расположен в деревне Неос Мармарас в 500 метрах от большого пляжа Парадизос. Строит…
€230,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
5
2
140 м²
1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€270,000
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Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
1
105 м²
Код недвижимости: HPS3741 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситонии Парадеисос для €430.000 . Этот меблиро…
€430,000
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Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
1
90 м²
Код недвижимости: HPS3742 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситонии Парадеисос для €370.000 . Этот меблиро…
€370,000
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Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
1
85 м²
Код недвижимости: HPS3743 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситонии Парадеисос для €365.000 . Этот меблиро…
€365,000
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Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
2
100 м²
Property Code: HPS3644 - House FOR SALE in Sithonia Paradeisos for €420.000 . This 100 sq. m…
€420,000
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Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
2
90 м²
Эти полностью меблированные мезонет расположены в окрестностях города Неос Мармарас, в 500 м…
€250,000
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Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
8
5
255 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€550,000
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Дом 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
5
3
300 м²
Код недвижимости: HPS3089 - Дом на продажу в Sithonia Tripotamos для € 650.000 . Это 300 кв.…
€900,000
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Квартира 1 спальня с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
2
1
48 м²
2/1
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€140,000
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Дом 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
4
4
400 м²
1/1
Дом расположен в 13 км от Неос Мармарас и в 14 км от Торони в самом сердце Ситонии с его фан…
€850,000
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Квартира 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
2
2
80 м²
2
Maisonetta, которая состоит из 2 независимых квартир, расположена всего в 50 метрах от знаме…
€185,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
6
3
400 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€1,20 млн
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Коттедж 2 спальни с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
3
2
145 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€1,50 млн
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Вилла 13 спален с видом на море, с видом на горы
Неос-Мармарас, Греция
19
6
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€4,00 млн
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Таунхаус 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
4
2
40 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€195,000
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