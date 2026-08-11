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Жилье на Эгейских островах, Греция

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Kea Municipality
6
Municipality of Mytilene
4
Municipality of Thira
9
Thira Municipal Unit
9
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51 объект найдено
Квартира 4 спальни в Kea Municipality, Греция
Квартира 4 спальни
Kea Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Редкая возможность приобрести исключительную виллу на берегу моря в одном из самых привилеги…
$2,14 млн
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Вилла 18 комнат в Antiparos Municipality, Греция
Вилла 18 комнат
Antiparos Municipality, Греция
Число комнат 18
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 583 м²
Площадь: 583 м2Площадь земли: 4590 м2Спальни: 8Ванные комнаты: 10Гараж: 4Расположенная всего…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Коттедж 6 спален в Моливос, Греция
Коттедж 6 спален
Моливос, Греция
Количество спален 6
Площадь 304 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$826,496
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Grekodom Development
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TekceTekce
Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 121 м²
Property Code: HPS5737 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 10.500.000 . This 1121.00 …
$12,08 млн
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Коттедж 2 спальни в Пирьи, Греция
Коттедж 2 спальни
Пирьи, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из 2 спальн…
$885,531
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Grekodom Development
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Таунхаус в Анахос Скоутароу, Греция
Таунхаус
Анахос Скоутароу, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
$1,42 млн
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Grekodom Development
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Вилла в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Вилла
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Naxos island Agidia village. For sale on one of the most beautiful islandsof the Cyclades: 2…
$757,487
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Вилла в Псарроу, Греция
Вилла
Псарроу, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 655 м²
Mykonos island (Kounoupas) ERASMOS REAL ESTATE recommend the sale of a complex of 7 traditio…
$3,44 млн
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Дом 10 комнат в Наксос, Греция
Дом 10 комнат
Наксос, Греция
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Количество этажей 4
Прекрасный семейный дом 189 кв. с 4 уровнями на продажу в Греции, Наксос, Аггидия! Он состои…
$376,931
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Таунхаус в Municipality of Mytilene, Греция
Таунхаус
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
$427,417
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Мирина, Греция
Коттедж 2 спальни
Мирина, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одно…
$325,631
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Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Галисас, Греция
Квартира 1 спальня
Галисас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Обзор недвижимости: Комплекс апартаментов на острове Сирос Местоположение: остров Сирос, …
Цена по запросу
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Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 495 м²
Property Code: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi for € 5.000.000 . This 495 sq. m. fur…
Цена по запросу
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Вилла 2 комнаты в Эмборион, Греция
Вилла 2 комнаты
Эмборион, Греция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76 млн
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Дом 2 спальни в Хрисомилея, Греция
Дом 2 спальни
Хрисомилея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Расположенные над кристально чистыми водами Эгейского моря, в нетронутой деревне Кампи на оч…
$601,038
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Таунхаус в Municipality of Mytilene, Греция
Таунхаус
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 5
Площадь 205 м²
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
$484,091
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Grekodom Development
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Коттедж 7 спален в Municipality of Mytilene, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 7
Площадь 440 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$920,953
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Grekodom Development
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Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 338 м²
Property Code: HPS5740 - Villa FOR SALE in Mykonos Panormos for € 2.000.000 . This 338.00 s…
$2,30 млн
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Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Property Code: HPS5741 - Villa FOR SALE in Mykonos Houlakia for € 930.000 . This 108.00 sq.…
$1,07 млн
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Коттедж 4 спальни в Скала-Эресу, Греция
Коттедж 4 спальни
Скала-Эресу, Греция
Количество спален 4
Площадь 146 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$1,18 млн
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Дом 2 спальни в Хрисомилея, Греция
Дом 2 спальни
Хрисомилея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Расположенные над кристально чистыми водами Эгейского моря, в нетронутой деревне Кампи на оч…
$601,038
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Дуплекс 8 комнат в Картерадос, Греция
Дуплекс 8 комнат
Картерадос, Греция
Число комнат 8
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Santorini – Dual-residence property, private courtyard & wheelchair accessible – 1/6 Ownersh…
$97,910
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Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
OTZIAS, KEA This stunning 120 sq.m. villa sits on a sprawling 6,000 sq.m. plot, blending …
$1,10 млн
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Вилла 12 комнат в Миконос, Греция
Вилла 12 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 12
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
MYKONOS, KANALIA Mykonos, Greece The villa in Mykonos, Kanalia offers a unique opportuni…
$2,15 млн
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Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 500 м²
Площадь: 1500 м2Площадь земли: 8000 м2Спальни: 6Ванные комнаты: 7.Современная вилла располож…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Квартира в Перама, Греция
Квартира
Перама, Греция
Площадь 79 м²
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$228,484
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Дом 2 спальни в Хрисомилея, Греция
Дом 2 спальни
Хрисомилея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Расположенные над кристально чистыми водами Эгейского моря, в нетронутой деревне Кампи на оч…
$601,038
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Дом 3 спальни в Paros Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Paros Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 5 000 м²
Paros Residence 170 кв.м. - 5000 кв.м. Участок - 3 спальни, частный бассейн - 1/6 Совладение…
$254,876
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Дом 3 спальни в Кориссия, Греция
Дом 3 спальни
Кориссия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Расположенная в действительно привилегированном месте на острове Кеа, в востребованном район…
$497,012
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Типы недвижимости на Эгейских островах

квартиры
дома

Параметры недвижимости на Эгейских островах, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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