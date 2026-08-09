Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннес, Западная Греция и Ионические острова
  4. Жилая

Жилье в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

;
Корфу
42
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
160
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
226
Municipal Unit of Loutraki Perachora
225
Показать больше
913 объектов найдено
Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,73 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 комнаты в Лутракион, Греция
Квартира 2 комнаты
Лутракион, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
В одном из самых престижных районов Лутраки, всего в 230 метрах от моря, предлагается к прод…
$86,292
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира в Врахатион, Греция
Квартира
Врахатион, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$201,799
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Квартира в Municipality of Corinth, Греция
Квартира
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 52 м²
Продается квартира площадью 52 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
$192,574
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Контокали, Греция
Вилла
Контокали, Греция
Площадь 230 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 4 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 4 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Расположенная среди пышных оливковых рощ престижного полуострова Василикос, эта экстраордина…
$2,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Площадь 42 м²
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на четве…
$148,755
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Площадь 58 м²
Продается таунхаус площадью 58 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$172,970
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,73 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Дукадес, Греция
Вилла
Дукадес, Греция
Площадь 485 м²
Продается вилла площадью 485 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы, на лес
$1,73 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 74 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$288,284
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в периферия Ионические острова, Греция
Таунхаус
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 120 м²
Продаётся мезонет площадью 120 кв. м в Лефкимми Объект состоит из двух зданий, построе…
$115,314
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Квартира расположе…
$80,720
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Расположенная над кристально чистыми водами Саронического залива, в престижном прибрежном ан…
$692,573
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Перахора, Греция
Вилла
Перахора, Греция
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из одн…
$979,135
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в периферия Пелопоннес, Греция
Таунхаус
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$553,506
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Еракион, Греция
Коттедж
Еракион, Греция
Площадь 120 м²
Продается коттедж площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Н аходится недалеко от города С…
$177,106
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Loutraki near Corinth, furnished apartment of 56 sq.m. bright 1st floor without elevator and…
$217,923
Оставить заявку
Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$200,720
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 87 м²
Продается дом в районе Айос Пантелеймон На продажу предлагается отдельный дом, включаю…
$115,314
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$531,319
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
В одном из самых престижных районов Лутраки, всего в 700 метрах от моря, предлагается к прод…
$637,618
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 спален в Ипсос, Греция
Коттедж 7 спален
Ипсос, Греция
Количество спален 7
Площадь 274 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 274 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
$1,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Агия - Елени, Греция
Таунхаус
Агия - Елени, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
$177,106
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Nerantza, Греция
Вилла
Nerantza, Греция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 500 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из 5 сп…
$2,31 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 6
Площадь 220 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
$531,319
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Municipality of Megalopoli, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Megalopoli, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Stone-built traditional house of 215 sq.m. in Muria village, Gortynia. It is a 2-storey hous…
$233,073
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Продается квартира площадью 33 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на пятом…
$153,492
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Municipality of Erymanthos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Erymanthos, Греция
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 271 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$554,933
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Типы недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти