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Жильё в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

Municipal Unit of Diakopto
13
Municipal Unit of Sikyona
13
Municipal Unit of Patras
9
Municipality of Trifylia
8
Municipality of Nafpaktia
7
Municipality of Argos and Mykines
6
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
6
Municipal Unit of Assos - Lechaio
6
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529 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Ксилокера, Греция
Вилла 4 спальни
Ксилокера, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Недвижимость находится в Чанакии, красивой и тихой деревне в северо-западной части Пелопонн…
€210,000
Квартира 2 спальни в Kastania, Греция
Квартира 2 спальни
Kastania, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
€245,000
Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€290,000
Квартира 1 спальня с видом на город в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
Цена по запросу
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 296 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€500,000
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Нафплион, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€760,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кинета, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€230,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Захаро, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Захаро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€230,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Муниципалитет Лефкада, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Муниципалитет Лефкада, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Ионических островах. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€275,000
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Лефкада, Греция
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Лефкада, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается традиционный дом площадью 160 кв.м, расположенный в деревне Катуна, на острове Леф…
€342,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Municipality of Ermionida, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 4
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция Предлагаются светлые виллы с собс…
€760,500
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция Роскошные таунхаусы площадью…
€300,000
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 170 кв.м в самом центре города Корфу! Квартира расположена на 3 …
€1,10 млн
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с meblirovana polnostyu в Муниципалитет Корфу, Греция
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с meblirovana polnostyu
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 114 м²
3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 133 м²
Таунхаус площадью 133 кв.м. на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальной комнаты,…
€265,000
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с vid na gory в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с vid na gory
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м. на острове Корфу. Второй этаж состоит из гост…
€188,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 147 м²
Вилла имеет отличный вид на море и находится в районе Данилия.Продается 2-этажная вилла площ…
€580,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
2-этажная вилла площадью 250 кв.м. на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостиной с кухне…
€650,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
2-этажная вилла площадью 152 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальни, го…
€1,40 млн
Дом с vid na more в Муниципалитет Корфу, Греция
Дом с vid na more
Муниципалитет Корфу, Греция
Площадь 168 м²
Продается здание площадью 168 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. К недв…
€440,000
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
€280,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 179 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€400,000
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 104 м²
 Квартира площадью 104 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€160,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Перахора, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии в Municipal Unit of Tripoli, Греция
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии
Municipal Unit of Tripoli, Греция
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция Предлагаются меблирова…
€770,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€215,000
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в Портохелион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Портохелион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€780,000
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Kato Agios Markos, Греция
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Kato Agios Markos, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,10 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000

Типы недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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