Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Agios Nikolaos Municipal Unit
  4. Жилая

Жильё в Agios Nikolaos Municipal Unit, Греция

квартиры
21
дома
86
107 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
$984,373
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла на берегу моря на продажу в Агиос Николаос, Крит. Общая площадь виллы состав…
$4,94 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 143 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$73,256
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 135 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
$498,124
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на 2…
$81,581
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом в Эпано Элоунда, Греция
Дом
Эпано Элоунда, Греция
Это роскошная вилла на продажу в Элунда Лассити Крит. Он имеет 250 кв.м жилой площади, постр…
$791,646
Оставить заявку
Коттедж 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 35 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из гостиной с …
$78,489
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в районе Агиос Николаос. Вилла находится всего в 200 метрах от моря, в 61 ки…
$681,644
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Код собственности: HPS4197 - Вилла для продажи в Агиос Николаос Руса Лимни за 680 000 евро. …
$752,842
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 спа…
$2,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Hilltop Apartments:Апартаменты на вершине холма - это очень просторные апартаменты, располож…
$905,013
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$2,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$406,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
$147,982
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из одной ванной …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается вилла на Крите, общей площадью 170 кв.м на участке 750 кв.м. Более конкретно, вилл…
$1,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже и…
$303,470
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 8
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу уникальная вилла в райском уголке залива Мирабелло. Вилла расположен…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 с…
$996,249
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$256,397
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
$133,954
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Дом красивого дизайна с потрясающими панорамными видами на море, горы и прибрежную линию про…
$1,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 642 м²
Код собственности: HPS4179 - Вилла для продажи в Агиос Николаос Като Элунта за 4 400 000 евр…
$4,98 млн
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
$262,883
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
$111,978
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на 2 уровнях. Тре…
$480,297
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 623 м²
Имущественный код: HPS4178 - Вилла для продажи в Агиос Николаос Като Элунта за € 4,800.000. …
$5,44 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
$523,259
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$405,120
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Agios Nikolaos Municipal Unit, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти