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Жилье в Municipality of Sithonia, Греция

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Sithonia Municipal Unit
300
Никити
96
Неос-Мармарас
48
Toroni Municipal Unit
18
318 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Ormos Panagias, Греция
UP UP
Коттедж 1 комната
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Земля с живым контейнером для продажи в Ситонии, Ормос Панагиас.Жилой контейнер состоит из 1…
$87,662
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 260 м²
Продается ветхое жилье, 3-этажная вилла площадью 260 кв.м на полуострове Ситония, региона Ха…
$1,27 млн
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Вилла в Торони, Греция
Вилла
Торони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Property Code: HPS4692 - Villa FOR SALE in Toroni Center for € 1.200.000 . This 309.00 sq. …
$1,38 млн
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Коттедж 5 спален в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$472,283
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Никити, Греция
Вилла 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
Продаётся вилла площадью 198 кв. м в Никити, на полуострове Ситония (Халкидики). Вилла имеет…
$633,183
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Квартира 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$330,598
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 41 м²
Продается квартира площадью 41 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Продается квартира площадью 42 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$366,020
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира расположена в пригороде деревни Вурвуру всего в 100 метрах от фантастического пляжа…
$289,185
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Квартира в Неос-Мармарас, Греция
Квартира
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 150 м²
Продается квартира площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
$461,255
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Вилла в Неос-Мармарас, Греция
Вилла
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Код собственности: HPS5809 - Вилла для продажи в Ситонии Неос Мармарас за 2,300.000 евро. Эт…
$2,65 млн
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Квартира 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Эта красивая квартира в Халкидики предлагает удивительный вид на море в 5 минутах ходьбы от …
$170,865
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Halkidiki Properties
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Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Дом расположен в популярной деревне Никити в 650 метрах от пляжа. Дом построен на участке 42…
$601,588
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Вилла 4 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 4 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Примите роскошь, проживая в этом недавно построенном отдельном доме в Халкидики, Греция. Нас…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Квартира 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Продается квартира площадью 108 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
$306,984
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$441,585
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж -2/-2
Расположенный в захватывающем дух регионе Халкидики, этот красивый дом предлагает уникальную…
$318,948
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Halkidiki Properties
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Продается уютный таунхаус площадью 104 кв.м, расположенный в живописном поселке Никити на по…
$250,149
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Квартира 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$348,309
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Квартира 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$287,981
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Grekodom Development
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Студия 5 спален в Municipality of Sithonia, Греция
Студия 5 спален
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 333 м²
Комплекс расположен в окрестностях деревни Вурвуру в 450 метрах от моря. Вокруг дома есть са…
$1,91 млн
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Квартира 1 спальня в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Продается квартира площадью 41 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$218,431
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Красивый отдельно стоящий дом в шаговой доступности от моря, в замечательном месте в Ситонии…
$968,235
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Halkidiki Properties
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Квартира 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Продается квартира площадью 106 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$586,812
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Квартира в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 120 м²
Продается квартира площадью 120 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$348,482
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Квартира 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$354,213
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Таунхаус 3 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается мезонет площадью 100 кв.м в живописном районе Ситонии, Халкидики. Недвижимость рас…
$405,279
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Площадь 145 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$1,89 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Площадь 94 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 94 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
$1,00 млн
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 700 м²
Продается вилла на стадии строительства в самом живописном месте региона Ситония. Вилла, пло…
$4,13 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Sithonia

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Municipality of Sithonia, Греция

с гаражом
с садом
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