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Жильё в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
263
Неос-Мармарас
48
Сикея
16
438 объектов найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Vourvourou, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vourvourou, Греция
Комнаты 3
Площадь 232 м²
Этаж -1
Vourvourou ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 2 WC Площадь: 232 m2, 2 Ур…
€2,80 млн
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Modern maisonettes are located in the suburbs of Nikiti village in a elite area Elia 500 met…
€325,000
Дом 4 спальни в Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
The maisonette is located in the suburbs of Nikiti village in a elite area Elia 35 meters fr…
€320,000
Дом 5 спален в Никити, Греция
Дом 5 спален
Никити, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Modern maisonettes are located in the suburbs of Nikiti village in a elite area Elia 200 met…
€600,000
Дом 6 спален в Никити, Греция
Дом 6 спален
Никити, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Современные мезонеты расположены в пригороде поселка Никити в элитном районе Элиа в 200 метр…
€700,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Никити, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Никити, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спаль…
€1,30 млн
Дом 2 спальни в Никити, Греция
Дом 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
The complex is located in a popular Nikiti village 650 meters to the beach. There is a commu…
€290,000
Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
The complex is located in a popular Nikiti village 650 meters to the beach. There is a commu…
€190,000
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€330,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Дом расположен в деревне Никити в 400 метрах от большого пляжа. Имеется частный сад площадью…
€275,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Торони, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Торони, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€1,50 млн
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€150,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс мезонетов расположен в поселке Никити в 400 метрах от большого пляжа. Строительство…
€250,000
Квартира 1 спальня в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Квартира расположена в центре деревни Neos Marmaras в 150 метрах от моря. Квартира находится…
€113,000
Студия 1 ванная в Неос-Мармарас, Греция
Студия 1 ванная
Неос-Мармарас, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
The studio is located in Neos Marmaras village in front of the sea. The studio is on the 1st…
€80,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Μaisonetta находится в популярной деревне Никити всего в 170 метрах от большого песчаного пл…
€245,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с ландшафтным дизайном в Никити, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с ландшафтным дизайном
Никити, Греция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 3 Уровни, …
€370,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ormos Panagias, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Этаж -1
Ormos Panagias ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 350 m2, …
€5,50 млн
Квартира 1 комната с furnishings в Никити, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 28 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€125,000
Вилла 6 спален в Vourvourou, Греция
Вилла 6 спален
Vourvourou, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Код недвижимости: HPS4233 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Вурвуру для €4.300.000 . Эта меблиро…
€4,30 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€170,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Никити, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Никити, Греция
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 92 m2, 2 Уров…
€350,000
Вилла 3 спальни в Vourvourou, Греция
Вилла 3 спальни
Vourvourou, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Код недвижимости: HPS4172 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Вурвуру для €2.800.000 . Это 232 кв.…
€2,80 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Vourvourou, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vourvourou, Греция
Комнаты 6
Площадь 506 м²
Этаж -1
Vourvourou ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 6 Ванная 1 WC Площадь: 506 m2, 4 Ур…
€2,20 млн
Квартира 2 спальни в Vourvourou, Греция
Квартира 2 спальни
Vourvourou, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Квартира расположена в деревне Вурвуру в 500 метрах от фантастического пляжа. Квартира наход…
€179,000
Дом 5 спален в Никити, Греция
Дом 5 спален
Никити, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Дом расположен в деревне Никити в 650 метрах от пляжа. Имеется сад 950 кв. м. Дом не законче…
€350,000
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Vourvourou, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vourvourou, Греция
Комнаты 6
Площадь 506 м²
Этаж -1
The two villas will be placed in the middle of a field, at a short distance from each other …
€2,20 млн
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Дома расположены в 3 км от деревни Никити и всего в 140 метрах от пляжа с доступом только дл…
€299,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Код недвижимости: HPS4100 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Никити за €370.000 . Это 100 кв.м. До…
€370,000
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Код недвижимости: HPS4096 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за €140.000 . Это 55 кв.м. …
€140,000

Типы недвижимости в The Municipality of Sithonia

квартиры
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Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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