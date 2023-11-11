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Греция
Жилая
District of Heraklion
Жильё в District of Heraklion, Греция
Ираклион
245
Лимин-Херсонису
35
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Арханес
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245 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни с бассейном
Кноссос, Греция
3
2
84 м²
1/2
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€365,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 комнаты с бассейном
Кноссос, Греция
3
94 м²
1
Продается таунхаус площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€407,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Agios Mamas, Греция
4
2
203 м²
Unfinished maisonette with a garden is located in Agios Mamas beach area 900 meters from san…
€190,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Херсониссос, Греция
3
1
125 м²
1/2
Продается квартира площадью 125 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€280,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
домик 17 т, Греция
6
3
410 м²
4
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Кри…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
4
3
132 м²
1/3
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит. Расположе…
€420,000
Рекомендовать
Дом 6 спален
District of Heraklion, Греция
6
5
Эта исключительная вилла на продажу в Ираклионе, Крит, расположена на вершине холма, обеспеч…
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Агия Пелагия, Греция
3
3
250 м²
Код недвижимости: HPS4280 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди для €1.500.000 . Это 250 кв.…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Агия Пелагия, Греция
5
5
500 м²
Код недвижимости: HPS4278 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди для €2.200.000 . Это 500 кв.…
€2,20 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален
Аммудара, Греция
5
551 м²
Эта красивая вилла расположена в районе Лигария, в 21 км от города Ираклион. Его дизайн очен…
€2,00 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
4
2
131 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,550
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Аммудара, Греция
2
1
63 м²
1/1
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€275,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
2
119 м²
2/1
Продается таунхаус площадью 119 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€449,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
2
117 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€567,600
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
District of Heraklion, Греция
5
2
122 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€605,600
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
2
122 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€533,600
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня
District of Heraklion, Греция
2
1
73 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 73 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€309,100
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
District of Heraklion, Греция
2
1
62 м²
2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
4
1
80 м²
2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€396,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
4
1
107 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€468,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
2
112 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
3
136 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€607,970
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
District of Heraklion, Греция
3
1
81 м²
7/4
Продается таунхаус площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€335,390
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
District of Heraklion, Греция
4
3
134 м²
4/7
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€555,200
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город
District of Heraklion, Греция
4
1
108 м²
4/1
Продается дуплекс площадью 108 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 1 уровнях. Четвер…
€324,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город
District of Heraklion, Греция
4
1
99 м²
3/1
Продается дуплекс площадью 99 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 1 уровнях. Третий …
€308,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Кноссос, Греция
3
1
110 м²
4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
€481,580
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Agios Mamas, Греция
2
1
83 м²
Частный дом с садом расположен в пляже Агиос Мамас в 1000 метрах от песчаного пляжа. Вокруг …
€110,000
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Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Панормос, Греция
4
94 м²
1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€380,000
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Вилла 5 спален
Агия Пелагия, Греция
5
5
500 м²
Код недвижимости: HPS4244 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди за €1.850.000 . Эта меблиров…
€1,85 млн
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