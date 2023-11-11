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Жильё в Муниципалитет Терми, Греция

1 объект найдено
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Терми, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Терми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальных …
€700,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Терми, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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