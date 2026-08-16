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Жилье в Thermi Municipality, Греция

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Thermi
428
Vasilika
18
Trilofos
4
Neo Rysio
3
265 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Thermi, Греция
Квартира 1 спальня
Thermi, Греция
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Продается дуплекс площадью 78 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дупл…
$293,001
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Квартира 3 спальни в Thermi, Греция
Квартира 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Продается квартира площадью 129 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
$519,512
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Коттедж 6 спален в Thermi, Греция
Коттедж 6 спален
Thermi, Греция
Количество спален 6
Площадь 379 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 379 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$311,347
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Квартира 1 спальня в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Код собственности: HPS5811 - Квартира для продажи в Терми Центре за € 145.000. Это 50.00 кв.…
$167,087
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Код собственности: HPS5417 - Квартира для продажи в Терми Центре за €370 000. Это 127,74 кв.…
$425,815
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Квартира 3 спальни в Thermi, Греция
Квартира 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Property Code: HPS5311 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 360.000 . This 124.00 s…
$414,307
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TekceTekce
Вилла в Кардия, Греция
Вилла
Кардия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Property Code: HPS5141 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 750.000 . This 408.00 sq.…
$863,139
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Квартира 1 спальня в Thermi, Греция
Квартира 1 спальня
Thermi, Греция
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Продается дуплекс площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дупл…
$281,281
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Код собственности: HPS5854 - Квартира для продажи в Терми Центре за €308.000. Это 112.00 кв.…
$359,216
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Квартира 2 спальни в Thermi, Греция
Квартира 2 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Property Code: HPS5341 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 220.000 . This 68.94 sq…
$253,188
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Квартира в Thermi, Греция
Квартира
Thermi, Греция
Площадь 150 м²
Продается дуплекс площадью 150 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 3 уровнях. Первый эта…
$566,905
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Квартира 3 спальни в Thermi, Греция
Квартира 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Property Code: HPS5345 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 380.000 . This 140.02 sq…
$437,324
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Квартира 2 спальни в Thermi, Греция
Квартира 2 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Код собственности: HPS5820 - Квартира для продажи в Терми Центре за €240 000. Это 88,60 кв. …
$276,557
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 4
Площадь 124 м²
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$454,573
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Квартира в Thermi, Греция
Квартира
Thermi, Греция
Площадь 163 м²
Новостройка. Апартаменты на 1-м этаже 163 кв.м в самом сердце Термиса с панорамным видом …
$501,801
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Квартира 1 спальня в Thermi, Греция
Квартира 1 спальня
Thermi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Property Code: HPS5355 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 180.000 . This 62.98 sq.…
$207,153
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
Эта роскошная недвижимость находится в охраняемом, эксклюзивном жилом комплексе с ограниченн…
$941,061
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Дом 3 спальни в Thermi, Греция
Дом 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Код собственности: HPS5715 - Дом для продажи в Терми Центре за € 485.000. Это 150 кв. м. Дом…
$558,164
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Квартира 2 спальни в Thermi, Греция
Квартира 2 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Property Code: HPS5251 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 260.000 . This 94.43 sq.…
$299,892
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Квартира 2 спальни в Thermi, Греция
Квартира 2 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Property Code: HPS5338 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 390.000 . This 153.02 s…
$448,833
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Коттедж в Thermi, Греция
Коттедж
Thermi, Греция
Площадь 400 м²
Продаются два недостроенных дома по 200 кв.м каждый, на участке 2.860 кв.м. ниже Панорамы, с…
$767,461
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Вилла в Thermi, Греция
Вилла
Thermi, Греция
Количество спален 2
Площадь 785 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 785 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$3,42 млн
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Квартира 1 спальня в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Код собственности: HPS5851 - Квартира для продажи в Терми Центре за € 178.000. Это 65.00 кв.…
$207,029
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Квартира 1 спальня в Thermi, Греция
Квартира 1 спальня
Thermi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Код собственности: HPS5256 - Квартира для продажи в Терми Центре за € 175.000. Это 53,12 кв.…
$201,399
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Квартира в Thermi, Греция
Квартира
Thermi, Греция
Площадь 131 м²
Продается дуплекс площадью 131 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый …
$400,526
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Дом 4 спальни в Тагарадес, Греция
Дом 4 спальни
Тагарадес, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Property Code: HPS5537 - House FOR SALE in Thermi Tagarades for € 650.000 . This 287.00 sq.…
$748,054
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Коттедж 3 спальни в Vasilika, Греция
Коттедж 3 спальни
Vasilika, Греция
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$224,335
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Таунхаус в Thermi, Греция
Таунхаус
Thermi, Греция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$188,913
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Property Code: HPS5764 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 390.000 . This 135.97 s…
$448,833
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Property Code: HPS5802 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 345.000 . This 114.25 sq…
$397,933
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