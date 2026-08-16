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Жилье в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

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Agios Nikolaos Municipal Unit
78
Neapoli Municipal Unit
13
Айос-Николаос
21
93 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
$2,03 млн
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Вилла в Милатос, Греция
Вилла
Милатос, Греция
Количество спален 4
Площадь 114 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 114 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$315,249
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Квартира 1 спальня в Эпано Элоунда, Греция
Квартира 1 спальня
Эпано Элоунда, Греция
Количество спален 1
Площадь 40 м²
🏢 Aelia Elounda Residences – Апартамент A2 Элунда, Айос-Николаос, Крит Aelia Elound…
$209,089
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Квартира 1 спальня в Айос-Николаос, Греция
Квартира 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже и…
$342,406
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$369,372
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Квартира 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Just 50 meters from a sandy beach, seaside cafes, taverns and restaurants, this 1st floor ap…
$395,537
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Эпано Элоунда, Греция
Квартира
Эпано Элоунда, Греция
Площадь 80 м²
Aelia Elounda Residences – Апартаменты A6 Элунда, Агиос-Николаос, Крит Aelia Elounda Resi…
$452,850
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Квартира 2 спальни в Крица, Греция
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$118,071
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Вилла в Врахасион, Греция
Вилла
Врахасион, Греция
Количество спален 4
Площадь 380 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
$1,13 млн
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Площадь 480 м²
Продается вилла в районе Агиос Николаос. Вилла находится всего в 200 метрах от моря, в 61 ки…
$767,461
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Вилла в Vrouchas, Греция
Вилла
Vrouchas, Греция
Площадь 220 м²
Beautiful Villa for Sale in a Traditional Cretan Village This charming 220 sq.m. villa is …
$1,53 млн
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Таунхаус в Vrouchas, Греция
Таунхаус
Vrouchas, Греция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$434,175
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Квартира в Эпано Элоунда, Греция
Квартира
Эпано Элоунда, Греция
Площадь 88 м²
Hilltop Apartments: Апартаменты на вершине холма - это очень просторные апартаменты, расп…
$1,02 млн
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Вилла в Милатос, Греция
Вилла
Милатос, Греция
Площадь 250 м²
Продается вилла в Милатосе, Крит На тихом склоне холма недалеко от Милатоса расположена э…
$922,509
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Квартира 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается дуплекс площадью 110 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий…
$578,429
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Вилла в Милатос, Греция
Вилла
Милатос, Греция
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Продается – Роскошная вилла на пляже Милатос, Лассити, Крит Представляем виллу площадью …
$1,77 млн
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Вилла в Эпано Элоунда, Греция
Вилла
Эпано Элоунда, Греция
Площадь 1 200 м²
Предлагается на продажу уникальная вилла в райском уголке залива Мирабелло. Вилла расположен…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Милатос, Греция
Квартира 2 спальни
Милатос, Греция
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$265,659
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 124 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$582,215
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Коттедж 2 спальни в Милатос, Греция
Коттедж 2 спальни
Милатос, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$324,695
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Площадь 357 м²
Продается вилла площадью 357 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из окон открывает…
$1,12 млн
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Площадь 270 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$2,24 млн
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Квартира 1 спальня в Айос-Николаос, Греция
Квартира 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Located just 50 meters from sandy beaches, seaside cafés, tavernas, and restaurants, this 1s…
$216,995
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Вилла в Vrouchas, Греция
Вилла
Vrouchas, Греция
Площадь 120 м²
Современное отступление в Picturesque Pano Loumas Расположенная в очаровательной сельской ме…
$627,268
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Property Code: HPS4197 - Villa FOR SALE in Agios Nikolaos Rousa Limni for € 680.000 . This …
$782,580
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Таунхаус в Милатос, Греция
Таунхаус
Милатос, Греция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Продается таунхаус площадью 60 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$106,264
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Коттедж 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Цена по запросу
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
$818,231
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 спа…
$2,60 млн
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,30 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Agios Nikolaos

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Параметры недвижимости в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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